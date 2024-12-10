https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/deniz-akkaya-icin-yakalama-karari-1091356797.html

Deniz Akkaya için yakalama kararı

Deniz Akkaya için yakalama kararı

Sputnik Türkiye

Eski manken Deniz Akkaya hakkında geçtiğimiz günlerde "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildi. Deniz Akkaya için şimdi... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T12:25+0300

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türkiye

haberler

deniz akkaya

gözaltı

yakalama kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı vermişti.Habertürk'ün haberine göre, Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/deniz-akkaya-hakkinda-gozalti-karari-1090828144.html

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haberler, deniz akkaya, gözaltı, yakalama kararı