https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/canan-karataydan-sakin-tuketmeyin-uyarisi-kalp-ve-beyin-icin-buyuk-tehlike-dogal-kolajenin-sirrini-1092776977.html
Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı: Kalp ve beyin için büyük tehlike, doğal kolajenin sırrını açıkladı
Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı: Kalp ve beyin için büyük tehlike, doğal kolajenin sırrını açıkladı
Sputnik Türkiye
Protein tozları sporcular ve gençler arasında popüler bir takviye ürünü olarak öne çıkıyor. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T10:34+0300
2025-01-17T10:34+0300
2025-01-17T10:38+0300
yaşam
canan karatay
prof. dr. canan karatay
kelle paça
kolajen
protein tozu
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Protein tozları, spor yapan kişiler arasında sıkça tercih edilen takviyelerden biri. Sağlık alanında ezber bozan açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karatay’a göre, protein tozları tamamen bir “endüstri yalanı” ve tüketilmemesi gereken tehlikeli ürünler.Birçok hastalığın sebebi81 yaşındaki Karatay, protein tozlarının aşırı işlem görmesi nedeniyle “ultra proses” kategorisinde olduğunu ve bu süreçte trans yağ oluştuğunu belirtti. Trans yağların gençler, sporcular ve herkes için büyük bir sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Karatay, “Trans yağlar, kanserden beyin bulanıklığına, Alzheimer'dan Parkinson'a kadar birçok hastalığa neden olabilir” dedi.Prof. Dr. Karatay’a göre, yağsız protein vücut için yeterli değil ve hatta zararlı olabilir. Karatay, “Protein, ancak yanında yağ ve C vitamini ile tüketildiğinde faydalıdır. Yağsız ve C vitamini olmadan alınan protein, hücreye giremez ve aksine zarar verebilir” diyerek spor salonlarında pazarlanan protein tozlarına karşı gençleri uyardı.Kolajen tozlarına da dikkatSadece protein tozları değil, kolajen tozlarının da benzer şekilde işlenmiş ürünler olduğunu söyleyen Karatay, “C vitamini ve yağ olmadan kolajen hiçbir işe yaramaz. Doğal kolajen kaynakları tercih edilmeli” diyerek kelle paça ve kemik suyunun önemine değindi.Doğal alternatif: Kemik suyuKaratay, kemik suyu tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok fayda sağladığını belirtti. “Kemik suyu, A, D, E ve K vitaminleri içerir. Ayrıca doğal yağlar ve minerallerle vücudu destekler. Bu yüzden her gün kemik suyu içmek sağlık için çok önemli” ifadelerini kullandı.'Yumurtanın sarısından korkmayın'Sporcuların protein ihtiyacını karşılamak için yumurta gibi doğal kaynaklara yönelmesi gerektiğini belirten Karatay, yumurtanın sarısının da tüketilmesi gerektiğini söyledi. “Yumurta sarısındaki kolin, omega-3 ve diğer vitaminler vücut için çok önemli. Yumurta sarısından korkmayın, doğal bir süper besin” dedi.D vitamini ve kahvenin ÖnemiSporcular için D vitamini ve Türk kahvesinin de önemine dikkat çeken Karatay, “D vitamini eksikliği performansı düşürür. Ayrıca şekersiz Türk kahvesi yüksek antioksidan içerir ve sağlık için faydalıdır” diye konuştu.Prof. Dr. Karatay, protein tozları gibi işlenmiş ürünlerin sağlığı tehdit ettiğini vurgularken, doğal besinlerin önemini bir kez daha hatırlattı. Gençlere ve sporculara seslenen Karatay, “Sağlığınız için doğal gıdalar tüketin, protein ihtiyacınızı kemik suyu ve yumurta gibi kaynaklardan karşılayın” çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-son-listesini-acikladi-adana-kebaptan-kalp-cikti-kofte-ve-baharata-katilanlar-ifsa-edildi-1092769420.html
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protein tozu, protein tozu zararlı mı, canan karatay protein tozu açıklaması, protein tozu mu kemik suyu mu, doğal kolajen nasıl alınır, trans yağ içeren ürünler, sporcular için en sağlıklı besinler, kemik suyunun faydaları nelerdir, kelle paça faydaları, kolajen tozu zararlı mı, sağlıklı beslenme önerileri, takviye ürünler ne kadar güvenilir, c vitamini içeren besinler, bağışıklık sistemi nasıl güçlenir, omega 3 hangi besinlerde var, sporcular için en iyi protein kaynakları, kalp büyümesi neden olur, canan karatay kaç yaşında, canan karatay kolajen öneriyor mu, canan karatay uyarı
Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı: Kalp ve beyin için büyük tehlike, doğal kolajenin sırrını açıkladı
10:34 17.01.2025 (güncellendi: 10:38 17.01.2025)
Protein tozları sporcular ve gençler arasında popüler bir takviye ürünü olarak öne çıkıyor. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirterek, tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Karatay, protein tozları kanserden beyin bulanıklığına birçok hastalığa neden olabiliyor.
Protein tozları, spor yapan kişiler arasında sıkça tercih edilen takviyelerden biri. Sağlık alanında ezber bozan açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karatay’a göre, protein tozları tamamen bir “endüstri yalanı” ve tüketilmemesi gereken tehlikeli ürünler.
81 yaşındaki Karatay, protein tozlarının aşırı işlem görmesi nedeniyle “ultra proses” kategorisinde olduğunu ve bu süreçte trans yağ oluştuğunu belirtti. Trans yağların gençler, sporcular ve herkes için büyük bir sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Karatay, “Trans yağlar, kanserden beyin bulanıklığına, Alzheimer'dan Parkinson'a kadar birçok hastalığa neden olabilir” dedi.
Prof. Dr. Karatay’a göre, yağsız protein vücut için yeterli değil ve hatta zararlı olabilir. Karatay, “Protein, ancak yanında yağ ve C vitamini ile tüketildiğinde faydalıdır. Yağsız ve C vitamini olmadan alınan protein, hücreye giremez ve aksine zarar verebilir” diyerek spor salonlarında pazarlanan protein tozlarına karşı gençleri uyardı.
Kolajen tozlarına da dikkat
Sadece protein tozları değil, kolajen tozlarının da benzer şekilde işlenmiş ürünler olduğunu söyleyen Karatay, “C vitamini ve yağ olmadan kolajen hiçbir işe yaramaz. Doğal kolajen kaynakları tercih edilmeli” diyerek kelle paça ve kemik suyunun önemine değindi.
Doğal alternatif: Kemik suyu
Karatay, kemik suyu tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok fayda sağladığını belirtti. “Kemik suyu, A, D, E ve K vitaminleri içerir. Ayrıca doğal yağlar ve minerallerle vücudu destekler. Bu yüzden her gün kemik suyu içmek sağlık için çok önemli” ifadelerini kullandı.
'Yumurtanın sarısından korkmayın'
Sporcuların protein ihtiyacını karşılamak için yumurta gibi doğal kaynaklara yönelmesi gerektiğini belirten Karatay, yumurtanın sarısının da tüketilmesi gerektiğini söyledi. “Yumurta sarısındaki kolin, omega-3 ve diğer vitaminler vücut için çok önemli. Yumurta sarısından korkmayın, doğal bir süper besin” dedi.
D vitamini ve kahvenin Önemi
Sporcular için D vitamini ve Türk kahvesinin de önemine dikkat çeken Karatay, “D vitamini eksikliği performansı düşürür. Ayrıca şekersiz Türk kahvesi yüksek antioksidan içerir ve sağlık için faydalıdır” diye konuştu.
Prof. Dr. Karatay, protein tozları gibi işlenmiş ürünlerin sağlığı tehdit ettiğini vurgularken, doğal besinlerin önemini bir kez daha hatırlattı. Gençlere ve sporculara seslenen Karatay, “Sağlığınız için doğal gıdalar tüketin, protein ihtiyacınızı kemik suyu ve yumurta gibi kaynaklardan karşılayın” çağrısında bulundu.