https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-son-listesini-acikladi-adana-kebaptan-kalp-cikti-kofte-ve-baharata-katilanlar-ifsa-edildi-1092769420.html

Bakanlık son listesini açıkladı: Adana kebaptan kalp çıktı, köfte ve baharata katılanlar ifşa edildi

Bakanlık son listesini açıkladı: Adana kebaptan kalp çıktı, köfte ve baharata katılanlar ifşa edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ocak taklit-tağşiş listesini yayımladı. Listede, insan sağlığını tehlikeye atan ürünler ve üreticiler açıklandı. Et ürünlerinden... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T05:25+0300

2025-01-17T05:25+0300

2025-01-17T05:25+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

zeytinyağı

kıyma

adana

adana kebap

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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan taklit ve tağşiş ürünlerin listesini güncelledi. 16 Ocak'ta kamuoyuna duyurulan listede, yeni marka ve üreticilerin isimleri yer aldı. Yapılan denetimlerde, ürünlerdeki tehlikeli içerikler tek tek tespit edilerek ifşa edildi. Bakanlık yetkilileri, vatandaşları bu markalara karşı uyararak güvenilir ürün tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.Et ürünlerinde sakatat ve yabancı madde şokuDenetim raporlarına göre, et ürünlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Etli ekmek iç harcında dana eti yerine sakatat (kalp) kullanıldığı, bazı kasap köftelerde ise kanatlı eti ve kalp eklendiği tespit edildi. Özellikle Adana kebap gibi ürünlerde de tüketiciye taşlık ve sakatat sunulduğu belirlendi. Bu durum, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.Zeytinyağına tohum yağı karıştırılıyorListede dikkat çeken bir diğer konu ise zeytinyağlarına tohum yağı karıştırılması oldu. Zeytinyağının saf olarak satılması gerekirken, üreticilerin maliyeti düşürmek için tohum yağı ekledikleri belirlendi. Bu uygulamanın hem ürün kalitesini düşürdüğü hem de insan sağlığını riske attığı ifade edildi.Baharatlarda yabancı madde tespitiToz biber ve kekik gibi baharat ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşıldı. Denetimlerde, bu ürünlerin içerisine yabancı maddeler karıştırıldığı tespit edildi.

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