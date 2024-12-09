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Trump: Faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam NATO'da kalırım
Trump: Faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam NATO'da kalırım
Sputnik Türkiye
Donald Trump, zaferi sonrası ilk defa bir medya organına verdiği özel röportajında 6 Ocak baskınlarından ABD'de doğarak vatandaşlık elde edenlere kadar bir çok... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T10:50+0300
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dünya
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ukrayna
göçmen krizi
donald trump
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Donald Trump'ın dün ABD merkezli televizyon kanalı NBC News'e verdiği özel röportajındaki açıklamaları dünya gündeminde yer buldu. Kürtaj karşıtı görüşlerini her fırsatta açıklayan Trump, 'kürtaj yapılmasına olanak sağlayan ilaçları' yasaklamayacağını ifade etti. ABD'nin dış yardımları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, 'Avrupa ile ABD'nin dış ülke yardımlarında eşitlik' istediğini belirtti. Senato baskınını düzenleyen isyancıları affedecek6 Ocak başkent Washington'daki senato baskını hakkında değerlendirmede bulunan Donald Trump, bazı senato üyelerinin "büyük bir suç işlediğini ve hapse girmeleri" gerektiğini ifade etti. Trump ayrıca baskını düzenleyen ve ceza alan isyancıların ise "affedileceğini" vurguladı. Her mahkumiyete ayrı bakılacağını vurgulayan Trump "Çok hızlı hareket edeceğim, ilk günden" cevabını verdi. 'Sübvansiyon sağlayacaksak eyalet olsunlar'Trump, kampanyası sırasında ABD'nin 'tüm ithalatlarına yüzde 10-20, Çin'den gelen mallara ise yüzde 60 oranında gümrük vergisi önermişti. Bu vergilerin gerçekleşmesi halinde "ABD'li ailelere daha fazla ödemeyeceklerini garanti eder misiniz?" sorusuna ise Trump "Hiçbir şeyi garanti edemem, yarını garanti edemem" dedi. Bu bağlamda konuşmasına devam eden Trump, şu açıklamalarda bulundu: Ukrayna'ya yardım ve NATO ödemeleri konusunda AB ile eşitlik istiyor "Ukrayna, (siz) göreve geldikten sonra ABD'den daha az yardım almaya hazırlanmalı mı?" sorusuna ise Trump "Muhtemelen evet" cevabını verdi.'Ukrayna'ya daha az yardım' konusunda ise ABD'nin Avrupa Birliği'nden daha fazla yardım sağladığını vurgulayan Trump, iki tarafın eşit olması gerektiğini belirtti.ABD'nin NATO üyeliği konusunda Trump "Tekrar ediyorum, faturalarını ödemek zorundalar. Faturalarını öderlerse, kesinlikle. Ama ödemezlerse değil. Ama NATO bizi kullandı çünkü biz yakalandık" dedi. NATO ödemeleri konusuna devam eden Trump "Faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam, bize adil davranıyorlarsa, cevap kesinlikle NATO'da kalırdım" dedi. Trump, ABD'de doğan herkese, ebeveynleri başka bir yerde doğmuş olsa bile, ABD pasaportu hakkı veren doğum hakkı vatandaşlığını sona erdireceğini ifade etti. ABD vatandaşı olan aile üyeleri de dahil olmak üzere, belgesiz göçmenleri sınır dışı etme sözünü yerine getireceğinin altını çizen Trump, "Aileleri parçalamak istemiyorum, bu yüzden aileyi parçalamamanın tek yolu onları bir arada tutmak ve hepsini geri göndermek" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/trump-zelenskiy-rusyayla-muzakerelere-baslama-vaktinin-geldigini-kabul-ediyor-1091310995.html
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abd, nato, ukrayna, göçmen krizi, donald trump, abd gümrük vergileri
abd, nato, ukrayna, göçmen krizi, donald trump, abd gümrük vergileri

Trump: Faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam NATO'da kalırım

10:50 09.12.2024 (güncellendi: 11:00 09.12.2024)
© AP Photo / Matt RourkeDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
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Donald Trump, zaferi sonrası ilk defa bir medya organına verdiği özel röportajında 6 Ocak baskınlarından ABD'de doğarak vatandaşlık elde edenlere kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Yüksek gümrük vergisi bağlamında ABD'lilere daha ucuz fiyatları garanti edip edemeyeceği sorulduğunda ise "Hiçbir şeyi garanti edemem" dedi.
Donald Trump'ın dün ABD merkezli televizyon kanalı NBC News'e verdiği özel röportajındaki açıklamaları dünya gündeminde yer buldu. Kürtaj karşıtı görüşlerini her fırsatta açıklayan Trump, 'kürtaj yapılmasına olanak sağlayan ilaçları' yasaklamayacağını ifade etti. ABD'nin dış yardımları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, 'Avrupa ile ABD'nin dış ülke yardımlarında eşitlik' istediğini belirtti.

Senato baskınını düzenleyen isyancıları affedecek

6 Ocak başkent Washington'daki senato baskını hakkında değerlendirmede bulunan Donald Trump, bazı senato üyelerinin "büyük bir suç işlediğini ve hapse girmeleri" gerektiğini ifade etti. Trump ayrıca baskını düzenleyen ve ceza alan isyancıların ise "affedileceğini" vurguladı. Her mahkumiyete ayrı bakılacağını vurgulayan Trump "Çok hızlı hareket edeceğim, ilk günden" cevabını verdi.

'Sübvansiyon sağlayacaksak eyalet olsunlar'

Trump, kampanyası sırasında ABD'nin 'tüm ithalatlarına yüzde 10-20, Çin'den gelen mallara ise yüzde 60 oranında gümrük vergisi önermişti. Bu vergilerin gerçekleşmesi halinde "ABD'li ailelere daha fazla ödemeyeceklerini garanti eder misiniz?" sorusuna ise Trump "Hiçbir şeyi garanti edemem, yarını garanti edemem" dedi. Bu bağlamda konuşmasına devam eden Trump, şu açıklamalarda bulundu:

"Kanada'ya yılda 100 milyar doların üzerinde sübvansiyon sağlıyoruz. Meksika'ya yaklaşık 300 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Sübvansiyon sağlamamalıyız. Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar. Meksika'ya sübvansiyon sağlıyoruz, Kanada'ya sübvansiyon sağlıyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeye sübvansiyon sağlıyoruz."

Ukrayna'ya yardım ve NATO ödemeleri konusunda AB ile eşitlik istiyor

"Ukrayna, (siz) göreve geldikten sonra ABD'den daha az yardım almaya hazırlanmalı mı?" sorusuna ise Trump "Muhtemelen evet" cevabını verdi.
'Ukrayna'ya daha az yardım' konusunda ise ABD'nin Avrupa Birliği'nden daha fazla yardım sağladığını vurgulayan Trump, iki tarafın eşit olması gerektiğini belirtti.
ABD'nin NATO üyeliği konusunda Trump "Tekrar ediyorum, faturalarını ödemek zorundalar. Faturalarını öderlerse, kesinlikle. Ama ödemezlerse değil. Ama NATO bizi kullandı çünkü biz yakalandık" dedi.
NATO ödemeleri konusuna devam eden Trump "Faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam, bize adil davranıyorlarsa, cevap kesinlikle NATO'da kalırdım" dedi.
Trump, ABD'de doğan herkese, ebeveynleri başka bir yerde doğmuş olsa bile, ABD pasaportu hakkı veren doğum hakkı vatandaşlığını sona erdireceğini ifade etti. ABD vatandaşı olan aile üyeleri de dahil olmak üzere, belgesiz göçmenleri sınır dışı etme sözünü yerine getireceğinin altını çizen Trump, "Aileleri parçalamak istemiyorum, bu yüzden aileyi parçalamamanın tek yolu onları bir arada tutmak ve hepsini geri göndermek" dedi.
Republican presidential nominee former President Donald Trump meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at Trump Tower, Friday, Sept. 27, 2024, in New York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
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