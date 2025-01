https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/survivor-all-star-2025te-ilk-eleme-adayi-belli-oldu-bir-yarismaci-fenalasarak-yere-yigildi-1092264656.html

Survivor All Star 2025’te ilk eleme adayı belli oldu: Bir yarışmacı fenalaşarak yere yığıldı

Survivor All Star 2025 ilk bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar yarışmaya damga vurdu. Dokunulmazlık oyununda Barış Murat... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2025, heyecan dolu ilk bölümüyle ekranlara geldi. Acun Ilıcalı, yarışmanın formatında yapılan önemli değişiklikleri duyurdu. Özellikle oyun düzeninde yapılan yenilikler, sezonun heyecanını artıracak gibi görünüyor.İşte Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar:Yedeklerden katılım: Yeni i̇simler kadrodaSurvivor All Star 2025’te takımlara yedek yarışmacılar dahil edildi. All Star takımına Efecan, Gönüllüler takımına ise Doğuş katıldı. Bu eklemeler, takımların dengelerini değiştirebilir.Dokunulmazlık oyununda Barış Murat Yağcı korkuttuİlk bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı. Yarışmacılar panik yaşarken Barış, doktor kontrolüne alındı. Doktor, tansiyonunun düşük olduğunu belirterek yarışmacının durumunu gözlem altına aldı. Barış’ın sağlık durumu izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu.Dokunulmazlık oyununda fark geldiSurvivor All Star 2025’in ilk dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler, Gönüllüler karşısında 12-3’lük ezici bir üstünlük sağladı. Bu sonuç, Ünlüler takımının sezona ne kadar güçlü başladığını gösteriyor.İlk eleme adayı belli olduDokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı, takım içi oylama sonucunda Göksu’yu eleme adayı olarak belirledi. Göksu’nun adı en fazla yazılarak, Survivor All Star 2025’in ilk eleme adayı oldu.

SON HABERLER

