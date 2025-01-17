https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-son-listesini-acikladi-adana-kebaptan-kalp-cikti-kofte-ve-baharata-katilanlar-ifsa-edildi-1092769420.html
Bakanlık son listesini açıkladı: Adana kebaptan kalp çıktı, köfte ve baharata katılanlar ifşa edildi
Bakanlık son listesini açıkladı: Adana kebaptan kalp çıktı, köfte ve baharata katılanlar ifşa edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ocak taklit-tağşiş listesini yayımladı. Listede, insan sağlığını tehlikeye atan ürünler ve üreticiler açıklandı. Et ürünlerinden... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T05:25+0300
2025-01-17T05:25+0300
2025-01-17T05:25+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
zeytinyağı
kıyma
adana
adana kebap
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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan taklit ve tağşiş ürünlerin listesini güncelledi. 16 Ocak'ta kamuoyuna duyurulan listede, yeni marka ve üreticilerin isimleri yer aldı. Yapılan denetimlerde, ürünlerdeki tehlikeli içerikler tek tek tespit edilerek ifşa edildi. Bakanlık yetkilileri, vatandaşları bu markalara karşı uyararak güvenilir ürün tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.Et ürünlerinde sakatat ve yabancı madde şokuDenetim raporlarına göre, et ürünlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Etli ekmek iç harcında dana eti yerine sakatat (kalp) kullanıldığı, bazı kasap köftelerde ise kanatlı eti ve kalp eklendiği tespit edildi. Özellikle Adana kebap gibi ürünlerde de tüketiciye taşlık ve sakatat sunulduğu belirlendi. Bu durum, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.Zeytinyağına tohum yağı karıştırılıyorListede dikkat çeken bir diğer konu ise zeytinyağlarına tohum yağı karıştırılması oldu. Zeytinyağının saf olarak satılması gerekirken, üreticilerin maliyeti düşürmek için tohum yağı ekledikleri belirlendi. Bu uygulamanın hem ürün kalitesini düşürdüğü hem de insan sağlığını riske attığı ifade edildi.Baharatlarda yabancı madde tespitiToz biber ve kekik gibi baharat ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşıldı. Denetimlerde, bu ürünlerin içerisine yabancı maddeler karıştırıldığı tespit edildi.
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tarım ve orman bakanlığı taklit tağşiş listesi, adana kebapta kalp tespiti, gıdada sahtecilik yapan firmalar, bakanlık ifşa listesi 2025, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar, et ürünlerinde sakatat kullanımı, zeytinyağına tohum yağı karıştırılması, pul biberde gıda boyası, kıymada kanatlı eti tespiti, taklit ve tağşiş yapılan ürünler, bakanlık güncel hileli ürün listesi, gıda sahtekarlığı haberleri, tüketici uyarısı: hileli gıdalar, bakanlık denetim sonuçları, hileli ürünler listesi 2025
tarım ve orman bakanlığı taklit tağşiş listesi, adana kebapta kalp tespiti, gıdada sahtecilik yapan firmalar, bakanlık ifşa listesi 2025, sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar, et ürünlerinde sakatat kullanımı, zeytinyağına tohum yağı karıştırılması, pul biberde gıda boyası, kıymada kanatlı eti tespiti, taklit ve tağşiş yapılan ürünler, bakanlık güncel hileli ürün listesi, gıda sahtekarlığı haberleri, tüketici uyarısı: hileli gıdalar, bakanlık denetim sonuçları, hileli ürünler listesi 2025
Bakanlık son listesini açıkladı: Adana kebaptan kalp çıktı, köfte ve baharata katılanlar ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ocak taklit-tağşiş listesini yayımladı. Listede, insan sağlığını tehlikeye atan ürünler ve üreticiler açıklandı. Et ürünlerinden zeytinyağına kadar birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan taklit ve tağşiş ürünlerin listesini güncelledi. 16 Ocak'ta kamuoyuna duyurulan listede, yeni marka ve üreticilerin isimleri yer aldı. Yapılan denetimlerde, ürünlerdeki tehlikeli içerikler tek tek tespit edilerek ifşa edildi. Bakanlık yetkilileri, vatandaşları bu markalara karşı uyararak güvenilir ürün tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Et ürünlerinde sakatat ve yabancı madde şoku
Denetim raporlarına göre, et ürünlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Etli ekmek iç harcında dana eti yerine sakatat (kalp) kullanıldığı, bazı kasap köftelerde ise kanatlı eti ve kalp eklendiği tespit edildi. Özellikle Adana kebap gibi ürünlerde de tüketiciye taşlık ve sakatat sunulduğu belirlendi. Bu durum, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Zeytinyağına tohum yağı karıştırılıyor
Listede dikkat çeken bir diğer konu ise zeytinyağlarına tohum yağı karıştırılması oldu. Zeytinyağının saf olarak satılması gerekirken, üreticilerin maliyeti düşürmek için tohum yağı ekledikleri belirlendi. Bu uygulamanın hem ürün kalitesini düşürdüğü hem de insan sağlığını riske attığı ifade edildi.
Baharatlarda yabancı madde tespiti
Toz biber ve kekik gibi baharat ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşıldı. Denetimlerde, bu ürünlerin içerisine yabancı maddeler karıştırıldığı tespit edildi.