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Best Model of Turkey eski birincisi Güzide Duran'a eşi Adnan Aksoy boşanma davası açtı: 2 lira tazminat istedi
Best Model of Turkey eski birincisi Güzide Duran'a eşi Adnan Aksoy boşanma davası açtı: 2 lira tazminat istedi
Sputnik Türkiye
İş insanı Adnan Aksoy 16 yıllık eşi eski manken Güzide Duran'a boşanma davası açtı. Aksoy, eşinin 'gizemli davranışlar' sergilediğini belirterek 2 liralık... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T11:25+0300
2024-12-06T11:25+0300
yaşam
adnan aksoy
güzide duran
boşanma
tazminat
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Eski manken Güzide Duran'a 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy son zamanlarda 'gizemli davranışlar sergilediği' ve 'güvenini zedelediği' iddiasıyla boşanma davası açtı. Aksoy, eşi Duran'dan 2 liralık sembolik tazminat talep etti. 'Gizemli davranışlarda bulundu' iddiası Avukatı Serap Temur İşcan aracılığıyla dava açan Adnan Aksoy, mahkemeye sunduğu dilekçede evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Adnan Aksoy’un daha önce de boşanmak için mahkemeye başvurduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi: Çift hakkında daha önce de boşanma iddiaları gündeme gelmişti ama ikili bu iddiaları yalanlamıştı. 2008'de nikâh masasına oturan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un, Emir ve Selin adında iki çocuğu bulunuyor.Güzide Duran Kimdir ?Sunucu, model ve oyuncu olan Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi oldu. Yurt içi ve yurt dışında bir firmaya mankenlik yapan Duran, bir çok uluslarararası reklam kampanyasında yer aldı. Güzide Duran, 2001 yılında “Yeşil Işık” ve “90-60-90” ,2002 yılında da “Kurşun asker” filmlerinde rol aldı.
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Best Model of Turkey eski birincisi Güzide Duran'a eşi Adnan Aksoy boşanma davası açtı: 2 lira tazminat istedi

11:25 06.12.2024
Güzide Duran
Güzide Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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İş insanı Adnan Aksoy 16 yıllık eşi eski manken Güzide Duran'a boşanma davası açtı. Aksoy, eşinin 'gizemli davranışlar' sergilediğini belirterek 2 liralık sembolik tazminat talep etti.
Eski manken Güzide Duran'a 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy son zamanlarda 'gizemli davranışlar sergilediği' ve 'güvenini zedelediği' iddiasıyla boşanma davası açtı. Aksoy, eşi Duran'dan 2 liralık sembolik tazminat talep etti.
'Gizemli davranışlarda bulundu' iddiası
Avukatı Serap Temur İşcan aracılığıyla dava açan Adnan Aksoy, mahkemeye sunduğu dilekçede evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Adnan Aksoy’un daha önce de boşanmak için mahkemeye başvurduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkil ile eşi yeniden barışmış ve boşanma davalarından feragat etmişti. Ancak çift arasındaki sorun bitmek bilmemiş, giderek artmıştır. Güzide Duran, son yıllarda gizemli davranışlarda bulunmuştur. Müvekkil, eşine olan güvenini sorgular hale gelmiştir. Son 1 yıldır müvekkile karşı ağır küfür ve hakaretlerde bulunan Duran, eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Eşine karşı güveni kırılan, onuru ve haysiyeti zedelenen müvekkil, kızının velayetini talep etmektedir. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında ağır kusurlu olan Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminat ödemesine hükmedilmesini istiyoruz."
Çift hakkında daha önce de boşanma iddiaları gündeme gelmişti ama ikili bu iddiaları yalanlamıştı. 2008'de nikâh masasına oturan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un, Emir ve Selin adında iki çocuğu bulunuyor.

Güzide Duran Kimdir ?

Sunucu, model ve oyuncu olan Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi oldu. Yurt içi ve yurt dışında bir firmaya mankenlik yapan Duran, bir çok uluslarararası reklam kampanyasında yer aldı. Güzide Duran, 2001 yılında “Yeşil Işık” ve “90-60-90” ,2002 yılında da “Kurşun asker” filmlerinde rol aldı.
Ebru Şallı - Uğur Akkuş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
YAŞAM
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme
29 Kasım, 11:08
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