https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/elon-musk-almanyayi-birbirine-katti-scholza-hakaret-etti-destekledigi-partiyi-acikladi-1092206000.html
Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı
Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T10:50+0300
2024-12-31T10:50+0300
2024-12-31T10:50+0300
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Amerikalı girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert bir şekilde eleştirdi. Musk, Scholz’u 'rezil' olarak nitelendirerek, başbakanın bir sonraki seçimleri kaybedeceğini öne sürdü. Ayrıca, Scholz’un adını alaycı bir şekilde değiştirerek 'Şansölye Oaf Shitz' ifadesini kullandı. Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda sağ görüşlü 'Almanya için Alternatif' (AfD) partisinin, Almanya’yı kurtarabilecek tek siyasi oluşum olduğunu savunmuştu. Olaf Scholz ise bu açıklamalara yanıt vererek Musk’ın sözlerinin doğru olmadığını ve siyasi bir rehberlik içermediğini belirtmişti. Musk, son olarak Magdeburg’da bir Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıya Scholz’un verdiği tepkiyi eleştirerek, Şansölye’yi 'yetersiz bir aptal' olarak nitelendirdi ve istifaya çağırdı. Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi yaralandı. Bu açıklamalar, Musk’ın Scholz’a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdığı bir döneme denk geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/musk-almanya-basbakani-scholz-hemen-istifa-etmeli-tam-bir-beceriksiz-aptal-1091855086.html
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elon musk, olaf scholz, almanya, magdeburg, almanya için alternatif (afd), musk, x
Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı
Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu.
Amerikalı girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert bir şekilde eleştirdi. Musk, Scholz’u 'rezil' olarak nitelendirerek, başbakanın bir sonraki seçimleri kaybedeceğini öne sürdü. Ayrıca, Scholz’un adını alaycı bir şekilde değiştirerek 'Şansölye Oaf Shitz' ifadesini kullandı.
Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda sağ görüşlü 'Almanya için Alternatif' (AfD) partisinin, Almanya’yı kurtarabilecek tek siyasi oluşum olduğunu savunmuştu. Olaf Scholz ise bu açıklamalara yanıt vererek Musk’ın sözlerinin doğru olmadığını ve siyasi bir rehberlik içermediğini belirtmişti.
Musk, son olarak Magdeburg’da bir Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıya Scholz’un verdiği tepkiyi eleştirerek, Şansölye’yi 'yetersiz bir aptal' olarak nitelendirdi ve istifaya çağırdı.
Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi yaralandı. Bu açıklamalar, Musk’ın Scholz’a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdığı bir döneme denk geldi.