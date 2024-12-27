https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-meclisi-feshetti-erken-secim-tarihini-duyurdu-1092097325.html
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti, erken seçim tarihini duyurdu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti, erken seçim tarihini duyurdu
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T13:22+0300
2024-12-27T13:22+0300
2024-12-27T14:11+0300
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un iktidar koalisyonunun çöküşünün ardından parlamentoyu feshetti ve 23 Şubat'ta yeni seçimlerin yapılmasını emretti. Almanya'nın ekonomisini canlandırma konusunda çıkan anlaşmazlıkta Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratik Parti’den (FDP) oluşan üç partili koalisyon çökmüştü. Bunun ardından 16 Aralık'ta yapılan güven oylamasında Olaf Scholz yeterli oyu alamaması üzerine ülkede hükümet düştü.Büyük parti liderleri, parlamento seçimlerinin başlangıçta planlanandan yedi ay önce yani 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaşmalarının ardından erken seçim süreci başlamış oldu. 2. Dünya Savaşı sonrası anayasa, Bundestag'ın kendini feshetmesine izin vermiyor. Parlamentoyu feshedip seçim çağrısı yapma kararını vermek Steinmeier'a kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/basbakan-scholz-guven-oyu-alamadi-almanya-erken-secime-gidiyor-1091624297.html
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son dakika, almanya, olaf scholz, christian lindner, maliye bakanı, sosyal demokrat parti (spd), hür demokrat parti (fdp), alman federal meclisi (bundestag)
son dakika, almanya, olaf scholz, christian lindner, maliye bakanı, sosyal demokrat parti (spd), hür demokrat parti (fdp), alman federal meclisi (bundestag)
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier meclisi feshetti, erken seçim tarihini duyurdu
13:22 27.12.2024 (güncellendi: 14:11 27.12.2024)
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un iktidar koalisyonunun çöküşünün ardından parlamentoyu feshetti ve 23 Şubat'ta yeni seçimlerin yapılmasını emretti.
Almanya'nın ekonomisini canlandırma konusunda çıkan anlaşmazlıkta Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratik Parti’den (FDP) oluşan üç partili koalisyon çökmüştü. Bunun ardından 16 Aralık'ta yapılan güven oylamasında Olaf Scholz yeterli oyu alamaması üzerine ülkede hükümet düştü.
Büyük parti liderleri, parlamento seçimlerinin başlangıçta planlanandan yedi ay önce yani 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaşmalarının ardından erken seçim süreci başlamış oldu. 2. Dünya Savaşı sonrası anayasa, Bundestag'ın kendini feshetmesine izin vermiyor. Parlamentoyu feshedip seçim çağrısı yapma kararını vermek Steinmeier'a kalmıştı.