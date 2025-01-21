https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/erdogandan-boludaki-otel-yanginina-iliskin-ilk-aciklama-1092905005.html
Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangınına ilişkin ilk açıklama: 'Acımız büyük'
Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangınına ilişkin ilk açıklama: 'Acımız büyük'
Sputnik Türkiye
Erdoğan Bolu yangınına ilişkin süratle adım attıklarını dile getirdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:01+0300
2025-01-21T15:01+0300
2025-01-21T15:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bolu
yangın
iyi parti
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bbbe3cbab51f9bf77b55a9506a0be.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_73fb2ad6431539156ad765637b1a96eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdoğan
Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangınına ilişkin ilk açıklama: 'Acımız büyük'
15:01 21.01.2025 (güncellendi: 15:07 21.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan Bolu yangınına ilişkin süratle adım attıklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. 4 bakanımızı çalışmaları yürütmek için süratle Bolu'ya gönderdik. Çıkış nedeni ile ilgili de çalışma başlattık.
Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra size veda etmek istiyorum.