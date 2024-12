https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/disisleri-bakani-hakan-fidan-ile-colani-basin-toplantisi-duzenliyor-1091878359.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye PKK, YPG ve DEAŞ'ı da topraklarından inşallah temizleyecektir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetiminin lideri Ahmed Eş-Şera (Colani) ile ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Ortak basın toplantısında konuşan Suriye'nin yeni lideri Ahmed Eş-Şera (Colani) ''Bakan Fidan ile kapsamlı görüşme yaptık. Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı, bunu unutmayacağız. Artık bir ordumuzun olması ve savunma bakanlığımızın olması konusunda mutabakata vardık. Önümüzdeki günlerde silahlı örgütler kendilerini feshedecek ve ülkedeki tüm silah kontrolünü Suriye ordusu altında elimize almayı istiyoruz'' açıklamasında bulundu.'Türkiye tarihin doğru tarafında'Basın toplantısında söz alan Bakan Fidan ''Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 61 yıllık BAAS rejiminde şehit olanları rahmetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel selamlarını getirdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Suriye'nin yanında olacaktır. Suriye'nin özgür ve müreffeh olması sizlerin sayesinde olacak. Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kalkması gerekiyor. Suriye'deki yeni yönetimin fırsata ve zamana ihtiyacı var. Suriye tarihi bir fırsat yakaladı. Bugün Suriye'nin tekrar istikrara kavuşması, Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi ve ekonominin güçlendirilmesi mümkündür. Suriye halkının geri dönüşü mümkündür. Sayın Şera ile görüşmemizde bu başlıkları ele aldık. Geçiş dönemimin düzenli şekilde tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği önceliğimizdir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve azınlıkların da korunması da icap edecektir. Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde hiçbir dini veya etnik kurumun dışlanmadığı kapsayıcı bir yönetim tesis edilmesi gerekmektedir. Süreç içerisinde kurumsal kapasitelerinin gelişmesi için destek vereceğiz. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeninden inşaatı konusunda tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Suriye'nin inşası konusunda bir an önce başlamalıyız. YPG ve PKK ile ilgili görüştük. Şu anda Suriye topraklarının üçte birini haksız şekilde işgal etmekte ve bölgeyi adeta terör havzasına çevirmiş durumda. Uluslararası toplumda buna göz yumuyor. Biz yeni yönetimin toprak bütünlüğünü sağlaması açısından adımlar atacağına eminiz. YPG'nin de Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmeyecek şekle gelmesi gerekiyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt kardeşlerimizin de özgürlüklerine kavuşması bizim için önemlidir. DEAŞ'ın Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz BAAS karanlığından kurtulan Suriye PKK, YPG ve DEAŞ'ı da topraklarından inşallah temizleyecektir'' şeklinde konuştu.

