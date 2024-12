https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/best-model-of-turkey-eski-birincisi-guzide-durana-esi-adnan-aksoy-bosanma-davasi-acti-2-lira-1091233348.html

Best Model of Turkey eski birincisi Güzide Duran'a eşi Adnan Aksoy boşanma davası açtı: 2 lira tazminat istedi

Best Model of Turkey eski birincisi Güzide Duran'a eşi Adnan Aksoy boşanma davası açtı: 2 lira tazminat istedi

İş insanı Adnan Aksoy 16 yıllık eşi eski manken Güzide Duran'a boşanma davası açtı. Aksoy, eşinin 'gizemli davranışlar' sergilediğini belirterek 2 liralık... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

Eski manken Güzide Duran'a 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy son zamanlarda 'gizemli davranışlar sergilediği' ve 'güvenini zedelediği' iddiasıyla boşanma davası açtı. Aksoy, eşi Duran'dan 2 liralık sembolik tazminat talep etti. 'Gizemli davranışlarda bulundu' iddiası Avukatı Serap Temur İşcan aracılığıyla dava açan Adnan Aksoy, mahkemeye sunduğu dilekçede evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Adnan Aksoy’un daha önce de boşanmak için mahkemeye başvurduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi: Çift hakkında daha önce de boşanma iddiaları gündeme gelmişti ama ikili bu iddiaları yalanlamıştı. 2008'de nikâh masasına oturan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un, Emir ve Selin adında iki çocuğu bulunuyor.Güzide Duran Kimdir ?Sunucu, model ve oyuncu olan Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi oldu. Yurt içi ve yurt dışında bir firmaya mankenlik yapan Duran, bir çok uluslarararası reklam kampanyasında yer aldı. Güzide Duran, 2001 yılında “Yeşil Işık” ve “90-60-90” ,2002 yılında da “Kurşun asker” filmlerinde rol aldı.

