Fransa'da toplu tecavüz davası mağdurundan sitem: 'Bu bir korkaklık davası'

2024-11-20T15:55+0300

2024-11-20T15:55+0300

2024-11-20T15:55+0300

dünya

avrupa

fransa

gisele pelicot

dominique pelicot

toplu tecavüz

cinsel saldırı

tecavüz

istismar

cinsel istismar

Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüz edilen Gisele Pelicot davasında salı günü bir oturum düzenlendi. Tecavüz suçlamasından yargılanan 51 sanığın avukatları, Gisele Pelicot'un eski kocası 'Dominique Pelicot'un onları kandırıp eşine tecavüz etmeye ikna ettiğini' kanıtlamak için son şanslarını kullandı.Sanıklardan bazıları tecavüz suçlamalarını kabul ederken çoğunluk Dominique Pelicot tarafından kandırıldıklarını iddia ediyor. Bu konu hakkında ne düşündüğü sorulan Dominique Pelicot ise sanıkların 'kendilerini kurtarmak için' böyle dediklerini öne sürüyor.Davanın mağduru Gisele Pelicot, 51 erkeğin sanık olduğu toplu tecavüz davasını bir 'korkaklık davası' olarak niteleyerek Fransa'nın 'tecavüzü önemsizleştiren' ve 'maço ve ataerkil olan toplumunun' değişmesinin vaktinin geldiğini belirtti.Sanıklar eski eş tarafından 'manipüle edildiklerini' iddia ediyorGelecek ay sona ermesi beklenen davanın Eylül ayında başlamasından beri anonim olma hakkını kullanmayıp dünya genelinde büyük ilgi gören Gisele Pelicot, artık yorulmaya başladığını söyledi. Sanıkların ifadelerini tek tek dinleyen Pelicot, her birinin konuşurken gözlerinin içine baktığını söyledi. Gisele Pelicot, tecavüz ettiklerini inkar eden kişilerin 'manipüle edildim' sözlerine karşılık "O yatak odasına girdiğinizde Bayan Pelicot size hangi anda onay verdi?" diye sordu.Gisele Pelicot, on yıl boyunca kocası tarafından ilaç verilip komaya sokularak kocası ve onun eve çağırdığı yabancılar tarafından tecavüze uğradığını öğrenmişti. Kasım 2020'de eski eşi Dominique Pelicot'un süpermarketlerde kadınların eteklerin altını çektiği görüntülerin güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine polis, adamın bilgisayarında aramalar yapmıştı. Bilgisayarında karısının baygın olduğu sırada tecavüz eden erkeklerin görüntülerini çektiği binlerce video bulan polis ekipleri, gerçeği gün yüzüne çıkarmıştı. Gisele Pelicot, neler olup bittiğinde habersizdi, ve 2011'den 2020'ye kadar kendisine uyuşturucu verildikten sonra onlarca kişi tarafından tecavüz edildiğini öğrenmişti.Eski eş Dominique Pelicot, Eylül ayında çıktığı mahkemede 'bu odadaki diğerleri gibi, ben de bir tecavüzcüyüm' diyerek ağlamış ve suçlamaları kabul etmişti.

fransa

