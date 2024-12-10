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Eski Survivor yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı 8'inci kattan düştü: Yoğun bakıma alındı
Eski Survivor yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı 8'inci kattan düştü: Yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı Azra, bir kaza sonucu 8. kattan düştü. Ağır yaralanan 14 yaşındaki Azra'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T13:47+0300
2024-12-10T13:47+0300
yaşam
okay köksal
survivor
yoğun bakım
hakan hatipoğlu
azra
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Milli güreşçi ve Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı Azra, bir kaza sonucu 8'inci kattan düştü. Ağır yaralanan 14 yaşındaki genç kızın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olay, Köksal’ın yakın arkadaşı Hakan Hatipoğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu.Hakan Hatipoğlu, sosyal medya paylaşımında Azra için dua istedi. Hatipoğlu, "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8'inci kattan düştü ve yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. 'Boğazım düğümlendi'"Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi" diyen Hatipoğlu şunları kaydetti:"Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim."Okay Köksal kimdir?Okay Köksal, 6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde dünyaya geldi. İlkokul yıllarında sınıfına gelen güreş antrenörleri sayesinde güreşle tanıştı. Kısa sürede yeteneği fark edilerek Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler elde eden Köksal, Yıldız Milli Takımı’na katılarak uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası başarısını, Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda şampiyon olarak kazandı. Köksal, 2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne girerek eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında güreş kariyerini profesyonel olarak sürdürdü ve Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne transfer oldu. 2007’de Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nu kazanarak milli takımda yer aldı. Aynı yıl Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ardından Pekin’deki Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak Türkiye’yi gururlandırdı. 2018 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer olan Okay Köksal, kariyerine burada devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/deniz-akkaya-icin-yakalama-karari-1091356797.html
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Eski Survivor yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı 8'inci kattan düştü: Yoğun bakıma alındı

13:47 10.12.2024
© İHAOkay Köksal
Okay Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA
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Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı Azra, bir kaza sonucu 8. kattan düştü. Ağır yaralanan 14 yaşındaki Azra'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Milli güreşçi ve Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal’ın kızı Azra, bir kaza sonucu 8'inci kattan düştü. Ağır yaralanan 14 yaşındaki genç kızın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olay, Köksal’ın yakın arkadaşı Hakan Hatipoğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu.
Hakan Hatipoğlu, sosyal medya paylaşımında Azra için dua istedi. Hatipoğlu, "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8'inci kattan düştü ve yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

'Boğazım düğümlendi'

"Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi" diyen Hatipoğlu şunları kaydetti:
"Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim."

Okay Köksal kimdir?

Okay Köksal, 6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde dünyaya geldi. İlkokul yıllarında sınıfına gelen güreş antrenörleri sayesinde güreşle tanıştı. Kısa sürede yeteneği fark edilerek Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler elde eden Köksal, Yıldız Milli Takımı’na katılarak uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası başarısını, Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda şampiyon olarak kazandı. Köksal, 2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne girerek eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında güreş kariyerini profesyonel olarak sürdürdü ve Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne transfer oldu. 2007’de Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nu kazanarak milli takımda yer aldı. Aynı yıl Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ardından Pekin’deki Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak Türkiye’yi gururlandırdı. 2018 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer olan Okay Köksal, kariyerine burada devam ediyor.
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