https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gundem-asgari-ucret-ek-zam-verilecek-mi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1092008675.html

Gündem asgari ücret, ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Gündem asgari ücret, ek zam verilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sputnik Türkiye

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak duyurulmasıyla beraber ek zam beklentisi oluştu. Asgari ücrete ek zam için gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T12:17+0300

2024-12-25T12:17+0300

2024-12-25T12:34+0300

politika

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Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve toplumun neredeyse tamamanını ilgilendiren asgari ücretin kamuoyunun beklentilerinin altında kalmasıyla beraber ek zam beklentisi oluştu. Asgari ücrete ek zam verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık, yeni asgari ücret hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik. Kurumlarımız patlamayla ilgili tahkikat başlamışlardır. Yine bu sabah Kazakistan'da yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Yine bu sabah Balıkesir'de öğrenci minibüsünün geçişi esnasında bir TIR'ın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların için de maalesef yoğun bakımda olanlar var. Allah şifalar versin.17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.'SGK borçlarını tıpış tıpış ödeyeceksiniz'Sayın Bahçeli nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik. Her hadise CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Şov yapmak, Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Amaçları iktidara alternatif olmak değil şahsi iktidarlarını korumaktır. Ceplerini doldurmanın derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince ilk yemek geliyor. SGK'ya en borçlu belediyenin 10'undan 7'sinin CHP'li olması tesadüf değil.Asgari ücrete ek zam var mı?1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

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