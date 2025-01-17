https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/gossip-girl-oyuncusu-blake-lively-ve-esi-ryan-reynoldsa-karsi-dava-acildi-medyayi-manipule-ettiler-1092788930.html
Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı dava açıldı: 'Medyayı manipüle ettiler'
Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı dava açıldı: 'Medyayı manipüle ettiler'
Sputnik Türkiye
Ünlü dizi Gossip Girl'de Serena van der Woodsen karakterini canlandıran Blake Lively ve oyuncu eşi Ryan Reynolds'a karşı 'medyayı manipüle etmekten' dava... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T14:42+0300
2025-01-17T14:42+0300
2025-01-17T14:42+0300
yaşam
blake lively
justin baldoni
ryan reynolds
dava
tazminat davası
taciz
suçlama
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Ünlü ABD yapımı dizi Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki anlaşmazlık giderek büyüyor. 'It Ends With Us' isimli filmin çekimleri sırasında aralarında anlaşmazlık yaşayan iki oyuncu birbirlerine karşı dava açmıştı. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı ayrı bir dava açtığı duyuruldu.Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios'un New York mahkemesinde açtığı davada, gelecekte kaybedilecek olan gelirler dahil olmak üzere en az 400 milyon dolar tazminat talep ediyor. Baldoni, Lively ve Reynolds'un filmin hem yapımını hem de pazarlamasını ele geçirdiğini ve medyayı 'tacizle ilgili asılsız iddialarla' karalamak için manipüle ettiğini iddia ediyor.Davada şu sözlere yer veriliyor: "Bu, dünyanın en güçlü iki yıldızının, yönetmeninin ve yapım stüdyosunun elinden tüm filmi çalmak için muazzam güçlerini kullanmalarıyla ilgili bir dava. Lively ve Reynolds'un çabaları, hak ettiklerine inandıkları övgüyü kazanmada başarısız olunca, öfkelerini seçtikleri günah keçisine yönelttiler"Blake Lively, Justin Baldoni'yi film çekimleri sırasında kendisine yönelik cinsel taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında, Blake Lively film çekimlerindeki çalışma ortamını ele almak için yapıldığını iddia ettiği bir toplantıda şikayette bulunmuştu. Lively, Baldoni'yi tekrarlayan cinsel taciz ve diğer rahatsız edici davranışlarla suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/hollywoodda-taciz-iddialari-buyuyor-lively-ve-baldoni-birbirlerine-yeni-davalar-acti-1092251225.html
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blake lively, justin baldoni, ryan reynolds, dava, tazminat davası, taciz, suçlama
blake lively, justin baldoni, ryan reynolds, dava, tazminat davası, taciz, suçlama
Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı dava açıldı: 'Medyayı manipüle ettiler'
Ünlü dizi Gossip Girl'de Serena van der Woodsen karakterini canlandıran Blake Lively ve oyuncu eşi Ryan Reynolds'a karşı 'medyayı manipüle etmekten' dava açıldı. Ağustos 2024'te yayınlanan 'It Ends With Us' film çekimleri sırasında tacize uğradığını iddia eden Lively, rol arkadaşı Justin Baldoni'ye dava açmıştı.
Ünlü ABD yapımı dizi Gossip Girl oyuncusu Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki anlaşmazlık giderek büyüyor. 'It Ends With Us' isimli filmin çekimleri sırasında aralarında anlaşmazlık yaşayan iki oyuncu birbirlerine karşı dava açmıştı. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni, Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds'a karşı ayrı bir dava açtığı duyuruldu.
Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios'un New York mahkemesinde açtığı davada, gelecekte kaybedilecek olan gelirler dahil olmak üzere en az 400 milyon dolar tazminat talep ediyor. Baldoni, Lively ve Reynolds'un filmin hem yapımını hem de pazarlamasını ele geçirdiğini ve medyayı 'tacizle ilgili asılsız iddialarla' karalamak için manipüle ettiğini iddia ediyor.
Davada şu sözlere yer veriliyor: "Bu, dünyanın en güçlü iki yıldızının, yönetmeninin ve yapım stüdyosunun elinden tüm filmi çalmak için muazzam güçlerini kullanmalarıyla ilgili bir dava. Lively ve Reynolds'un çabaları, hak ettiklerine inandıkları övgüyü kazanmada başarısız olunca, öfkelerini seçtikleri günah keçisine yönelttiler"
Blake Lively, Justin Baldoni'yi film çekimleri sırasında kendisine yönelik cinsel taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında, Blake Lively film çekimlerindeki çalışma ortamını ele almak için yapıldığını iddia ettiği bir toplantıda şikayette bulunmuştu. Lively, Baldoni'yi tekrarlayan cinsel taciz ve diğer rahatsız edici davranışlarla suçlamıştı.