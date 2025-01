https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/canan-karataydan-sakin-tuketmeyin-uyarisi-kalp-ve-beyin-icin-buyuk-tehlike-dogal-kolajenin-sirrini-1092776977.html

Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı: Kalp ve beyin için büyük tehlike, doğal kolajenin sırrını açıkladı

Sputnik Türkiye

Protein tozları sporcular ve gençler arasında popüler bir takviye ürünü olarak öne çıkıyor. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri...

Protein tozları, spor yapan kişiler arasında sıkça tercih edilen takviyelerden biri. Sağlık alanında ezber bozan açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karatay’a göre, protein tozları tamamen bir “endüstri yalanı” ve tüketilmemesi gereken tehlikeli ürünler.Birçok hastalığın sebebi81 yaşındaki Karatay, protein tozlarının aşırı işlem görmesi nedeniyle “ultra proses” kategorisinde olduğunu ve bu süreçte trans yağ oluştuğunu belirtti. Trans yağların gençler, sporcular ve herkes için büyük bir sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Karatay, “Trans yağlar, kanserden beyin bulanıklığına, Alzheimer'dan Parkinson'a kadar birçok hastalığa neden olabilir” dedi.Prof. Dr. Karatay’a göre, yağsız protein vücut için yeterli değil ve hatta zararlı olabilir. Karatay, “Protein, ancak yanında yağ ve C vitamini ile tüketildiğinde faydalıdır. Yağsız ve C vitamini olmadan alınan protein, hücreye giremez ve aksine zarar verebilir” diyerek spor salonlarında pazarlanan protein tozlarına karşı gençleri uyardı.Kolajen tozlarına da dikkatSadece protein tozları değil, kolajen tozlarının da benzer şekilde işlenmiş ürünler olduğunu söyleyen Karatay, “C vitamini ve yağ olmadan kolajen hiçbir işe yaramaz. Doğal kolajen kaynakları tercih edilmeli” diyerek kelle paça ve kemik suyunun önemine değindi.Doğal alternatif: Kemik suyuKaratay, kemik suyu tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok fayda sağladığını belirtti. “Kemik suyu, A, D, E ve K vitaminleri içerir. Ayrıca doğal yağlar ve minerallerle vücudu destekler. Bu yüzden her gün kemik suyu içmek sağlık için çok önemli” ifadelerini kullandı.'Yumurtanın sarısından korkmayın'Sporcuların protein ihtiyacını karşılamak için yumurta gibi doğal kaynaklara yönelmesi gerektiğini belirten Karatay, yumurtanın sarısının da tüketilmesi gerektiğini söyledi. “Yumurta sarısındaki kolin, omega-3 ve diğer vitaminler vücut için çok önemli. Yumurta sarısından korkmayın, doğal bir süper besin” dedi.D vitamini ve kahvenin ÖnemiSporcular için D vitamini ve Türk kahvesinin de önemine dikkat çeken Karatay, “D vitamini eksikliği performansı düşürür. Ayrıca şekersiz Türk kahvesi yüksek antioksidan içerir ve sağlık için faydalıdır” diye konuştu.Prof. Dr. Karatay, protein tozları gibi işlenmiş ürünlerin sağlığı tehdit ettiğini vurgularken, doğal besinlerin önemini bir kez daha hatırlattı. Gençlere ve sporculara seslenen Karatay, “Sağlığınız için doğal gıdalar tüketin, protein ihtiyacınızı kemik suyu ve yumurta gibi kaynaklardan karşılayın” çağrısında bulundu.

