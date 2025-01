https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/31-ocakta-vizyona-girecek-filmler-adrien-brodynin-altin-kure-aldigi-film-dikkat-cekiyor-1092986659.html

31 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Adrien Brody'nin Altın Küre aldığı film dikkat çekiyor

31 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Adrien Brody'nin Altın Küre aldığı film dikkat çekiyor

Sputnik Türkiye

Ocak ayının son haftasında vizyona girecek filmler her seyirciye hitap ediyor. Küçükler için animasyon, sanatseverler için ödüllü filmler ve Uğur Yücel ile... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T18:09+0300

2025-01-23T18:09+0300

2025-01-23T18:10+0300

yaşam

hülya avşar

uğur yücel

abd

animasyon

romantik

yerli sinema

yabancı sinema

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092062765_0:161:1463:984_1920x0_80_0_0_cdf17dba83bde550b661208a2acbce64.jpg

Hülya Avşar'ın uzun bir aradan sonra Aşkın Dünkü Çocukları filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Adrien Brody'e Altın Küre getiren Brutalist filmi ve küçük sinemaseverler için animasyon filmi Köpek Adam, 31 Ocak haftasında vizyona girecek. Aşkın Dünkü ÇocuklarıKaradeniz'in en büyüleyici şehirlerinden biri olan Ünye'den San Francisco'ya uzanan Aşkın Dünkü Çocukları, 70'li yıllardan günümüze gelen bir aşk hikayesine odaklanıyor. Yönetmenliğini Levent Onan'ın yaptığı filmde usta oyuncular rol alıyor. Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Jessica May ve Ümit Çırak filmin kadrosundaki oyunculardan bazıları. İzleyiciye yüksek seyir zevki sunarken duygu yüklü anlar yaşatmaya hazırlanan Aşkın Dünkü Çocukları, 31 Ocak'ta vizyona girecek.Kusursuz ArkadaşKorku gerilim türü Kusursuz Arkadaş filminde, Homeland dizisinden Rupert Friend, Boys dizisinden Jack Quaid başrolde. Bir milyarderin ölümü, Iris ve arkadaşlarının göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında bir dizi olayı tetikler. Gerilim dolu bir macera başlar.Curse of the Sin EaterOcak ayının bir başka korku filminde, yoksul bir inşaat işçisi, milyarlarca doları miras almak için ölmekte olan bir iş imparatoruyla anlaşma yapar. Ancak adamın korkunç günahları yüzünden kendisinin de lanetlendiğini keşfeder. Curse of the Sin Eater adlı yabancı korku filminde Carter Shimp ve Elizabeth Laidlaw birlikte rol alıyor.Temel: Sümela'nın Şifresi YenidenAlper Kul'un başrolünde olduğu film serisinin sonuncusunda Trabzonsporlu olan Temel’in, Trabzonspor yöneticisinin kızına olan aşkını konu alıyor. Trabzon’un doğal güzelliklerini ve kültürünü esprili bir dille sunan filminde Alper Kul'a, Gürkan Uygun ve Salih Kalyon eşlik ediyor. DönüşUsta oyuncu Ralph Fiennes ile Fransız oyuncu Juliette Binoche'un başrolündeki Dönüş filmi 31 Ocak'ta vizyona giriyor. 20 yıl sonra Odysseus sonunda Ithaca'ya döner ve karısının kral olmak için yarışan talipler tarafından tutsak edildiğini ve oğlunun onların elinden ölümle karşı karşıya olduğunu görür. Ailesini ve kaybettiği her şeyi geri kazanmak için Odysseus gücünü yeniden keşfetmelidir.Aşkın İziAşkın İzi adıyla vizyona girecek olan film, romantizm türünde sinemaseverler için biçilmiş kaftan. Shaw, Rule'u gördüğü andan itibaren ona aşıktır, ancak Rule onu uygun bir eş olarak görmez; ancak içki ve sır dolu bir gece, ilişkilerini veya birbirlerini mahvetmeden birlikte olup olamayacaklarını sorgulamalarına yol açar. Filmde Chase Stokes, Sydney Taylor, Hannah Kepple başrollerde. Brutalistİki Altın Küre kazanan Brutalist filminde vizyon sahibi bir mimar ve eşi, 1947'de savaş sonrası Avrupa'dan kaçarak miraslarını yeniden inşa etmeye ve modern Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuşuna tanıklık etmeye karar verdiklerinde, hayatları gizemli ve zengin bir müşteri tarafından sonsuza dek değişir. Başroldeki Adrien Brody, oyunculuğuyla bu yıl En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kaptı. Köpek AdamKüçükler için 31 Ocak'ta vizyona girecek olan animasyon filmi Köpek Adam'da eğlence garanti. Yarı köpek yarı insan olan Köpek Adam, süper kötü kedi Petey the Cat'i inatla takip ederken onu korumaya ve hizmet etmeye yemin etmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/yildizlararasi-filmi-10-yil-sonra-sinemaya-dondu-5-gunde-75-milyon-dolar-hasilat-elde-etti-1091881885.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

31 ocak'ta vizyona girecek filmler, 31 ocak haftasında vizyona girecek