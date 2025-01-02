https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025te-13-diziye-final-soku-reyting-yetmedi-yeni-diziler-neden-ertelendi-1092263482.html

2025'te 13 diziye final şoku: Reyting yetmedi, yeni diziler neden ertelendi?

2025'te 13 diziye final şoku: Reyting yetmedi, yeni diziler neden ertelendi?

Sputnik Türkiye

Televizyon sektörü ekonomik krizle sarsılıyor. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle 13 dizi final yaptı, birçok yeni proje ertelendi. “Kör Nokta”, “Gizli... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T06:55+0300

2025-01-02T06:55+0300

2025-01-02T06:55+0300

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Reklam gelirlerinin enflasyonla orantılı artmaması, televizyon dünyasında ciddi bir kriz yarattı. Özellikle bu yıl, geçen yılın reytinglerine rağmen elde edilen reklam gelirlerinin yarıya düşmesi birçok dizinin final kararı almasına neden oldu. Mevcut ekonomik tablo, yeni projelerin de ertelenmesine yol açtı.13 dizi ekranlara veda ettiGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sezon 13 dizi final yaparak izleyicilere veda etti. Bu dizilerden 8’i bu yıl başlayan projelerden oluşurken, diğer 5 dizi geçen sezondan devam ediyordu.Şakir Paşa Ailesi neden yayınlanmıyor?Dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıkmış ve kullanılan köşk tamamen yandı. Bu olay nedeniyle çekimlere ara verilmiş ve dizinin yeni bölümlerinin yayınlanması ertelenmiştir. “Yabani” final tarihi ertelendiFinal yapması beklenen diziler arasında yer alan “Yabani”, RTÜK’ün yayın durdurma kararı nedeniyle finalini gerçekleştiremedi. Dizinin final bölümü, yeni yılın ilk haftasına ertelendi.Reklam gelirleri dizi sayısını etkiliyorDizilerin bölüm başı maliyetlerinin artmasına karşın reklam gelirlerinin aynı seviyede kalması, sektörde uzun vadede dizi sayısında azalma yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum, televizyon kanallarını maliyetleri azaltmaya ve daha az sayıda projeye yönelmeye zorluyor.Yeni projeler beklemedeTelevizyon sektöründe ekonomik daralmanın bir diğer etkisi, yeni projelerin ertelenmesi oldu. Beklenen birçok büyük yapım, bütçe sorunları nedeniyle askıya alındı. Yapım şirketleri ve kanallar, reklam gelirlerindeki düşüşe karşı maliyet optimizasyonu yapmaya çalışıyor.Televizyon sektöründeki gelecek belirsizUzmanlar, reklam gelirlerindeki düşüşün sürmesi halinde, televizyon dizilerinin üretiminde ciddi bir daralma olabileceğini öngörüyor. Bu durum, dijital platformlara yönelimi artırabilir ve geleneksel televizyonun sektördeki etkisini zayıflatabilir.

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