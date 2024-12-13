NATO Genel Sekreteri: Savunma için emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik harcamasının küçük bir kısmına ihtiyacımız var
© Fotoğraf : NATONATO Genel Sekreteri: Savunma için emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik harcamasının küçük bir kısmına ihtiyacımız var
© Fotoğraf : NATO
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Trump'ın zafer sonrası NATO ve Ukrayna'ya olan askeri ve mali yardımlarda kısıntıya gideceği yönündeki açıklamaları sonrasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ülkelerinin halkına yaptığı absürt çağrısında emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine harcanan paranın küçük bir kısmına savunma için ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Donald Trump'ın verdiği röportajlarla NATO ve Ukrayna'ya olan askeri ve yardım harcamalarında kısıntıya gideceği sinyalleri sonrası NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün basın toplantısı düzenledi. Rutte, geleceği düşündüğünü, askeri ve savunma harcamalarının artığını vurgulayıp "Savaş zihniyetine geçmenin zamanı geldi. Ve savunma üretimimizi ve savunma harcamalarımızı turbo (hızda) şarj etme zamanı" dedi.
NATO Genel Sekreteri, Kuzey Amerika ile Avrupa'nın birlikte olursa yapamayacağı bir şey olmadığını vurguladı.
"Uzun vadeli caydırıcılığı sağlamak ve barışı yeniden sağlamak için yapılması gereken çok şey var. Olmak istediğimiz yerde değiliz" diyen Rutte, NATO üyesi devletlere seslendi:
"Endüstrilerimize daha fazla ve daha iyi kapasiteleri hızla üretebilmeleri için ihtiyaç duydukları büyük siparişleri ve uzun vadeli sözleşmeleri verin. Sadece çok geç teslim edilen büyük ürünleri satın almak bizi güvende tutmayacaktır."
NATO Genel Sekreteri Rutte'den halka absürt çağrı
Rutte, hükümetlerin 'birbirine engel olmayı bırakmasını' belirterek NATO ülkelerindeki halka çağrıda bulundu:
"Bankalarınıza ve emeklilik fonlarınıza, savunma sanayine yatırım yapmayı reddetmelerinin kabul edilemez olduğunu söyleyin."
'Özgürlük bedavaya olmaz'
NATO Genel Sekreteri, savunmaya daha fazla harcanması gerektiğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Savunmaya daha fazla harcama yapmanın diğer önceliklere daha az harcama yapmak anlamına geldiğini biliyorum. Ama sadece biraz daha az.
Ortalama olarak, Avrupa ülkeleri ulusal gelirlerinin dörtte birini emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine harcıyor.
Savunmamızı çok daha güçlü hale getirmek ve yaşam tarzımızı korumak için bu paranın küçük bir kısmına ihtiyacımız var."
"Özgürlük bedavaya olmaz" diyen Rutte, "NATO olarak hep birlikte bir milyar insanımızı güvende tutmaya devam edebileceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.