NATO Genel Sekreteri: Savunma için emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik harcamasının küçük bir kısmına ihtiyacımız var

"Savunmaya daha fazla harcama yapmanın diğer önceliklere daha az harcama yapmak anlamına geldiğini biliyorum. Ama sadece biraz daha az.

Ortalama olarak, Avrupa ülkeleri ulusal gelirlerinin dörtte birini emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine harcıyor.

Savunmamızı çok daha güçlü hale getirmek ve yaşam tarzımızı korumak için bu paranın küçük bir kısmına ihtiyacımız var."