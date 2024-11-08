https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ebru-sallinin-bosanma-davasi-acan-esi-ugur-akkus-ask-evliligi-sanmistim-meger-her-sey-para-ve-1090173390.html

Ebru Şallı'nın boşanma davası açan eşi Uğur Akkuş: 'Aşk evliliği sanmıştım meğer her şey para ve maddiyatmış'

Ebru Şallı'nın boşanma davası açan eşi Uğur Akkuş: 'Aşk evliliği sanmıştım meğer her şey para ve maddiyatmış'

Sputnik Türkiye

Eski manken Ebru Şallı'yla 2019 yılında evlenen Uğur Akkuş boşanma davası açtı. Akkuş sosyal medyasından da yaptığı açıklamada, 'mutsuzum' derken, 'ben bu... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T11:07+0300

2024-11-08T11:07+0300

2024-11-08T11:07+0300

yaşam

ebru şallı

uğur akkuş

boşanma

boşanma davası

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Eski manken Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş'la evlenmişti. Akkuş, bugün sosyal medyasından yaptığı açıklamada 'boşanma davası' açtığını duyururken, "Ben bu ilişkiyi aşk evliliği sanmıştım ama meğer her şey para ve maddiyatmış. Bunu çok geç ve zor anladım" dedi. Hakkında dolandırıcılık suçlamaları olan ve geçtiğimiz aylarda nitelikli dolandırıcılık suçundan ceza alan iş insanı Uğur Akkuş, 5 yıl önce evlendiği eski manken Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını açıkladı. 'Meğer her şey para ve maddiyatmış'Sosyal medyasından yaptığı açıklamada Akkuş, şunları söyledi: Konuyla ilgili Ebru Şallı bir açıklama yapmadı. Uğur Akkuş kimdir? Hakkında hangi suçlamalar yapıldı?İş insanı Uğur Akkuş eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı.Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen sürdüren Uğur Akkuş, Şallı'yla ikinci evliliğini yapmıştı. Nitelikli dolandırıcılıktan ceza aldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uğur Akkuş'un sahibi olduğu şirket üzerinden kripto para ticareti vaadiyle iki kişinin 500 bin dolar dolandırıldığı belirtildi. Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, geçen nisan ayında da Orion Jv Havacılık şirketine 480 bin lira değerinde karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/is-adamlari-ugur-akkus-ve-yegenine-nitelikli-dolandiricilik-sucundan-hapis-cezasi-verildi-1082063817.html

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