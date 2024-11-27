https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/pakistan-meclis-baskani-bir-yil-icinde-bricse-katilmayi-umuyoruz-1090899640.html
Pakistan Meclis Başkanı: Bir yıl içinde BRICS'e katılmayı umuyoruz
Pakistan Meclis Başkanı: Bir yıl içinde BRICS'e katılmayı umuyoruz
Sputnik Türkiye
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadiq, ülkesinin BRICS’e katılmayı umduğunu, ancak henüz bu yönde bir davet almadığını ifade etti. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T20:19+0300
2024-11-27T20:19+0300
2024-11-27T20:18+0300
dünya
pakistan
brics
davet
ortak ülke
rusya
brics zirvesi
brezilya
hindistan
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089486036_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_bf577525bff81a3e3564170d7a9cd6db.jpg
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq, Sputnik’e verdiği demeçte Pakistan'ın bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılmayı umduğunu ancak henüz birliğin ortak ülkesi olma yönünde resmi bir davet almadığını söyledi.Sadiq, “Evet, bununla çok ilgileniyoruz ve önümüzdeki bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılabileceğimizi umuyoruz. Bu konuda Rusya'nın desteğini hissediyoruz. İlgimizi gösteriyoruz ve Rusya da bizi destekliyor” dedi.Henüz resmi davet almadıklarını, ancak buna ilişkin sürecin devam ettiğini vurgulayan Sadiq, “Şu ana kadar resmi bir davet almadık, süreç devam ediyor, ancak bu konuyla ilgili resmi olmayan görüşmeler sürüyor” diye konuştu.2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Rusya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren BRICS’in dönem başkanlığını yürütüyor.Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-disisleri-bakanligi-endonezya-malezya-ve-tayland-brics-ortak-ulkeleri-oldu-1090457478.html
pakistan
rusya
brezilya
hindistan
çin
güney afrika
mısır
etiyopya
iran
suudi arabistan
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089486036_0:77:1280:1037_1920x0_80_0_0_4d3645deae3125761ee47e9354a4dd29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, brics, davet, ortak ülke, rusya, brics zirvesi, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, bae
pakistan, brics, davet, ortak ülke, rusya, brics zirvesi, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, bae
Pakistan Meclis Başkanı: Bir yıl içinde BRICS'e katılmayı umuyoruz
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadiq, ülkesinin BRICS’e katılmayı umduğunu, ancak henüz bu yönde bir davet almadığını ifade etti.
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sardar Ayaz Sadiq, Sputnik’e verdiği demeçte Pakistan'ın bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılmayı umduğunu ancak henüz birliğin ortak ülkesi olma yönünde resmi bir davet almadığını söyledi.
Sadiq, “Evet, bununla çok ilgileniyoruz ve önümüzdeki bir ya da bir buçuk yıl içinde BRICS'e katılabileceğimizi umuyoruz. Bu konuda Rusya'nın desteğini hissediyoruz. İlgimizi gösteriyoruz ve Rusya da bizi destekliyor” dedi.
Henüz resmi davet almadıklarını, ancak buna ilişkin sürecin devam ettiğini vurgulayan Sadiq, “Şu ana kadar resmi bir davet almadık, süreç devam ediyor, ancak bu konuyla ilgili resmi olmayan görüşmeler sürüyor” diye konuştu.
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Rusya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren BRICS’in dönem başkanlığını yürütüyor.
Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.
Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebiliyor.