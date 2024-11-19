https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/ahmet-hakan-meger-tegmenler-defalarca-komutanlarindan-izinler-istemisler-her-defasinda-uygun-degil-1090543615.html
Ahmet Hakan: Meğer teğmenler defalarca komutanlarından izinler istemişler, her defasında 'uygun değil' cevabı almışlar
Ahmet Hakan: Meğer teğmenler defalarca komutanlarından izinler istemişler, her defasında 'uygun değil' cevabı almışlar
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, teğmenlere ilişkin Saygı Öztürk'ün sözlerini hatırlattı ve "Meğer teğmenler... Andı okumak için defalarca komutanlarından izinler istemişler... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:19+0300
2024-11-19T10:19+0300
2024-11-19T10:19+0300
türkiye
teğmen
milli savunma bakanlığı (msb)
atatürk
ahmet hakan
saygı öztürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fb4ff9a8a06a47e6d3602231cc43e993.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Saygı Öztürk'ün yazısından okuduklarını yazdı ve teğmenlerin neden disipline sevk edildiğini açıkladı:'Çok ağır ceza olmasın'Ahmet Hakan teğmenlere verilecek cezaya ilişkin için ise şu değerlendirmelerde bulundu:Ama ben yine de yetkililerimizden şefkati elden bırakmamalarını bekliyorum. İyi niyetli yaklaşım tavsiye ediyorum: Gerekli araştırmalar, incelemeler titizlikle yapılsın. Eğer bu teğmenlerin başka bir motivasyonları, başka bir bağlantıları, başka bir ajandaları yoksa... Sergiledikleri disiplinsizliğin cezası, çok ağır cezalar olmasın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tegmen-ebru-eroglu-kimdir-ebru-erogluna-ne-oldu-neden-disipline-sevk-edildi--1090523254.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tskdan-tegmenlere-iliskin-yeni-aciklama-1090517466.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_103:0:703:450_1920x0_80_0_0_1283fd63bb865c633093906d0302b03a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
msb, msb açıklama, teğmenler ceza, teğmenler ne ceza alacak, teğmenler ihraç mı edlidi, atatürkin askerleriyiz teğemnler, ebru eroğlu
msb, msb açıklama, teğmenler ceza, teğmenler ne ceza alacak, teğmenler ihraç mı edlidi, atatürkin askerleriyiz teğemnler, ebru eroğlu
Ahmet Hakan: Meğer teğmenler defalarca komutanlarından izinler istemişler, her defasında 'uygun değil' cevabı almışlar
Ahmet Hakan, teğmenlere ilişkin Saygı Öztürk'ün sözlerini hatırlattı ve "Meğer teğmenler... Andı okumak için defalarca komutanlarından izinler istemişler. Komutanlardan her defasında “uygun değildir” cevabını almışlar" dedi. Ahmet Hakan "Sergiledikleri disiplinsizliğin cezası, çok ağır cezalar olmasın" diye de ekledi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Saygı Öztürk'ün yazısından okuduklarını yazdı
ve teğmenlerin neden disipline sevk edildiğini açıkladı:
"Meğer teğmenler... Andı okumak için defalarca komutanlarından izinler istemişler. Komutanlardan her defasında “uygun değildir” cevabını almışlar. Uygun değildir cevabına rağmen yemini izinsiz okumaya karar vermişler. Korsan eylemin planlamasını ve duyurusunu yapmışlar. En sonunda tören günü kılıç çekip korsan eylemi yapmışlar. Bu olaylar zinciri, her okulda anlayışla karşılanabilir. Harbiye hariç. Çünkü askerlikte... “Komutandan izin isterim, izin vermezse yine de yaparım, kimse de bana bir şey yapamaz” diye bir mantık, yaklaşım olmaz. Her okul kaldırır, sadece Harbiye kaldırmaz bunu. "
Ahmet Hakan teğmenlere verilecek cezaya ilişkin için ise şu değerlendirmelerde bulundu:
Ama ben yine de yetkililerimizden şefkati elden bırakmamalarını bekliyorum. İyi niyetli yaklaşım tavsiye ediyorum: Gerekli araştırmalar, incelemeler titizlikle yapılsın. Eğer bu teğmenlerin başka bir motivasyonları, başka bir bağlantıları, başka bir ajandaları yoksa... Sergiledikleri disiplinsizliğin cezası, çok ağır cezalar olmasın."