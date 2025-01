https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/aci-haberi-ozgur-demirtas-duyurdu-prof-dr-atakan-yalcin-da-kartalkayada-hayatini-kaybetti-1092907698.html

Acı haberi Özgür Demirtaş duyurdu: Prof. Dr. Atakan Yalçın da Kartalkaya'da hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da hayatını kaybetti. Acı haberi Prof... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürerken Prof. Dr. Özgür Demirtaş yakın arkadaşı Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş, yaptığı paylaşımda Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında hayatını kaybettiğini belirterek, "Benim Canım Arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Atakan Yalçın kimdir?Atakan Yalçın, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi’nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College’dan aldı. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi ve 2003-2004 yıllarında Boston College’da ziyaretçi öğretim üyesi, 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yapmaktadır; Haziran 2019 itibariyle Dekanlık görevini üstlenmiştir. Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın’ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlanmıştır. Kendisi ayrıca CFA Enstitüsü üyesi olup bir çok akademik kurula da üyedir.

