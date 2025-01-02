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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
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3 dk
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Bu olaylar tarihe geçti
01:15
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2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
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2025'te 13 diziye final şoku: Reyting yetmedi, yeni diziler neden ertelendi?
2025'te 13 diziye final şoku: Reyting yetmedi, yeni diziler neden ertelendi?
Sputnik Türkiye
Televizyon sektörü ekonomik krizle sarsılıyor. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle 13 dizi final yaptı, birçok yeni proje ertelendi. “Kör Nokta”, “Gizli... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T06:55+0300
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Reklam gelirlerinin enflasyonla orantılı artmaması, televizyon dünyasında ciddi bir kriz yarattı. Özellikle bu yıl, geçen yılın reytinglerine rağmen elde edilen reklam gelirlerinin yarıya düşmesi birçok dizinin final kararı almasına neden oldu. Mevcut ekonomik tablo, yeni projelerin de ertelenmesine yol açtı.13 dizi ekranlara veda ettiGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sezon 13 dizi final yaparak izleyicilere veda etti. Bu dizilerden 8’i bu yıl başlayan projelerden oluşurken, diğer 5 dizi geçen sezondan devam ediyordu.Şakir Paşa Ailesi neden yayınlanmıyor?Dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıkmış ve kullanılan köşk tamamen yandı. Bu olay nedeniyle çekimlere ara verilmiş ve dizinin yeni bölümlerinin yayınlanması ertelenmiştir. “Yabani” final tarihi ertelendiFinal yapması beklenen diziler arasında yer alan “Yabani”, RTÜK’ün yayın durdurma kararı nedeniyle finalini gerçekleştiremedi. Dizinin final bölümü, yeni yılın ilk haftasına ertelendi.Reklam gelirleri dizi sayısını etkiliyorDizilerin bölüm başı maliyetlerinin artmasına karşın reklam gelirlerinin aynı seviyede kalması, sektörde uzun vadede dizi sayısında azalma yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum, televizyon kanallarını maliyetleri azaltmaya ve daha az sayıda projeye yönelmeye zorluyor.Yeni projeler beklemedeTelevizyon sektöründe ekonomik daralmanın bir diğer etkisi, yeni projelerin ertelenmesi oldu. Beklenen birçok büyük yapım, bütçe sorunları nedeniyle askıya alındı. Yapım şirketleri ve kanallar, reklam gelirlerindeki düşüşe karşı maliyet optimizasyonu yapmaya çalışıyor.Televizyon sektöründeki gelecek belirsizUzmanlar, reklam gelirlerindeki düşüşün sürmesi halinde, televizyon dizilerinin üretiminde ciddi bir daralma olabileceğini öngörüyor. Bu durum, dijital platformlara yönelimi artırabilir ve geleneksel televizyonun sektördeki etkisini zayıflatabilir.
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dizi final kararı, televizyon sektörü krizi, 13 dizi final yaptı, yeni projeler ertelendi, reklam gelirlerindeki düşüş, kör nokta final yaptı, gizli bahçe final, yabani dizisi final tarihi, rtük yayın durdurma kararı, televizyon dizileri azaldı, bölüm başı maliyetler, ekonomik kriz televizyon, en çok final yapan diziler, dizi reyting krizleri, diziler neden final yapıyor, 2025 televizyon dizileri, dizi reklam gelirleri düştü, yeni dizi projeleri, televizyon sektöründe kriz, birsen altuntaş haberleri, televizyon dizisi maliyetleri, dizi sektörü reklam geliri, dizi final haberleri 2025
dizi final kararı, televizyon sektörü krizi, 13 dizi final yaptı, yeni projeler ertelendi, reklam gelirlerindeki düşüş, kör nokta final yaptı, gizli bahçe final, yabani dizisi final tarihi, rtük yayın durdurma kararı, televizyon dizileri azaldı, bölüm başı maliyetler, ekonomik kriz televizyon, en çok final yapan diziler, dizi reyting krizleri, diziler neden final yapıyor, 2025 televizyon dizileri, dizi reklam gelirleri düştü, yeni dizi projeleri, televizyon sektöründe kriz, birsen altuntaş haberleri, televizyon dizisi maliyetleri, dizi sektörü reklam geliri, dizi final haberleri 2025

2025'te 13 diziye final şoku: Reyting yetmedi, yeni diziler neden ertelendi?

06:55 02.01.2025
© Fotoğraf : NOW TVŞakir Paşa ve Ailesi dizi
Şakir Paşa ve Ailesi dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Fotoğraf : NOW TV
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Televizyon sektörü ekonomik krizle sarsılıyor. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle 13 dizi final yaptı, birçok yeni proje ertelendi. “Kör Nokta”, “Gizli Bahçe” ve “Yabani” gibi diziler ekrana veda ederken, dizi sayısındaki azalma dikkat çekiyor. İşte final yapan diziler ve sektördeki kriz detayları.
Reklam gelirlerinin enflasyonla orantılı artmaması, televizyon dünyasında ciddi bir kriz yarattı. Özellikle bu yıl, geçen yılın reytinglerine rağmen elde edilen reklam gelirlerinin yarıya düşmesi birçok dizinin final kararı almasına neden oldu. Mevcut ekonomik tablo, yeni projelerin de ertelenmesine yol açtı.

13 dizi ekranlara veda etti

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu sezon 13 dizi final yaparak izleyicilere veda etti. Bu dizilerden 8’i bu yıl başlayan projelerden oluşurken, diğer 5 dizi geçen sezondan devam ediyordu.
Yeni başlayan diziler:
“Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Güzel Aşklar Diyarı”, “Karadut”, “Gizli Bahçe”, “Kalpazan”, “Aşk Evlilik Boşanma” "Şakir Paşa Ailesi" ve “Holding”.
Geçen sezondan kalan diziler:
“Taş, Kağıt Makas”, “Kirli Sepeti”, “Kara Ağaç”, “Yalan” ve “Yabani”.

Şakir Paşa Ailesi neden yayınlanmıyor?

Dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıkmış ve kullanılan köşk tamamen yandı. Bu olay nedeniyle çekimlere ara verilmiş ve dizinin yeni bölümlerinin yayınlanması ertelenmiştir.

“Yabani” final tarihi ertelendi

Final yapması beklenen diziler arasında yer alan “Yabani”, RTÜK’ün yayın durdurma kararı nedeniyle finalini gerçekleştiremedi. Dizinin final bölümü, yeni yılın ilk haftasına ertelendi.

Reklam gelirleri dizi sayısını etkiliyor

Dizilerin bölüm başı maliyetlerinin artmasına karşın reklam gelirlerinin aynı seviyede kalması, sektörde uzun vadede dizi sayısında azalma yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum, televizyon kanallarını maliyetleri azaltmaya ve daha az sayıda projeye yönelmeye zorluyor.

Yeni projeler beklemede

Televizyon sektöründe ekonomik daralmanın bir diğer etkisi, yeni projelerin ertelenmesi oldu. Beklenen birçok büyük yapım, bütçe sorunları nedeniyle askıya alındı. Yapım şirketleri ve kanallar, reklam gelirlerindeki düşüşe karşı maliyet optimizasyonu yapmaya çalışıyor.

Televizyon sektöründeki gelecek belirsiz

Uzmanlar, reklam gelirlerindeki düşüşün sürmesi halinde, televizyon dizilerinin üretiminde ciddi bir daralma olabileceğini öngörüyor. Bu durum, dijital platformlara yönelimi artırabilir ve geleneksel televizyonun sektördeki etkisini zayıflatabilir.
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