https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/pakistan-ankara-buyukelcisi-turkiye-ve-pakistan-iki-devlet-bir-millettir-her-zaman-turkiyenin-1091074411.html
Pakistan Ankara Büyükelçisi: Türkiye ve Pakistan, iki devlet bir millettir. Her zaman Türkiye'nin yanındayız
Pakistan Ankara Büyükelçisi: Türkiye ve Pakistan, iki devlet bir millettir. Her zaman Türkiye'nin yanındayız
Sputnik Türkiye
Pakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerinin 77'inci yıl dönümü kutlandı. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ikili ilişkileri 'Türkiye ve... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T17:31+0300
2024-12-02T17:31+0300
2024-12-02T17:32+0300
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Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 77. yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara’da bir resepsiyon düzenlendi. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd’in ev sahipliğinde Büyükelçilik’te gerçekleşen etkinliğe, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Program, duaların edilmesi ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.'Köklü bir bağımız var' Etkinlikte konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Pakistan’ın tarihi ve kültürel bağlarının köklü olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Pakistan’ın her zaman Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pakistan’ın gösterdiği destek ve yardımların unutulmayacağını ifade etti. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinin ticaret, ekonomi, savunma ve güvenlik gibi pek çok alanda devam ettiğini kaydederek, “Bu güçlü bağlarımız yüzyıllar boyunca sürecek.” dedi. 'Birbirimize desteğimiz sürecek' TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ise Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin derin bir geçmişe dayandığını ifade etti. Yanık, iki halk arasındaki sevgi ve yakınlığın stratejik ortaklıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. “Her platformda birbirimizin meselelerini dile getirmeye ve destek olmaya devam edeceğiz.” dedi. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Pakistan halkının Türkiye’nin zor günlerinde daima yanında olduğunu belirterek, “Pakistan, bugüne kadar hep yanımızda oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.” diye konuştu. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Pakistan’ın Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye verdiği desteği hatırlatarak, diplomatik ilişkilerin 1947’den bu yana kardeşlik ve dostluk temelinde devam ettiğini söyledi. 'İki devlet, tek millet'Akdağ, iki ülke arasındaki bağın çıkar ilişkisine değil, gönülden gönüle bir dostluğa dayandığını vurguladı. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla özetlenebileceğini söyledi. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini belirten Cüneyd, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi iş birliğimizi daha da ileriye taşıdı. Birçok alanda yakın iş birliği içindeyiz.” dedi. Cüneyd, iki ülkenin karşılıklı destek ve dayanışmasının her zaman sürdüğünü belirterek, modern dünyanın zorluklarının daha güçlü ortaklıkları gerektirdiğini ifade etti. “Biz her zaman Türkiye’nin yanında olduk ve Türkiye’nin de bizim yanımızda olmasından gurur duyuyoruz.” dedi. Program, davetlilere Pakistan’a özgü lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/pakistan-meclis-baskani-bir-yil-icinde-bricse-katilmayi-umuyoruz-1090899640.html
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pakistan, türkiye, tbmm, ankara, kardeş, ülke, diplomasi, asya
pakistan, türkiye, tbmm, ankara, kardeş, ülke, diplomasi, asya
Pakistan Ankara Büyükelçisi: Türkiye ve Pakistan, iki devlet bir millettir. Her zaman Türkiye'nin yanındayız
17:31 02.12.2024 (güncellendi: 17:32 02.12.2024)
Pakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerinin 77'inci yıl dönümü kutlandı. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ikili ilişkileri 'Türkiye ve Pakistan, iki devlet bir millettir' ifadesini kullandı.
Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 77. yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara’da bir resepsiyon düzenlendi.
Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd’in ev sahipliğinde Büyükelçilik’te gerçekleşen etkinliğe, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Program, duaların edilmesi ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Etkinlikte konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Pakistan’ın tarihi ve kültürel bağlarının köklü olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Pakistan’ın her zaman Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pakistan’ın gösterdiği destek ve yardımların unutulmayacağını ifade etti.
Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinin ticaret, ekonomi, savunma ve güvenlik gibi pek çok alanda devam ettiğini kaydederek, “Bu güçlü bağlarımız yüzyıllar boyunca sürecek.” dedi.
'Birbirimize desteğimiz sürecek'
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ise Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin derin bir geçmişe dayandığını ifade etti. Yanık, iki halk arasındaki sevgi ve yakınlığın stratejik ortaklıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. “Her platformda birbirimizin meselelerini dile getirmeye ve destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Pakistan halkının Türkiye’nin zor günlerinde daima yanında olduğunu belirterek, “Pakistan, bugüne kadar hep yanımızda oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.” diye konuştu. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Pakistan’ın Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye verdiği desteği hatırlatarak, diplomatik ilişkilerin 1947’den bu yana kardeşlik ve dostluk temelinde devam ettiğini söyledi.
Akdağ, iki ülke arasındaki bağın çıkar ilişkisine değil, gönülden gönüle bir dostluğa dayandığını vurguladı. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla özetlenebileceğini söyledi. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini belirten Cüneyd, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi iş birliğimizi daha da ileriye taşıdı. Birçok alanda yakın iş birliği içindeyiz.” dedi.
Cüneyd, iki ülkenin karşılıklı destek ve dayanışmasının her zaman sürdüğünü belirterek, modern dünyanın zorluklarının daha güçlü ortaklıkları gerektirdiğini ifade etti. “Biz her zaman Türkiye’nin yanında olduk ve Türkiye’nin de bizim yanımızda olmasından gurur duyuyoruz.” dedi. Program, davetlilere Pakistan’a özgü lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.