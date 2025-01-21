Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangınına ilişkin ilk açıklama: 'Acımız büyük'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika Trump’laştı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/erdogandan-boludaki-otel-yanginina-iliskin-ilk-aciklama-1092905005.html
Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangınına ilişkin ilk açıklama: 'Acımız büyük'
Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangınına ilişkin ilk açıklama: 'Acımız büyük'
Sputnik Türkiye
Erdoğan Bolu yangınına ilişkin süratle adım attıklarını dile getirdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T15:01+0300
2025-01-21T15:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bolu
yangın
iyi parti
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d7bbbe3cbab51f9bf77b55a9506a0be.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/12/1092819210_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_73fb2ad6431539156ad765637b1a96eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erdoğan
erdoğan

Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangınına ilişkin ilk açıklama: 'Acımız büyük'

15:01 21.01.2025 (güncellendi: 15:07 21.01.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan Bolu yangınına ilişkin süratle adım attıklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. 4 bakanımızı çalışmaları yürütmek için süratle Bolu'ya gönderdik. Çıkış nedeni ile ilgili de çalışma başlattık.
Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra size veda etmek istiyorum.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала