Hollywood’da taciz iddiaları büyüyor: Lively ve Baldoni birbirlerine yeni davalar açtı

Hollywood’un iki ünlü ismi Blake Lively ve Justin Baldoni arasında 'It Ends With Us' film setinde başlayan gerginlik, karşılıklı davalarla yargıya taşındı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

Hollywood’un bugünlerde en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively ve Justin Baldoni, aralarındaki taciz iddiaları nedeniyle birbirlerine karşı yeni davalar açtı. 'It Ends With Us' filminin çekimlerinde başlayan anlaşmazlık, iki oyuncunun karşılıklı suçlamalarıyla yasal bir savaşa dönüştü.Blake Lively, Justin Baldoni'ye karşı açtığı davada, set ortamında tacize uğradığını ve Baldoni’nin uygunsuz davranışlarının çalışma ortamını dayanılmaz hale getirdiğini iddia etti. Lively’nin dava dosyasında, Baldoni’nin istenmeyen fiziksel temaslarda bulunduğu ve aşağılayıcı yorumlar yaptığı belirtiliyor.Gossip Girl dizisinin Serena van der Woodsen karakterini canlandıran Lively, dava dosyasına göre, Baldoni’nin davranışlarının hem profesyonel hem de kişisel yaşamında derin yaralar açtığını belirtti. Lively, manevi tazminat talep ederken, 'kaybedilen gelirler', 'ruhsal acı' ve 'psikolojik sıkıntılar' için de telafi istedi. Ancak dosyada belirli bir tazminat miktarı açıklanmadı.Justin Baldoni ise bu iddiaları reddederek Blake Lively'nin kendisine yönelik asılsız suçlamalarla itibarını zedelediğini öne sürdü. Baldoni, bu iddiaların medyada yer alış biçiminin kasıtlı bir karalama kampanyası olduğunu savunarak, Lively'ye ve The New York Times’a karşı iftira davaları açtı.Bu dava, Hollywood’da cinsel taciz iddialarının nasıl ele alındığı ve set ortamlarının güvenliği konusunda yeniden tartışma yarattı. Lively’nin iddiaları, sektör çalışanları ve kadın hakları savunucuları tarafından desteklenirken, Baldoni’ye yönelik suçlamalar sonrası temsilcisi olan ajans, aktörle yollarını ayırdı.

