https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/resmi-gazetede-yayinlandi-taksiler-ve-okul-servislerinde-yeni-donem-basliyor-1090956552.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Taksiler ve okul servislerinde yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete'de yayınlandı: Taksiler ve okul servislerinde yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi. Kameralar en az bir ay kayıt yapacak. Okul servislerinde... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T08:01+0300

2024-11-29T08:01+0300

2024-11-29T08:01+0300

okul servisi

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taksi

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türkiye

resmi gazete

sağlık raporu

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Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, tüm taksi ve taksi dolmuş araçlarına acil durum butonu ve kamera sistemi zorunluluğu getirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, bu ekipmanların uygun çalıştığını belgeleyen bir rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenecek.Bu raporun bir örneği araçta bulundurulacak ve denetim sırasında ibraz edilecek. Ayrıca teçhizatların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi sağlanacak.Kameralar en az bir ay kayıt yapacakYönetmeliğe göre, taksilere yerleştirilen kameraların en az bir ay süreyle kayıt yapması zorunlu olacak. Bu sistem, hem yolcu hem de sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, bu kayıtların gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılabileceğini belirtti.Okul servislerinde sürücü şartları değiştiOkul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, sürücü yeterliliklerini daha sıkı bir şekilde düzenliyor. Buna göre:Bunun yanı sıra, servis şoförlerinden her yıl aile hekiminden sağlık raporu alması istenecek. Bu rapor, şoförlerin okul servis şoförlüğü yapmaya uygun olduğunu kanıtlayacak.Yeni düzenleme güvenliği artırmayı hedefliyorTaksi ve okul servislerine yönelik bu düzenlemeler, hem yolcuların hem de öğrencilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yetkililer, yeni teçhizat ve şoför yeterlilik kriterleriyle taşımacılıkta güvenlik standartlarının yükseleceğini ifade ediyor.Uygulamalar ne zaman başlıyor?Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenlemelerin, araç sahipleri ve sürücüler tarafından bir an önce yerine getirilmesi bekleniyor. Yetkililer, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

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