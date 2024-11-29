https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/resmi-gazetede-yayinlandi-taksiler-ve-okul-servislerinde-yeni-donem-basliyor-1090956552.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Taksiler ve okul servislerinde yeni dönem başlıyor
Resmi Gazete'de yayınlandı: Taksiler ve okul servislerinde yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi. Kameralar en az bir ay kayıt yapacak. Okul servislerinde... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T08:01+0300
2024-11-29T08:01+0300
2024-11-29T08:01+0300
okul servisi
okul servis minibüsü
taksi
kamera
kamera kayıtları
kamera görüntüleri
kamera görüntüsü
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sağlık raporu
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Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, tüm taksi ve taksi dolmuş araçlarına acil durum butonu ve kamera sistemi zorunluluğu getirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, bu ekipmanların uygun çalıştığını belgeleyen bir rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenecek.Bu raporun bir örneği araçta bulundurulacak ve denetim sırasında ibraz edilecek. Ayrıca teçhizatların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi sağlanacak.Kameralar en az bir ay kayıt yapacakYönetmeliğe göre, taksilere yerleştirilen kameraların en az bir ay süreyle kayıt yapması zorunlu olacak. Bu sistem, hem yolcu hem de sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, bu kayıtların gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılabileceğini belirtti.Okul servislerinde sürücü şartları değiştiOkul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, sürücü yeterliliklerini daha sıkı bir şekilde düzenliyor. Buna göre:Bunun yanı sıra, servis şoförlerinden her yıl aile hekiminden sağlık raporu alması istenecek. Bu rapor, şoförlerin okul servis şoförlüğü yapmaya uygun olduğunu kanıtlayacak.Yeni düzenleme güvenliği artırmayı hedefliyorTaksi ve okul servislerine yönelik bu düzenlemeler, hem yolcuların hem de öğrencilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yetkililer, yeni teçhizat ve şoför yeterlilik kriterleriyle taşımacılıkta güvenlik standartlarının yükseleceğini ifade ediyor.Uygulamalar ne zaman başlıyor?Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenlemelerin, araç sahipleri ve sürücüler tarafından bir an önce yerine getirilmesi bekleniyor. Yetkililer, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.
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taksilere acil durum butonu, taksi kamera zorunluluğu, okul servis yönetmeliği, okul servis şoförü sağlık raporu, güvenlik önlemleri taksi, taksi dolmuş düzenlemeleri, okul servisi sürücü şartları
taksilere acil durum butonu, taksi kamera zorunluluğu, okul servis yönetmeliği, okul servis şoförü sağlık raporu, güvenlik önlemleri taksi, taksi dolmuş düzenlemeleri, okul servisi sürücü şartları
Resmi Gazete'de yayınlandı: Taksiler ve okul servislerinde yeni dönem başlıyor
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi. Kameralar en az bir ay kayıt yapacak. Okul servislerinde ise sürücü belgesi şartları sıkılaştırılırken, şoförlerden her yıl sağlık raporu alınması istenecek. İşte yeni uygulamanın detayları.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, tüm taksi ve taksi dolmuş araçlarına acil durum butonu ve kamera sistemi zorunluluğu getirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, bu ekipmanların uygun çalıştığını belgeleyen bir rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenecek.
Bu raporun bir örneği araçta bulundurulacak ve denetim sırasında ibraz edilecek. Ayrıca teçhizatların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi sağlanacak.
Kameralar en az bir ay kayıt yapacak
Yönetmeliğe göre, taksilere yerleştirilen kameraların en az bir ay süreyle kayıt yapması zorunlu olacak. Bu sistem, hem yolcu hem de sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, bu kayıtların gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılabileceğini belirtti.
Okul servislerinde sürücü şartları değişti
Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, sürücü yeterliliklerini daha sıkı bir şekilde düzenliyor. Buna göre:
D sınıfı sürücü belgesi
için en az iki yıllık deneyim,
D1 sınıfı sürücü belgesi
için ise en az beş yıllık deneyim şartı aranacak.
Bunun yanı sıra, servis şoförlerinden her yıl aile hekiminden sağlık raporu alması istenecek. Bu rapor, şoförlerin okul servis şoförlüğü yapmaya uygun olduğunu kanıtlayacak.
Yeni düzenleme güvenliği artırmayı hedefliyor
Taksi ve okul servislerine yönelik bu düzenlemeler, hem yolcuların hem de öğrencilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yetkililer, yeni teçhizat ve şoför yeterlilik kriterleriyle taşımacılıkta güvenlik standartlarının yükseleceğini ifade ediyor.
Uygulamalar ne zaman başlıyor?
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenlemelerin, araç sahipleri ve sürücüler tarafından bir an önce yerine getirilmesi bekleniyor. Yetkililer, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.