https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/avrupali-liderler-nato-ile-arasina-mesafe-koyabilir-mi-1092467981.html

Avrupalı liderler NATO ile arasına mesafe koyabilir mi?

Avrupalı liderler NATO ile arasına mesafe koyabilir mi?

Sputnik Türkiye

Avrupa'da 'önce ülkemin vatandaşları' iddiasıyla halkın oyunu alıp iktidara gelen veya iktidar yolunda ilerleyen sağcı milliyetçi partiler, Avrupa Birliği'nde... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T13:56+0300

2025-01-13T13:56+0300

2025-01-13T13:56+0300

dünya

donald trump

elon musk

ismail hakkı pekin

özgürlük partisi (pvv)

avusturya özgürlük partisi (fpö)

nato

ukrayna

almanya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092509201_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_c856ad6397e99de1dc81340455d8513c.jpg

Dünya genelinde mülteci ve sığınmacı karşıtı söylemlerin popülerlik kazandığı, bozuk ekonomilerin 'sağcı ve milliyetçi' siyasi partileri beslediği bir dönemde Avrupa ülkelerini bir yol ayrımı bekliyor. Ya Trump'ın tehdidine boyun eğerek NATO'ya ayrılan yüzde 2'yi iç ekonomiden alarak artıracaklar ya da halka verdikleri sözü tutarak 'önce ülkemin vatandaşları' deyip kendi halklarının refahını öncelik yapacaklar. Kısaca Joe Biden'ın peşine takılarak kendi vatandaşlarının refahı maliyetine ABD politikalarını destekleyen Avrupa ülkelerini, 20 Ocak'tan sonra büyük bir dilemma bekliyor. ABD'nin ve İngiltere'nin öncülük ederek çıkardığı krizlerin peşine takılan Avrupa, Donald Trump'ın 'her konuda eşit harcayalım' politikasının da peşine takılacak mı? ABD'de sığınmacı ve Ukrayna ile İsrail yardımlarıyla bozulan iç ekonomi altında ezilen ABD'lilerin 'milliyetçi ve sığınmacı karşıtı' söylemlerle oyunu alan Donald Trump, açıklamalarıyla nasıl bir politika izleyeceğini şimdiden gösteriyor. Trump, ilk olarak 'Ukrayna'ya daha az yardım' konusunda ABD'nin Avrupa Birliği'nden daha fazla yardım sağladığını vurgulayarak 'iki tarafın eşit olması gerektiğini' belirtti.Trump'dan Avrupa'ya: NATO bütçenizi artırınKanada veya Meksika'ya yapılan yardımlarını sonlandıracağını aksi takdirde ABD'nin eyaletleri olmaları gerektiğini belirten Trump, gündemine NATO bütçesini de aldı. Kesenin ağzını kapatacağını duyuran Trump, bir röportajında NATO'da hangi şartlarla kalacağını şöyle ifade etti:NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalılara seslendi: Özgürlük bedavaya olmaz Trump'ın açıklamalarından gerekli talimatı alan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Avrupalıların emeklilik ve sosyal güvenlik birikimlerine göz dikti. Rutte rutin bir basın toplantısında direkt olarak Avrupalılara seslenerek "Savaş zihniyetine geçmenin zamanı geldi. Ve savunma üretimimizi ve savunma harcamalarımızı turbo (hızda) şarj etme zamanı" ifadelerini kullandı. "Özgürlük bedavaya olmaz" diyen Rutte "Savunmaya daha fazla harcama yapmanın diğer önceliklere daha az harcama yapmak anlamına geldiğini biliyorum. Ama sadece biraz daha az. Ortalama olarak, Avrupa ülkeleri ulusal gelirlerinin dörtte birini emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine harcıyor. Savunmamızı çok daha güçlü hale getirmek ve yaşam tarzımızı korumak için bu paranın küçük bir kısmına ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı. Meloni hızlı başlamıştı Avrupa'da esen sağ ve milliyetçi partiler rüzgarı, Akdeniz'den sığınmacı akınına uğrayan İtalya'da hızlı esti. Merkez ve sağ görüşlü 3 parti birleşerek Giorgia Meloni'nin liderliğinde iktidara geldi. İlk başta sığınmacıları kabul etmeyip botları ülke açıklarında bekletseler de AB ve Fransa uyarılarından sonra ılımlı bir politika yürütmeye başladı. Meloni ve koalisyonu, zorunlu olan yüzde 2'lik NATO bütçesini artıracak mı yoksa Trump'ı karşısına mı alacak, 20 Ocak sonrası netleşecek. PVV, Holandalıları mı birinci sıraya alacak yoksa NATO'yu mu?Hollanda'daki seçimlerde zafer kazanan ve koltuk sayısını ikiye katlayan Geert Wilders ve Özgürlük Partisi (PVV), Mark Rutte sonrasında koalisyonla iktidara geldi. Parti programında "PVV, Hollandalıları yeniden birinci sıraya taşımak istiyor" ifadeleri dikkat çeken PVV, NATO bütçesini Hollanda vatandaşlarından kısarak artıracak mı henüz belli değil. Sert açıklamalarıyla dikkat çeken Wilders, aynı sertliği Trump'a NATO harcamaları konusunda gösterebilecek mi? Milliyetçi ve sağ görüşlü PVV'nin parti programında şu ifadeler yer alıyor:FPÖ, 'önce Avusturya mı yoksa önce Ukrayna mı' diyecek?NATO üyesi olmayan ancak 'ortak' statüsünde asker gönderen Avusturya'nın milliyetçi ve sağ partisi Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), seçimlerde en yüksek oyu aldı fakat koalisyonu kuramamıştı. FPÖ lideri Herbert Kickl, Avusturya Başbakanı Nehammer'in istifası takiben 6 Ocak'ta hükümeti kurma görevini aldı. ABD ile Ukrayna yükünü paylaşacak mı bilinmez ancak FPÖ, "Önce Avusturya" diyerek oy almıştı. FPÖ'nün parti politikası kitapçığında şu ifadeler yer alıyor:Almanya milliyetçileri Elon Musk'ın desteğini aldıOlaf Scholz liderliğindeki Almanya'nın koalisyon hükümeti, Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevden alınmasıyla çatırdadı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 23 Şubat'ta erken seçime gidileceğini duyurdu. Ukrayna ve Suriye'den gelen yoğun sığınmacı yükünü taşıyan NATO üyesi Almanya'da yine 'aşırı sağcı' diye nitelendirilen milliyetçi AfD'ye ilk büyük destek Elon Musk'tan geldi. AfD'nin parti politikasında Almanları ilk sıraya alan, sınırları sığınmacılara kapatan ve dış politikada Almanya merkezli söylemler yer alıyor. 23 Şubat'ta erken seçime gidecek olan Almanya halkı, Avrupa'dan daha fazla para isteyen Trump'a karşı mı duracak yoksa popülist söylemlerle dış politikada ABD ve İngiltere'nin peşinden gidecek partilere mi oy verecek? 'NATO, Almanya’yı küçük, Rusya’yı Avrupa dışında ve ABD’yi Avrupa içinde tutmak için var'Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Trump ve dolayısıyla ABD’nin NATO'dan çıkma söylemlerinin, milliyetçi ve sağ olarak değerlendiren partilerin yükselişe geçtiği Avrupa ülkeleri ile arasında ‘bir ayrılığa yol açar mı sorusunu?’ şöyle yanıtlıyor:“NATO’ya karşı bir alternatif bulunmuyor. NATO ülkeleri bile kendi içlerinde ikili güvenlik anlaşması yapıyor, İngiltere ve Yunanistan örneğinde olduğu gibi. Avrupa’da yükselişe geçen bu partiler, daha çok popülist söylemler yapıyor, Türkiye’de olduğu gibi. Milliyetçilik daha çok ülkelerdeki iç problemleri örtmek için kullanılıyor, bu problemler milliyetçilikle kapatılıyor.”Avrupa’daki küçük ülkeler için NATO’ya karşı bir alternatifin varlığının mümkün olmadığını belirten İsmail Hakkı Pekin, hem altyapı hem de ekonomik olarak böyle bir alternatifin kurulamayacağı görüşünde. Pekin, Avrupa ülkelerinin NATO’dan çıkması halinde en başta doğal kaynaklar açısından hemen Rusya’ya yaklaşacağı görüşünde. “NATO, Almanya’yı küçük, Rusya’yı Avrupa dışında ve ABD’yi Avrupa içinde tutmak için var” deyişini kullanan İsmail Hakkı Pekin, Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni sonrasında küresel tablonun netleşeceği yönünde değerlendirme yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ilham-aliyev-nato-ve-rusya-arasinda-olasi-savas-dunya-icin-kiyamet-olur-1091691596.html

ukrayna

almanya

abd

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, elon musk, ismail hakkı pekin, özgürlük partisi (pvv), avusturya özgürlük partisi (fpö), nato, ukrayna, almanya, abd, italya, giorgia meloni, afd, almanya için alternatif (afd)