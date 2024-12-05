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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-dusuk-emekli-maasi-artacak-mi--cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-zam-mesaji-1091197334.html
En düşük emekli maaşı artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan zam mesajı
En düşük emekli maaşı artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan zam mesajı
Sputnik Türkiye
2025 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili açıklamalar milyonların gündeminde yer alıyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T12:43+0300
2024-12-05T12:44+0300
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emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
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memur zammı
memur maaşı
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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Memur ve emekli maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranı, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 olarak açıklandı. Aralık enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 16.86'ya, yüzde 2.5 olması durumunda ise yüzde 17.43'e yükselecek.Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda enflasyon farkı önemli bir rol oynuyor. Enflasyon yüzde 2 olarak gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 6.24 olacak. Yüzde 2.5 oranında bir enflasyon artışı halinde ise bu fark yüzde 6.76 olarak hesaplanacak.En düşük emekli maaşı artacak mı?Türkiye’de yaklaşık 4 milyon kişi, en düşük emekli maaşıyla geçiniyor. Temmuz 2024’te 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, kök maaş hesaplamalarına takılıyor. Kök maaşı 7 bin ile 10 bin TL arasında değişen emekliler, devlet desteğiyle maaşlarını 12 bin 500 TL olarak alıyor. Ancak bu kesim, 2025 zammıyla dahi mevcut maaş seviyesini aşamayabilir. Aralık enflasyonuna göre şekillenecek zam oranıyla, en düşük emekli maaşı 14 bin 320 TL’ye kadar yükselebilir. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV’ye yaptığı açıklamada en düşük emekli maaş alan emekliler için düzenleme sinyali verdi. Yılmaz, "Bizim temel kuralımız, vatandaşı enflasyona ezdirmemektir. Bu konuda mutlaka bir çalışma yapılacak" dedi. 'Asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz'Asgari ücretle ilgili görüşmeler 10 Aralık’ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, üçlü mekanizma çerçevesinde yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.
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2025 memur maaş zammı, 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı 2025, memur maaşı enflasyon farkı, 6 aylık enflasyon oranı, 2025 enflasyon farkı ne kadar, kök maaş hesaplaması nedir, 14 bin 320 tl emekli maaşı, en düşük maaş artacak mı, cevdett yılmaz açıklamaları, asgari ücret 2025 zammı, asgari ücret toplantısı 10 aralık, 2025 memur ve emekli zam oranları, enflasyona ezdirmeme politikası, 2025 maaş düzenlemesi, kök maaş ile tamamlanan maaş farkı, 2025 asgari ücret tahmini, 12 bin 500 tl maaş artar mı, aralık ayı enflasyon oranı ne olacak, 2025 enflasyon verileri tahmini, 2025 emekli zamları, memur maaşı hesaplama 2025, 2025 maaş farkları ne zaman yatar
2025 memur maaş zammı, 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı 2025, memur maaşı enflasyon farkı, 6 aylık enflasyon oranı, 2025 enflasyon farkı ne kadar, kök maaş hesaplaması nedir, 14 bin 320 tl emekli maaşı, en düşük maaş artacak mı, cevdett yılmaz açıklamaları, asgari ücret 2025 zammı, asgari ücret toplantısı 10 aralık, 2025 memur ve emekli zam oranları, enflasyona ezdirmeme politikası, 2025 maaş düzenlemesi, kök maaş ile tamamlanan maaş farkı, 2025 asgari ücret tahmini, 12 bin 500 tl maaş artar mı, aralık ayı enflasyon oranı ne olacak, 2025 enflasyon verileri tahmini, 2025 emekli zamları, memur maaşı hesaplama 2025, 2025 maaş farkları ne zaman yatar

En düşük emekli maaşı artacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan zam mesajı

12:43 05.12.2024 (güncellendi: 12:44 05.12.2024)
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2025 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili açıklamalar milyonların gündeminde yer alıyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon zammına rağmen rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşıyla ilgili de bir çalışma yapılması beklenirken Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.
Memur ve emekli maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranı, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 olarak açıklandı. Aralık enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 16.86'ya, yüzde 2.5 olması durumunda ise yüzde 17.43'e yükselecek.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda enflasyon farkı önemli bir rol oynuyor. Enflasyon yüzde 2 olarak gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 6.24 olacak. Yüzde 2.5 oranında bir enflasyon artışı halinde ise bu fark yüzde 6.76 olarak hesaplanacak.

En düşük emekli maaşı artacak mı?

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon kişi, en düşük emekli maaşıyla geçiniyor. Temmuz 2024’te 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, kök maaş hesaplamalarına takılıyor. Kök maaşı 7 bin ile 10 bin TL arasında değişen emekliler, devlet desteğiyle maaşlarını 12 bin 500 TL olarak alıyor. Ancak bu kesim, 2025 zammıyla dahi mevcut maaş seviyesini aşamayabilir. Aralık enflasyonuna göre şekillenecek zam oranıyla, en düşük emekli maaşı 14 bin 320 TL’ye kadar yükselebilir. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV’ye yaptığı açıklamada en düşük emekli maaş alan emekliler için düzenleme sinyali verdi. Yılmaz, "Bizim temel kuralımız, vatandaşı enflasyona ezdirmemektir. Bu konuda mutlaka bir çalışma yapılacak" dedi.

'Asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz'

Asgari ücretle ilgili görüşmeler 10 Aralık’ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, üçlü mekanizma çerçevesinde yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.
Konum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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