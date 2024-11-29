Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri Ankara’ya yürüyor: Bir ‘301 faciası’ daha yaşamayalım
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Türkiye, Rusya ile ne kadar yakın durursa Suriye meselesi o kadar çabuk çözülür’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:26
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Merkez Bankası para sayma makinelerini değiştirerek birilerine para kazandıracak'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Valilikten İBB’ye: Kreş ve anaokulu sayısını bildirin
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ebru-salli-ve-esi-ugur-akkusun-bosanma-davasinda-yeni-gelisme-1090964427.html
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Ünlü manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uğur Akkuş ilişkilerine bir şans vermek için boşanma dilekçesini... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:08+0300
2024-11-29T11:08+0300
yaşam
uğur akkuş
ebru şallı
aile mahkemesi
boşanma davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050882347_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_e8bd6cafc103830f8cda72ff36d0d2ff.png
Eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un arasındaki sular duruluyor. Geçtiğimiz haftalarda 'bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış' diyerek Şallı'ya boşanma davası açtığını açıklayan Uğur Akkuş bu kez de "Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdik" diyerek boşanma dilekçesini geri çektiğini söyledi. Mutsuzum demişti para ve maddiyat vurgusu yapmıştıİş insanı Uğur Akkuş, 8 Kasım'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ebru Şallı'dan boşanma davası açtığını, "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık mutsuz olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" sözleriyle duyurmuştu. Şallı da boşanmayla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için size bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" şeklinde açıklama yapmıştı. Bir şans dava vermeye karar verdikBoşanma olayında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Akkuş, "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ebru-sallinin-bosanma-davasi-acan-esi-ugur-akkus-ask-evliligi-sanmistim-meger-her-sey-para-ve-1090173390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050882347_106:0:999:670_1920x0_80_0_0_42256523ad760b23fa8c6ab7cf93cb47.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ebru şallı eşi, uğur akkuş boşanma, ebru şallı uğur akkuş, ebru şallı evlilik
ebru şallı eşi, uğur akkuş boşanma, ebru şallı uğur akkuş, ebru şallı evlilik

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme

11:08 29.11.2024
© AkşamEbru Şallı - Uğur Akkuş
Ebru Şallı - Uğur Akkuş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Akşam
Abone ol
Ünlü manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uğur Akkuş ilişkilerine bir şans vermek için boşanma dilekçesini geri çektiğini açıkladı.
Eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un arasındaki sular duruluyor. Geçtiğimiz haftalarda 'bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış' diyerek Şallı'ya boşanma davası açtığını açıklayan Uğur Akkuş bu kez de "Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdik" diyerek boşanma dilekçesini geri çektiğini söyledi.

Mutsuzum demişti para ve maddiyat vurgusu yapmıştı

İş insanı Uğur Akkuş, 8 Kasım'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ebru Şallı'dan boşanma davası açtığını, "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık mutsuz olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" sözleriyle duyurmuştu.
Şallı da boşanmayla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için size bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bir şans dava vermeye karar verdik

Boşanma olayında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Akkuş, "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun." dedi.
Ebru Şallı - Uğur Akkuş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
YAŞAM
Ebru Şallı'nın boşanma davası açan eşi Uğur Akkuş: 'Aşk evliliği sanmıştım meğer her şey para ve maddiyatmış'
8 Kasım, 11:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала