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Gündem asgari ücret, ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Gündem asgari ücret, ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sputnik Türkiye
2025 asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak duyurulmasıyla beraber ek zam beklentisi oluştu. Asgari ücrete ek zam için gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T12:17+0300
2024-12-25T12:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
cumhurbaşkanı
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Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve toplumun neredeyse tamamanını ilgilendiren asgari ücretin kamuoyunun beklentilerinin altında kalmasıyla beraber ek zam beklentisi oluştu. Asgari ücrete ek zam verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık, yeni asgari ücret hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik. Kurumlarımız patlamayla ilgili tahkikat başlamışlardır. Yine bu sabah Kazakistan'da yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Yine bu sabah Balıkesir'de öğrenci minibüsünün geçişi esnasında bir TIR'ın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların için de maalesef yoğun bakımda olanlar var. Allah şifalar versin.17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.'SGK borçlarını tıpış tıpış ödeyeceksiniz'Sayın Bahçeli nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik. Her hadise CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Şov yapmak, Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Amaçları iktidara alternatif olmak değil şahsi iktidarlarını korumaktır. Ceplerini doldurmanın derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince ilk yemek geliyor. SGK'ya en borçlu belediyenin 10'undan 7'sinin CHP'li olması tesadüf değil.Asgari ücrete ek zam var mı?1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.
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asgari ücret 2025, asgari ücret ek zam, 22 bin 104 lira asgari ücret, asgari ücret zam oranı, cumhurbaşkanı erdoğan asgari ücret açıklaması, 2025 asgari ücret zammı, asgari ücrette ek zam olacak mı, asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret zammı bekleniyor mu, asgari ücret zam miktarı 2025, erdoğan grup toplantısı, asgari ücret beklentisi, asgari ücret zam haberi, asgari ücrete ek zam var mı 2025, son dakika asgari ücret ek zam, erdoğan asgari ücret açıklaması, asgari ücret ek zam gelecek mi, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, asgari ücret ara zam 2025 son dakika
asgari ücret 2025, asgari ücret ek zam, 22 bin 104 lira asgari ücret, asgari ücret zam oranı, cumhurbaşkanı erdoğan asgari ücret açıklaması, 2025 asgari ücret zammı, asgari ücrette ek zam olacak mı, asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret zammı bekleniyor mu, asgari ücret zam miktarı 2025, erdoğan grup toplantısı, asgari ücret beklentisi, asgari ücret zam haberi, asgari ücrete ek zam var mı 2025, son dakika asgari ücret ek zam, erdoğan asgari ücret açıklaması, asgari ücret ek zam gelecek mi, asgari ücrete ara zam yapılacak mı, asgari ücret ara zam 2025 son dakika

Gündem asgari ücret, ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

12:17 25.12.2024 (güncellendi: 12:34 25.12.2024)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
2025 asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak duyurulmasıyla beraber ek zam beklentisi oluştu. Asgari ücrete ek zam için gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında asgari ücret açıklaması geldi. Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık, yeni asgari ücret hayırlı olsun" diye konuştu.
Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve toplumun neredeyse tamamanını ilgilendiren asgari ücretin kamuoyunun beklentilerinin altında kalmasıyla beraber ek zam beklentisi oluştu.
Asgari ücrete ek zam verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık, yeni asgari ücret hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik. Kurumlarımız patlamayla ilgili tahkikat başlamışlardır.
Yine bu sabah Kazakistan'da yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Yine bu sabah Balıkesir'de öğrenci minibüsünün geçişi esnasında bir TIR'ın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların için de maalesef yoğun bakımda olanlar var. Allah şifalar versin.
17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

'SGK borçlarını tıpış tıpış ödeyeceksiniz'

Sayın Bahçeli nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik. Her hadise CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Şov yapmak, Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Amaçları iktidara alternatif olmak değil şahsi iktidarlarını korumaktır. Ceplerini doldurmanın derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince ilk yemek geliyor. SGK'ya en borçlu belediyenin 10'undan 7'sinin CHP'li olması tesadüf değil.

Asgari ücrete ek zam var mı?

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.
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