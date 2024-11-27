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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/pakistan-meclis-baskani-bir-yil-icinde-bricse-katilmayi-umuyoruz-1090899640.html
Pakistan Meclis Başkanı: Bir yıl içinde BRICS'e katılmayı umuyoruz
Pakistan Meclis Başkanı: Bir yıl içinde BRICS'e katılmayı umuyoruz
Sputnik Türkiye
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadiq, ülkesinin BRICS’e katılmayı umduğunu, ancak henüz bu yönde bir davet almadığını ifade etti. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq, Sputnik’e verdiği demeçte Pakistan'ın bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılmayı umduğunu ancak henüz birliğin ortak ülkesi olma yönünde resmi bir davet almadığını söyledi.Sadiq, “Evet, bununla çok ilgileniyoruz ve önümüzdeki bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılabileceğimizi umuyoruz. Bu konuda Rusya'nın desteğini hissediyoruz. İlgimizi gösteriyoruz ve Rusya da bizi destekliyor” dedi.Henüz resmi davet almadıklarını, ancak buna ilişkin sürecin devam ettiğini vurgulayan Sadiq, “Şu ana kadar resmi bir davet almadık, süreç devam ediyor, ancak bu konuyla ilgili resmi olmayan görüşmeler sürüyor” diye konuştu.2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Rusya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren BRICS’in dönem başkanlığını yürütüyor.Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-disisleri-bakanligi-endonezya-malezya-ve-tayland-brics-ortak-ulkeleri-oldu-1090457478.html
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pakistan, brics, davet, ortak ülke, rusya, brics zirvesi, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, bae
pakistan, brics, davet, ortak ülke, rusya, brics zirvesi, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, bae

Pakistan Meclis Başkanı: Bir yıl içinde BRICS'e katılmayı umuyoruz

20:19 27.11.2024
© SputnikRusya'nın Kazan Kentinde BRICS Zirvesi: Gündemde Neler Var?
Rusya'nın Kazan Kentinde BRICS Zirvesi: Gündemde Neler Var? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadiq, ülkesinin BRICS’e katılmayı umduğunu, ancak henüz bu yönde bir davet almadığını ifade etti.
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq, Sputnik’e verdiği demeçte Pakistan'ın bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılmayı umduğunu ancak henüz birliğin ortak ülkesi olma yönünde resmi bir davet almadığını söyledi.
Sadiq, “Evet, bununla çok ilgileniyoruz ve önümüzdeki bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılabileceğimizi umuyoruz. Bu konuda Rusya'nın desteğini hissediyoruz. İlgimizi gösteriyoruz ve Rusya da bizi destekliyor” dedi.
Henüz resmi davet almadıklarını, ancak buna ilişkin sürecin devam ettiğini vurgulayan Sadiq, “Şu ana kadar resmi bir davet almadık, süreç devam ediyor, ancak bu konuyla ilgili resmi olmayan görüşmeler sürüyor” diye konuştu.
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Rusya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren BRICS’in dönem başkanlığını yürütüyor.
Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.

Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebiliyor.
BRICS ülkeleri bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ortak ülkeleri oldu
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