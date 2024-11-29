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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ikinci-el-arac-piyasasinda-hareketlilik-yeni-yilda-fiyatlar-artacak-uyarisi-1090977508.html
İkinci el araç piyasasında hareketlilik: Yeni yılda 'fiyatlar artacak' uyarısı
İkinci el araç piyasasında hareketlilik: Yeni yılda 'fiyatlar artacak' uyarısı
Sputnik Türkiye
İkinci el araç piyasasında yıl sonu hareketliliği yaşanıyor. Son zamanlarda durgun seyir gösteren ikinci el araç piyasası yeniden hareketlendi ve fiyatlar... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:47+0300
2024-11-29T14:47+0300
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Son zamanlarda yaprak kıpırdamayan ikinci el araç piyasası, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı. Oto galericiler, ikinci el araç pazarında hareketlenmeler yaşandığını belirtirken, fiyatların ise artmadığını söylediler. Oto galericiler, yeni yılın başlamasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında artış beklediklerini belirterek, araç almak isteyenler için bu dönemin son fırsatlar olabileceğini ifade ettiler.“Fiyatlar şu an yüksek değil fakat yılbaşında fiyatların artmasını bekliyoruz”İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu ifade eden oto galerici Gökhan Ardeşen, “İkinci el araçlara büyük bir talep var. Oluşan talep ile normalde araç fiyatlarının yükseltmesi gerekirdi, şu anda böyle bir fiyat artışı söz konusu değil. Araç alacaklar için bu son fırsat diyebiliriz. Bu dönemi biz fırsat dönemi olarak değerlendiriyoruz. İnsanlar bunu bildikleri için bu dönemleri genelde değerlendirirler. Kasım ayının başından beri yoğun bir talep var. Fiyatlar şu an yüksek değil fakat yılbaşında fiyatların artmasını bekliyoruz. Yılbaşından sonra araç fiyatlarındaki fiyat artışı oran olarak bilmek çok zor fakat bana göre yüzde 10-15 civarında bir artış bekliyoruz. Yılbaşına kadar olan bu süreç sabit geçecektir. İkinci el otomobil piyasası için oldukça hareketli geçecektir. Bayilerde de çok güzel kampanyalar var. İkinci ellerde çok iyi fırsatlar bulunuyor. Piyasaya bakınca yüzde 20–25 gibi söylentiler var ama bizim beklediğimiz 10–15 civarında. Geçtiğimiz yıllarda aslında bu yıla benzer şekilde ilerliyordu. Fakat bu yıl daha hareketli. Genelde her yılsonu 1–2 ay hareketli geçer. Yılbaşından sonraki zamları insanlar da biliyor bu yüzden planlarını bu aylara göre yaparlar. Bu aylarda araç alanlar bir sonraki yıla göre hep karda olmuşlardır. Bir ailenin ortalama alabileceği araçlar 500 bin TL’den başlıyor 1 milyon liralara kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/resmi-gazetede-yayinlandi-taksiler-ve-okul-servislerinde-yeni-donem-basliyor-1090956552.html
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otomobil, ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, galeri
otomobil, ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, galeri

İkinci el araç piyasasında hareketlilik: Yeni yılda 'fiyatlar artacak' uyarısı

14:47 29.11.2024
© AAİkinci el araç
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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İkinci el araç piyasasında yıl sonu hareketliliği yaşanıyor. Son zamanlarda durgun seyir gösteren ikinci el araç piyasası yeniden hareketlendi ve fiyatlar artış göstermedi. Oto galericiler, yeni yılın başlamasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında artış beklediklerini belirtti.
Son zamanlarda yaprak kıpırdamayan ikinci el araç piyasası, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı. Oto galericiler, ikinci el araç pazarında hareketlenmeler yaşandığını belirtirken, fiyatların ise artmadığını söylediler.
Oto galericiler, yeni yılın başlamasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında artış beklediklerini belirterek, araç almak isteyenler için bu dönemin son fırsatlar olabileceğini ifade ettiler.

“Fiyatlar şu an yüksek değil fakat yılbaşında fiyatların artmasını bekliyoruz”

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu ifade eden oto galerici Gökhan Ardeşen, “İkinci el araçlara büyük bir talep var. Oluşan talep ile normalde araç fiyatlarının yükseltmesi gerekirdi, şu anda böyle bir fiyat artışı söz konusu değil. Araç alacaklar için bu son fırsat diyebiliriz. Bu dönemi biz fırsat dönemi olarak değerlendiriyoruz. İnsanlar bunu bildikleri için bu dönemleri genelde değerlendirirler. Kasım ayının başından beri yoğun bir talep var. Fiyatlar şu an yüksek değil fakat yılbaşında fiyatların artmasını bekliyoruz. Yılbaşından sonra araç fiyatlarındaki fiyat artışı oran olarak bilmek çok zor fakat bana göre yüzde 10-15 civarında bir artış bekliyoruz. Yılbaşına kadar olan bu süreç sabit geçecektir. İkinci el otomobil piyasası için oldukça hareketli geçecektir. Bayilerde de çok güzel kampanyalar var. İkinci ellerde çok iyi fırsatlar bulunuyor. Piyasaya bakınca yüzde 20–25 gibi söylentiler var ama bizim beklediğimiz 10–15 civarında. Geçtiğimiz yıllarda aslında bu yıla benzer şekilde ilerliyordu. Fakat bu yıl daha hareketli. Genelde her yılsonu 1–2 ay hareketli geçer. Yılbaşından sonraki zamları insanlar da biliyor bu yüzden planlarını bu aylara göre yaparlar. Bu aylarda araç alanlar bir sonraki yıla göre hep karda olmuşlardır. Bir ailenin ortalama alabileceği araçlar 500 bin TL’den başlıyor 1 milyon liralara kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.
trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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