Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama: Ergün Atalay, yeni kararı duyurdu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 asgari ücret zammının 22 bin 104 lira belirlenmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. TÜRK-İŞ, dün Asgari Ücret Tespit... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2025 asgari ücret zammı, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasının ardından net 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Dördüncü asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten asgari ücrete zam kararının ardından ilk açıklama geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücreti değerlendirdi; komisyonun 3 toplantısında da masaya rakam gelmediğinin altını çizdi. Atalay, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına bir daha katılmama kararı aldıklarını duyurdu. TÜRK-İŞ Başkanı, "Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız" açıklamasında bulundu.Atalay, özetle şunları söyledi:Dün akşam son nokta konuldu. Komisyonda 1974 senesinden beri varız. Her seferinde ifade ettiğimiz şu; bu kararı komisyondaki arkadaşlarımız verecek. Son 5 senedir asgari ücret, geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda ülkenin yüzde 20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor.Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 29 bin 583 TL talep ettiler.Burada bizim talebimiz Anayasada yer alan geçim şartlarına uyulmalı, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik.İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı.Bizim dışımızda en büyük işçi konfederasyonlarıyla temmuz ayında bir toplantı yaptık ve vergi ile ilgili sıkıntımız var dedik. Kamu işçisi asgari ücret seviyesine düştü dedik.Kamunun her sektörde bu işçilere ülkede ihtiyacı var. 45 yaşındaki insanları emekli ettiler ancak ülkenin bunlara ihtiyacı var dememize rağmen arkadaşlarımız patır patır emekli olmaya devam ediyor.17 kere eylem yaptık, miting yaptık, panel yaptık. En son 20 Ekim’de Ankara’da 150 bin arkadaşımızın katıldığı bir miting gerçekleştirdik. Emekliye söz verdik, asgari ücretliye söz verdik konuştu.'Masaya rakam gelmedi'3 asgari ücret toplantısında masaya bir rakam gelmedi. Komisyonun önüne biz size bu rakamı uygun gördük diyerek bir rakam getirmediler. Mecbur kaldık geçen hafta TÜRK-İŞ'in talebini kamuoyuna ilettik. Ama maalesef perşembe, cuma beklenirken dün akşam saat 18.30 civarı bize haber verdiler. Dün akşam için dedik ki biz bu toplantıya katılmayacağız.30 yılda 6 kere oy birliğiyle karar alınmış 22 kere biz bu toplantıya muhalefet şerhi koymuşuz. Rakamdan haberimiz yok. Bu sebeple bizim o toplantıda olmamızın bir anlamı da yoktu dün.15 kişi katılıyoruz. İşverenle hükümet beraber oluyor istediği kararı çıkartıyor.29.583 TL rakam belli ettiniz dün neden gittiniz diyen arkadaşlar var. Biz oraya gitmedik, toplantıya katılmadık.Bir tır şoförü beni arayıp duruşumuz için teşekkür ediyor. Okumu insanlar kalkıp hala Türk-iş gitti kabul etti diye yazıyor. Biz komisyonda sözümün dinlenmediğini, yetkimizin olmadığını gördük ve toplantıya katılmadık.Bu açıklanan ücret, yıllık da olsa 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok.29.583 TL olması gerektiğini her yere anlattık.74 yıldır TÜRK-İŞ hep demokrasiden ve işçiden yana oldu. 28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da da işçi hep sokakta oldu. Tankın önüne yatanlar da var alkışlayanlar da biz tankın önüne yatanlardan olduk. Ülkenin çıkarlarını savunanlardan yana olduk.'O komisyona bundan sonra katılmıyoruz'Bu zamma iyi demek mümkün değil.Biz zordayız, geçinemiyoruz. Bizi hırpalamanın kimseye faydası yok. Bu komisyon adil değil, bu komisyon anti demokratik bir komisyon.Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız. Adil ve demokratik komisyon olur, sözümüz dinlenirse bu komisyonda varız. Ancak adet olsun diye o komisyona bundan sonra katılmıyoruz."

