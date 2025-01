https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/gossip-girl-oyuncusu-blake-lively-ve-esi-ryan-reynoldsa-karsi-dava-acildi-medyayi-manipule-ettiler-1092788930.html

Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı dava açıldı: 'Medyayı manipüle ettiler'

Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı dava açıldı: 'Medyayı manipüle ettiler'

Sputnik Türkiye

Ünlü dizi Gossip Girl'de Serena van der Woodsen karakterini canlandıran Blake Lively ve oyuncu eşi Ryan Reynolds'a karşı 'medyayı manipüle etmekten' dava... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T14:42+0300

2025-01-17T14:42+0300

2025-01-17T14:42+0300

yaşam

blake lively

justin baldoni

ryan reynolds

dava

tazminat davası

taciz

suçlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092787504_0:312:2048:1464_1920x0_80_0_0_c588aef486159db366bb492bbc034702.jpg

Ünlü ABD yapımı dizi Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki anlaşmazlık giderek büyüyor. 'It Ends With Us' isimli filmin çekimleri sırasında aralarında anlaşmazlık yaşayan iki oyuncu birbirlerine karşı dava açmıştı. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı ayrı bir dava açtığı duyuruldu.Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios'un New York mahkemesinde açtığı davada, gelecekte kaybedilecek olan gelirler dahil olmak üzere en az 400 milyon dolar tazminat talep ediyor. Baldoni, Lively ve Reynolds'un filmin hem yapımını hem de pazarlamasını ele geçirdiğini ve medyayı 'tacizle ilgili asılsız iddialarla' karalamak için manipüle ettiğini iddia ediyor.Davada şu sözlere yer veriliyor: "Bu, dünyanın en güçlü iki yıldızının, yönetmeninin ve yapım stüdyosunun elinden tüm filmi çalmak için muazzam güçlerini kullanmalarıyla ilgili bir dava. Lively ve Reynolds'un çabaları, hak ettiklerine inandıkları övgüyü kazanmada başarısız olunca, öfkelerini seçtikleri günah keçisine yönelttiler"Blake Lively, Justin Baldoni'yi film çekimleri sırasında kendisine yönelik cinsel taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında, Blake Lively film çekimlerindeki çalışma ortamını ele almak için yapıldığını iddia ettiği bir toplantıda şikayette bulunmuştu. Lively, Baldoni'yi tekrarlayan cinsel taciz ve diğer rahatsız edici davranışlarla suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/hollywoodda-taciz-iddialari-buyuyor-lively-ve-baldoni-birbirlerine-yeni-davalar-acti-1092251225.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

blake lively, justin baldoni, ryan reynolds, dava, tazminat davası, taciz, suçlama