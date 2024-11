https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/fransa-ve-italyada-binlerce-kisi-kadinlara-yonelik-siddeti-protesto-etmek-icin-gosteri-duzenledi-1090747093.html

Fransa ve İtalya'da binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için gösteri düzenledi

Fransa ve İtalya'da binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için gösteri düzenledi

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris'te 400'den fazla kuruluşun çağrısı ile toplanan binlerce kişi, kadınların simgesel rengi kabul edilen mor kıyafetler giyerek, '25... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T22:55+0300

2024-11-23T22:55+0300

2024-11-23T22:55+0300

dünya

avrupa

italya

fransa

kadına yönelik şiddet

kadına destek

emmanuel macron

birleşmiş milletler (bm)

protesto

protesto gösterisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090746784_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_2a2014fd2c9071005254e46eb150d249.jpg

Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lille ve Bordeaux kentlerinde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında binlerce kişi protestolara katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için toplanan binlerce kişi Cumartesi günü Fransa ve İtalya'da kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için yürüdü.Kadınlara ve kızlara yönelik şiddet, cezasızlık, sessizlik, damgalanma ve utanç nedeniyle büyük ölçüde bildirilmemekte. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım, BM tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak belirlendi. Seslerini duyurmak isteyen binlerce gösterici, sokaklarda kadınlara yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddeti protesto etti.Ülkedeki 400'den fazla kuruluşun, Pelicot toplu tecavüz davasının ülke çapında yarattığı şokun ortasında gösteri çağrısında bulunduğu bildirildi.Birleşmiş Milletler'e göre, kadınlara ve kızlara yönelik şiddet dünyadaki en yaygın ve yaygın insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ediyor. Dünya çapında, neredeyse üç kadından biri hayatında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor.Verilere göre, 2023'te en az 51 bin 100 kadın, eşleri veya aile üyeleri tarafından şiddete maruz kalarak öldürüldü. Bu rakam, her on dakikada bir kadın öldürüldüğü anlamına geliyor.Fransa Hükümeti eleştirildiHükümeti kadına yönelik şiddeti durdurmak için daha fazla bütçe ayırmaya çağıran göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim öncesi verdiği sözü tutmadığına dikkat çekti. Protestocular, kadına karşı işlenen suçlar ve şiddetle başa çıkılabilmesi için adalet sisteminin değiştirilmesi ve yeni yasaların çıkarılması gerektiğini vurgulandı. 'Her yerde kadın cinayeti var, ama adalet hiçbir yerde yok' sloganları atan göstericiler, 'Ataerkil şiddet her yerde', 'Bizler buna dur demek üzere yürüyoruz' yazılı broşürler dağıttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/fransada-toplu-tecavuz-davasi-magdurundan-sitem-bu-bir-korkaklik-davasi-1090609868.html

italya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, italya, fransa, kadına yönelik şiddet, kadına destek, emmanuel macron, birleşmiş milletler (bm), protesto, protesto gösterisi, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, gisele pelicot