https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/deniz-akkaya-icin-yakalama-karari-1091356797.html
Deniz Akkaya için yakalama kararı
Deniz Akkaya için yakalama kararı
Sputnik Türkiye
Eski manken Deniz Akkaya hakkında geçtiğimiz günlerde "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildi. Deniz Akkaya için şimdi... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T12:25+0300
2024-12-10T12:25+0300
2024-12-10T12:30+0300
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deniz akkaya
gözaltı
yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı vermişti.Habertürk'ün haberine göre, Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/deniz-akkaya-hakkinda-gozalti-karari-1090828144.html
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haberler, deniz akkaya, gözaltı, yakalama kararı
haberler, deniz akkaya, gözaltı, yakalama kararı
Deniz Akkaya için yakalama kararı
12:25 10.12.2024 (güncellendi: 12:30 10.12.2024)
Eski manken Deniz Akkaya hakkında geçtiğimiz günlerde "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildi. Deniz Akkaya için şimdi de yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı vermişti.
Habertürk'ün haberine göre, Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.