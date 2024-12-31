Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Bölgede küçük küçük yakılan ateşlerin üstüne benzin dökülürse kontrol kaybedilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BELTUR'da nakit ödemenin kaldırılması, diğer kurumlara da örnek olması gereken bir uygulama'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi artışları 2025’ten önce geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Özel İletişim Vergisi 2025 zammı belli oldu
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/elon-musk-almanyayi-birbirine-katti-scholza-hakaret-etti-destekledigi-partiyi-acikladi-1092206000.html
Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı
Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T10:50+0300
2024-12-31T10:50+0300
dünya
elon musk
olaf scholz
almanya
magdeburg
almanya için alternatif (afd)
musk
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087293961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5f6897035f7053144f92613275187ff.jpg
Amerikalı girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert bir şekilde eleştirdi. Musk, Scholz’u 'rezil' olarak nitelendirerek, başbakanın bir sonraki seçimleri kaybedeceğini öne sürdü. Ayrıca, Scholz’un adını alaycı bir şekilde değiştirerek 'Şansölye Oaf Shitz' ifadesini kullandı. Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda sağ görüşlü 'Almanya için Alternatif' (AfD) partisinin, Almanya’yı kurtarabilecek tek siyasi oluşum olduğunu savunmuştu. Olaf Scholz ise bu açıklamalara yanıt vererek Musk’ın sözlerinin doğru olmadığını ve siyasi bir rehberlik içermediğini belirtmişti. Musk, son olarak Magdeburg’da bir Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıya Scholz’un verdiği tepkiyi eleştirerek, Şansölye’yi 'yetersiz bir aptal' olarak nitelendirdi ve istifaya çağırdı. Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi yaralandı. Bu açıklamalar, Musk’ın Scholz’a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdığı bir döneme denk geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/musk-almanya-basbakani-scholz-hemen-istifa-etmeli-tam-bir-beceriksiz-aptal-1091855086.html
almanya
magdeburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087293961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17fef5cd8ff4bc6a91e7334d484b26fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, olaf scholz, almanya, magdeburg, almanya için alternatif (afd), musk, x
elon musk, olaf scholz, almanya, magdeburg, almanya için alternatif (afd), musk, x

Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı

10:50 31.12.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPON
Abone ol
Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu.
Amerikalı girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert bir şekilde eleştirdi. Musk, Scholz’u 'rezil' olarak nitelendirerek, başbakanın bir sonraki seçimleri kaybedeceğini öne sürdü. Ayrıca, Scholz’un adını alaycı bir şekilde değiştirerek 'Şansölye Oaf Shitz' ifadesini kullandı.
Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda sağ görüşlü 'Almanya için Alternatif' (AfD) partisinin, Almanya’yı kurtarabilecek tek siyasi oluşum olduğunu savunmuştu. Olaf Scholz ise bu açıklamalara yanıt vererek Musk’ın sözlerinin doğru olmadığını ve siyasi bir rehberlik içermediğini belirtmişti.
Musk, son olarak Magdeburg’da bir Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıya Scholz’un verdiği tepkiyi eleştirerek, Şansölye’yi 'yetersiz bir aptal' olarak nitelendirdi ve istifaya çağırdı.
Elon Musk, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u sert ifadelerle eleştirerek, istifa çağrısında bulundu. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi yaralandı. Bu açıklamalar, Musk’ın Scholz’a yönelik eleştirilerinin dozunu artırdığı bir döneme denk geldi.
Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
DÜNYA
Musk: Almanya Başbakanı Scholz hemen istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal
21 Aralık, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала