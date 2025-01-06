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Avusturya Cumhurbaşkanı, en fazla oyu alan partiyle koasliyon için görüşüyor: FPÖ'nin siyasi söylemleri neler?
Avusturya Cumhurbaşkanı, en fazla oyu alan partiyle koasliyon için görüşüyor: FPÖ'nin siyasi söylemleri neler?
Sputnik Türkiye
Avusturya Halk Partisi'nden (ÖVP)Avusturya Başbakanı olarak görev yapan Karl Nehammer'in koalisyon görüşmeleri olumlu sonuçlanmayınca 4 Ocak'ta istifa... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T10:45+0300
2025-01-06T10:50+0300
dünya
alexander van der bellen
karl nehammer
özgürlük partisi (avusturya)
avusturya özgürlük partisi (fpö)
herbert kickl
avusturya halk partisi (övp)
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Dünya genelinde yasa dışı göçmen karşıtı söylemlerin arttığı bir siyasi dönemde milliyetçi siyaset yapan partiler, Avrupa'da yükselişe geçti. Batı basınında 'aşırı sağcı' olarak nitelendiren bu partiler, Avrupa ülkelerinde seçimleri kazanıyor ya da oy oranlarını yükseltiyor. Almanya'da AfD'nin ve Hollanda'da PVV'nin oy oranını artırmasını takiben Avusturya'da Eylül ayında en fazla oyu alan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile olası bir koalisyon için bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ lideri Herbert Kickl görüşmesi öncesi dün yaptığı açıklamada FPÖ'ye karşı iktidarda olan ve ikinci sırada sandalye kazanan ÖVP'de 'seslerin önemli ölçüde sustuğunu' belirterek "Demokrasi, çözümler için mücadele etmek ve sonra taviz vermektir" dedi. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in bu açıklaması basında olası bir ÖVP ve FPÖ koasliyonunu işaret ettiğine dair yorumlara neden oldu. FPÖ lideri Herbert Kickl ise görüşme öncesi açıklama yapmayacağını vurgulayarak "İlk ve en önemli yükümlülüğümüz kendi insanlarımıza karşıdır. Bu, uygun fiyatlı bir yaşam, başarının tanınması, adalet, güvenlik ve barış, vatanımızın korunması, özgürlük ve gelecek nesiller için iyi bir gelecek perspektifi gibi temel şeyleri içerir" dedi. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) kim ve siyasi söylemleri neler?Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan yasama seçimlerinde yüzde 77.3 gibi yüksek bir katılım oldu ve yüzde 28.8 oy oranıyla Herbert Kickl liderliğindeki FPÖ partisi, birinci parti oldu. 183 koltuklu Avusturya meclisinde FPÖ, 57 sandalye elde etti. Ancak hükümet kurma için gereken çoğunluk sağlanmayınca 4 Ocak'ta istifa eden Karl Nehammer, koalisyonu kurarak Başbakan olmuştu. FPÖ siyasi söylemlerinde milliyetçiliği ön plana alarak yasal göç konusunda katı kurallar istiyor ve sığınmacıları kendi ülkelerine göndermeyi içeren yeniden göç fikrini destekliyor. Mültecilere sığınma hakkı verilmesini kabul etmeyen FPÖ lideri Herbert Kickl, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kendisini aynı siyasi yönde olduğunu belirterek Orban'ı destekliyor. FPÖ, genel olarak sığınmacılara veya mültecilere ayrılan kaynakların Avusturya halkı için kullanılmasını destekliyor ve bu yönde ekonomik söylemlerini öne çıkartıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html
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alexander van der bellen, karl nehammer, özgürlük partisi (avusturya), avusturya özgürlük partisi (fpö), herbert kickl, avusturya halk partisi (övp)
alexander van der bellen, karl nehammer, özgürlük partisi (avusturya), avusturya özgürlük partisi (fpö), herbert kickl, avusturya halk partisi (övp)

Avusturya Cumhurbaşkanı, en fazla oyu alan partiyle koasliyon için görüşüyor: FPÖ'nin siyasi söylemleri neler?

10:45 06.01.2025 (güncellendi: 10:50 06.01.2025)
© AP Photo / Heinz-Peter BaderAvusturya Cumhurbaşkanı, seçimlerde en fazla oyu alan milliyetçi parti ile görüşecek: FPÖ'nin siyasi söylemleri neler?
Avusturya Cumhurbaşkanı, seçimlerde en fazla oyu alan milliyetçi parti ile görüşecek: FPÖ'nin siyasi söylemleri neler? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
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Avusturya Halk Partisi'nden (ÖVP)Avusturya Başbakanı olarak görev yapan Karl Nehammer'in koalisyon görüşmeleri olumlu sonuçlanmayınca 4 Ocak'ta istifa edeceğini duyurdu. Avusturya Cumhurbaşkanı, Batı basınında 'aşırı sağcı' olarak tanımlanan ancak seçimlerde en çok oyu alan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile bugün görüşüyor.
Dünya genelinde yasa dışı göçmen karşıtı söylemlerin arttığı bir siyasi dönemde milliyetçi siyaset yapan partiler, Avrupa'da yükselişe geçti. Batı basınında 'aşırı sağcı' olarak nitelendiren bu partiler, Avrupa ülkelerinde seçimleri kazanıyor ya da oy oranlarını yükseltiyor.
Almanya'da AfD'nin ve Hollanda'da PVV'nin oy oranını artırmasını takiben Avusturya'da Eylül ayında en fazla oyu alan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile olası bir koalisyon için bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ lideri Herbert Kickl görüşmesi öncesi dün yaptığı açıklamada FPÖ'ye karşı iktidarda olan ve ikinci sırada sandalye kazanan ÖVP'de 'seslerin önemli ölçüde sustuğunu' belirterek "Demokrasi, çözümler için mücadele etmek ve sonra taviz vermektir" dedi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in bu açıklaması basında olası bir ÖVP ve FPÖ koasliyonunu işaret ettiğine dair yorumlara neden oldu.
FPÖ lideri Herbert Kickl ise görüşme öncesi açıklama yapmayacağını vurgulayarak "İlk ve en önemli yükümlülüğümüz kendi insanlarımıza karşıdır. Bu, uygun fiyatlı bir yaşam, başarının tanınması, adalet, güvenlik ve barış, vatanımızın korunması, özgürlük ve gelecek nesiller için iyi bir gelecek perspektifi gibi temel şeyleri içerir" dedi.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) kim ve siyasi söylemleri neler?

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan yasama seçimlerinde yüzde 77.3 gibi yüksek bir katılım oldu ve yüzde 28.8 oy oranıyla Herbert Kickl liderliğindeki FPÖ partisi, birinci parti oldu. 183 koltuklu Avusturya meclisinde FPÖ, 57 sandalye elde etti. Ancak hükümet kurma için gereken çoğunluk sağlanmayınca 4 Ocak'ta istifa eden Karl Nehammer, koalisyonu kurarak Başbakan olmuştu.
© Fotoğraf : FPÖ sosyal medyaAvusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Eylül 2024 seçimleri sonrası
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Eylül 2024 seçimleri sonrası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Eylül 2024 seçimleri sonrası
© Fotoğraf : FPÖ sosyal medya
FPÖ siyasi söylemlerinde milliyetçiliği ön plana alarak yasal göç konusunda katı kurallar istiyor ve sığınmacıları kendi ülkelerine göndermeyi içeren yeniden göç fikrini destekliyor. Mültecilere sığınma hakkı verilmesini kabul etmeyen FPÖ lideri Herbert Kickl, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kendisini aynı siyasi yönde olduğunu belirterek Orban'ı destekliyor.
FPÖ, genel olarak sığınmacılara veya mültecilere ayrılan kaynakların Avusturya halkı için kullanılmasını destekliyor ve bu yönde ekonomik söylemlerini öne çıkartıyor.
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