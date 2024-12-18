https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ilham-aliyev-nato-ve-rusya-arasinda-olasi-savas-dunya-icin-kiyamet-olur-1091691596.html

İlham Aliyev: NATO ve Rusya arasında olası savaş dünya için kıyamet olur

İlham Aliyev: NATO ve Rusya arasında olası savaş dünya için kıyamet olur

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya ve NATO arasında bir sıcak savaş senaryosunu hayal etmenin, küresel kıyamet hayal etmek gibi olduğunu belirtti. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajansına röportaj veren Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Rusya ve NATO arasındaki gerilimin açık savaşa varmayacağı umudunu dile getirerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bu savaşın kazananı olmayacağı kaydeden Aliyev, NATO bölgesinden veya Rusya topraklarından uzakta olan ülkelerin bile kendini güvende hissetmeyeceği belirterek şunu dedi:Azerbaycan’ın tüm taahhütlerine mümkün olduğunca sorumlu yaklaştığını ve bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini dile getiren Aliyev, “Azerbaycan'ın da yumuşama sürecine katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Sanırım ‘yumuşama’ kelimesi biraz unutuldu ama uluslararası sözlükte rağbet gördüğünü düşünüyorum ve umarım kullanılır” diye ekledi.Azerbaycan’ın uluslararası arenada tamamen bağımsız bir oyuncu olarak görüldüğünü ve aynı zamanda hem Rusya’nın hem de NATO üyesi Türkiye’nin müttefiki olan tek ülke olduğunu anımsatan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyev-turkiyenin-azerbaycana-us-kuracagi-iddiasi-siyasi-spekulasyon-1091684248.html

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azerbaycan, ilham aliyev, ria novosti, vgtrk, rusya, nato, abd, savaş, kıyamet