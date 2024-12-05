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Asgari ücrete zam gelmeden ürünlere zam yaptılar: İstanbul'da fahiş fiyat denetimi
Asgari ücrete zam gelmeden ürünlere zam yaptılar: İstanbul'da fahiş fiyat denetimi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Yükümlülüklere uymayan işletmelere ceza... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T13:51+0300
2024-12-05T13:51+0300
ekonomi
türkiye
ticaret bakanlığı
asgari ücret
zam
fahiş fiyat
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Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat uygulaması yapan Ticaret Bakanlığı ekipleri 25 ilçede denetimler gerçekleştirdi. Asgari ücrete gelecek maliyetleri şimdiden ürün fiyatlarına yansıtan işletmelere ceza kesildi. Zam gelmeden zam yaptılarTicaret Bakanlığı'na bağlı ekipler işletmeleri; etiket, gramaj, fiyat gibi alanlarda inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul'da 25 ilçede 45 ekiple denetimler yapıyoruz. Bazı işletmelerin ürünlerine asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan su, ekmek, sebze, kırmızı ve beyaz et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünü rutin olarak inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız" diye konuştu. Ürün başına 2 bin 200 lira cezaMenteşe, fiyat etiketlerinde yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar bulunduğunu ve bunların uygun olmaması durumunda ürün başına 2 bin 200 lira idari işlem uyguladıklarını söyledi. Menteşe, "İstanbul'da Kasım ayında yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi denetledik. Bu denetimlerimiz Tüm Türkiye genelinde aralıksız devam edecektir" dedi.
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türkiye, ticaret bakanlığı, asgari ücret, zam, fahiş fiyat
türkiye, ticaret bakanlığı, asgari ücret, zam, fahiş fiyat

Asgari ücrete zam gelmeden ürünlere zam yaptılar: İstanbul'da fahiş fiyat denetimi

13:51 05.12.2024
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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İstanbul'da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Yükümlülüklere uymayan işletmelere ceza kesildi.
Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat uygulaması yapan Ticaret Bakanlığı ekipleri 25 ilçede denetimler gerçekleştirdi. Asgari ücrete gelecek maliyetleri şimdiden ürün fiyatlarına yansıtan işletmelere ceza kesildi.

Zam gelmeden zam yaptılar

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler işletmeleri; etiket, gramaj, fiyat gibi alanlarda inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul'da 25 ilçede 45 ekiple denetimler yapıyoruz. Bazı işletmelerin ürünlerine asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan su, ekmek, sebze, kırmızı ve beyaz et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünü rutin olarak inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız" diye konuştu.

Ürün başına 2 bin 200 lira ceza

Menteşe, fiyat etiketlerinde yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar bulunduğunu ve bunların uygun olmaması durumunda ürün başına 2 bin 200 lira idari işlem uyguladıklarını söyledi. Menteşe, "İstanbul'da Kasım ayında yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi denetledik. Bu denetimlerimiz Tüm Türkiye genelinde aralıksız devam edecektir" dedi.
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