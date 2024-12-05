https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-dusuk-emekli-maasi-artacak-mi--cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-zam-mesaji-1091197334.html

En düşük emekli maaşı artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan zam mesajı

En düşük emekli maaşı artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan zam mesajı

Sputnik Türkiye

2025 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili açıklamalar milyonların gündeminde yer alıyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T12:43+0300

2024-12-05T12:43+0300

2024-12-05T12:44+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

memur

memur zammı

memur maaşı

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Memur ve emekli maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranı, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 olarak açıklandı. Aralık enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 16.86'ya, yüzde 2.5 olması durumunda ise yüzde 17.43'e yükselecek.Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda enflasyon farkı önemli bir rol oynuyor. Enflasyon yüzde 2 olarak gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 6.24 olacak. Yüzde 2.5 oranında bir enflasyon artışı halinde ise bu fark yüzde 6.76 olarak hesaplanacak.En düşük emekli maaşı artacak mı?Türkiye’de yaklaşık 4 milyon kişi, en düşük emekli maaşıyla geçiniyor. Temmuz 2024’te 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, kök maaş hesaplamalarına takılıyor. Kök maaşı 7 bin ile 10 bin TL arasında değişen emekliler, devlet desteğiyle maaşlarını 12 bin 500 TL olarak alıyor. Ancak bu kesim, 2025 zammıyla dahi mevcut maaş seviyesini aşamayabilir. Aralık enflasyonuna göre şekillenecek zam oranıyla, en düşük emekli maaşı 14 bin 320 TL’ye kadar yükselebilir. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV’ye yaptığı açıklamada en düşük emekli maaş alan emekliler için düzenleme sinyali verdi. Yılmaz, "Bizim temel kuralımız, vatandaşı enflasyona ezdirmemektir. Bu konuda mutlaka bir çalışma yapılacak" dedi. 'Asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz'Asgari ücretle ilgili görüşmeler 10 Aralık’ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, üçlü mekanizma çerçevesinde yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/konum-paylasan-esnafa-adres-vergisi-mi-geliyor-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-net-yanit-1091193287.html

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