Ahmet Hakan: Meğer teğmenler defalarca komutanlarından izinler istemişler, her defasında 'uygun değil' cevabı almışlar

"Meğer teğmenler... Andı okumak için defalarca komutanlarından izinler istemişler. Komutanlardan her defasında “uygun değildir” cevabını almışlar. Uygun değildir cevabına rağmen yemini izinsiz okumaya karar vermişler. Korsan eylemin planlamasını ve duyurusunu yapmışlar. En sonunda tören günü kılıç çekip korsan eylemi yapmışlar. Bu olaylar zinciri, her okulda anlayışla karşılanabilir. Harbiye hariç. Çünkü askerlikte... “Komutandan izin isterim, izin vermezse yine de yaparım, kimse de bana bir şey yapamaz” diye bir mantık, yaklaşım olmaz. Her okul kaldırır, sadece Harbiye kaldırmaz bunu. "