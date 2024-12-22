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Yıldızlararası filmi 10 yıl sonra sinemaya döndü: 5 günde 7.5 milyon dolar hasılat elde etti
Yıldızlararası filmi 10 yıl sonra sinemaya döndü: 5 günde 7.5 milyon dolar hasılat elde etti
Sputnik Türkiye
Yönetmen Christopher Nolan'ın 2014 yılı bilim kurgu filmi 'Interstellar' 10 yıl sonra IMAX salonlarına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 165 salonda... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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2014 yapımı Interstellar (Yıldızlararası) filmi ABD ve Türkiye'de beş günde 7.5 milyon dolar hasılat kazandı.Yönetmen Christopher Nolan'ın 2014 yılı bilim kurgu filmi 'Interstellar' 10 yıl sonra IMAX salonlarına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 165 salonda gösterilen film beş gün içinde 7.5 milyon dolar hasılat elde etti. Hızla tükenen biletlerin ABD'de 215 dolara kadar satıldığı, Türkiye'de ise 10 IMAX salonda giren filmin bir haftada 15 bin izlenme aldığı açıklandı. IMAX sinemasında en çok izlenen 9. yapım olan Interstellar filmi izleyicilerin büyük beğenisini topladığı ifade edildi. Yönetmen Nolan ''10 yıl sonra bile izleyicilerin filmi büyük ekranlarda, orjinal formatında görmesi büyük mutluluk, sinema salonlarının gücünü bir kez daha gördük'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sinemalarda-haftanin-en-cok-izlenen-filmi-aciklandi-1090059186.html
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yıldızlararası izle, interstellar hangi salonda, interstellar konusu, yıldızlararası saat kaçta
yıldızlararası izle, interstellar hangi salonda, interstellar konusu, yıldızlararası saat kaçta

Yıldızlararası filmi 10 yıl sonra sinemaya döndü: 5 günde 7.5 milyon dolar hasılat elde etti

19:58 22.12.2024 (güncellendi: 20:02 22.12.2024)
© AAInterstellar
Interstellar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Yönetmen Christopher Nolan'ın 2014 yılı bilim kurgu filmi 'Interstellar' 10 yıl sonra IMAX salonlarına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 165 salonda gösterilen film beş gün içinde 7.5 milyon dolar hasılat elde etti. Biletlerin hızla tükendiği film Türkiye'de ise 10 IMAX salonunda bir haftada 15 bin izlenme aldı.
2014 yapımı Interstellar (Yıldızlararası) filmi ABD ve Türkiye'de beş günde 7.5 milyon dolar hasılat kazandı.
Yönetmen Christopher Nolan'ın 2014 yılı bilim kurgu filmi 'Interstellar' 10 yıl sonra IMAX salonlarına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 165 salonda gösterilen film beş gün içinde 7.5 milyon dolar hasılat elde etti. Hızla tükenen biletlerin ABD'de 215 dolara kadar satıldığı, Türkiye'de ise 10 IMAX salonda giren filmin bir haftada 15 bin izlenme aldığı açıklandı.
IMAX sinemasında en çok izlenen 9. yapım olan Interstellar filmi izleyicilerin büyük beğenisini topladığı ifade edildi. Yönetmen Nolan ''10 yıl sonra bile izleyicilerin filmi büyük ekranlarda, orjinal formatında görmesi büyük mutluluk, sinema salonlarının gücünü bir kez daha gördük'' şeklinde konuştu.
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