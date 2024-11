https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ebru-salli-ve-esi-ugur-akkusun-bosanma-davasinda-yeni-gelisme-1090964427.html

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanma davasında yeni gelişme

Ünlü manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uğur Akkuş ilişkilerine bir şans vermek için boşanma dilekçesini... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

Eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un arasındaki sular duruluyor. Geçtiğimiz haftalarda 'bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış' diyerek Şallı'ya boşanma davası açtığını açıklayan Uğur Akkuş bu kez de "Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdik" diyerek boşanma dilekçesini geri çektiğini söyledi. Mutsuzum demişti para ve maddiyat vurgusu yapmıştıİş insanı Uğur Akkuş, 8 Kasım'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ebru Şallı'dan boşanma davası açtığını, "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık mutsuz olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" sözleriyle duyurmuştu. Şallı da boşanmayla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için size bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" şeklinde açıklama yapmıştı. Bir şans dava vermeye karar verdikBoşanma olayında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Akkuş, "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun." dedi.

