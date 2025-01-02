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2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
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00:16
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TURİZMİN REKOR YILI
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01:00
3 dk
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Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
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01:30
9 dk
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Survivor All Star 2025’te ilk eleme adayı belli oldu: Bir yarışmacı fenalaşarak yere yığıldı
Survivor All Star 2025’te ilk eleme adayı belli oldu: Bir yarışmacı fenalaşarak yere yığıldı
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025 ilk bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar yarışmaya damga vurdu. Dokunulmazlık oyununda Barış Murat... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor All Star 2025, heyecan dolu ilk bölümüyle ekranlara geldi. Acun Ilıcalı, yarışmanın formatında yapılan önemli değişiklikleri duyurdu. Özellikle oyun düzeninde yapılan yenilikler, sezonun heyecanını artıracak gibi görünüyor.İşte Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar:Yedeklerden katılım: Yeni i̇simler kadrodaSurvivor All Star 2025’te takımlara yedek yarışmacılar dahil edildi. All Star takımına Efecan, Gönüllüler takımına ise Doğuş katıldı. Bu eklemeler, takımların dengelerini değiştirebilir.Dokunulmazlık oyununda Barış Murat Yağcı korkuttuİlk bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı. Yarışmacılar panik yaşarken Barış, doktor kontrolüne alındı. Doktor, tansiyonunun düşük olduğunu belirterek yarışmacının durumunu gözlem altına aldı. Barış’ın sağlık durumu izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu.Dokunulmazlık oyununda fark geldiSurvivor All Star 2025’in ilk dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler, Gönüllüler karşısında 12-3’lük ezici bir üstünlük sağladı. Bu sonuç, Ünlüler takımının sezona ne kadar güçlü başladığını gösteriyor.İlk eleme adayı belli olduDokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı, takım içi oylama sonucunda Göksu’yu eleme adayı olarak belirledi. Göksu’nun adı en fazla yazılarak, Survivor All Star 2025’in ilk eleme adayı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025te-13-diziye-final-soku-reyting-yetmedi-yeni-diziler-neden-ertelendi-1092263482.html
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Survivor All Star 2025’te ilk eleme adayı belli oldu: Bir yarışmacı fenalaşarak yere yığıldı

07:30 02.01.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© İHA
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Survivor All Star 2025 ilk bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar yarışmaya damga vurdu. Dokunulmazlık oyununda Barış Murat Yağcı’nın fenalaşması korku dolu anlar yaşattı. Ünlüler ilk dokunulmazlık oyununu kazandı, ilk eleme adayı ise Göksu oldu. İşte Survivor’dan tüm detaylar.
Survivor All Star 2025, heyecan dolu ilk bölümüyle ekranlara geldi. Acun Ilıcalı, yarışmanın formatında yapılan önemli değişiklikleri duyurdu. Özellikle oyun düzeninde yapılan yenilikler, sezonun heyecanını artıracak gibi görünüyor.
İşte Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni kurallar:
En İyiler Finali: Her dokunulmazlık oyununun finalinde, iki takım da en iyi 2 kadın ve 2 erkek yarışmacısını seçerek yarışmanın kaderini belirleyecek.
Parkur Sistemi: Final bölümündeki turlar çift olacak. Parkurlar artık daha zorlu ve uzun; bu nedenle en iyilere çıkmak cesaret gerektirecek.
Performans Hesaplama: Bu yıl, yüzde hesabı yerine galibiyet-mağlubiyet farkına dayalı bir puanlama sistemi uygulanacak. Her yarışmacının performansı aldığı galibiyet sayısına göre değerlendirilecek.

Yedeklerden katılım: Yeni i̇simler kadroda

Survivor All Star 2025’te takımlara yedek yarışmacılar dahil edildi. All Star takımına Efecan, Gönüllüler takımına ise Doğuş katıldı. Bu eklemeler, takımların dengelerini değiştirebilir.

Dokunulmazlık oyununda Barış Murat Yağcı korkuttu

İlk bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı. Yarışmacılar panik yaşarken Barış, doktor kontrolüne alındı. Doktor, tansiyonunun düşük olduğunu belirterek yarışmacının durumunu gözlem altına aldı. Barış’ın sağlık durumu izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu.

Dokunulmazlık oyununda fark geldi

Survivor All Star 2025’in ilk dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler, Gönüllüler karşısında 12-3’lük ezici bir üstünlük sağladı. Bu sonuç, Ünlüler takımının sezona ne kadar güçlü başladığını gösteriyor.

İlk eleme adayı belli oldu

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı, takım içi oylama sonucunda Göksu’yu eleme adayı olarak belirledi. Göksu’nun adı en fazla yazılarak, Survivor All Star 2025’in ilk eleme adayı oldu.
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