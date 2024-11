https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tskdan-tegmenlere-iliskin-yeni-aciklama-1090517466.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan teğmenlere ilişkin açıklama: 'Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. 'Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması'Bakanlığa yakın kaynaklar, "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." bilgisini verdi.Teğmenlerin yemini hakkında kim ne demişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti.Erdoğan: Her türlü girişimin karşısındayızCumhurbaşkanı Erdoğan, videonun yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz." demiş ve çok yönle bir incelemenin sürdüğünü belirtmişti. Erdoğan, ,"Gerekli tahkikati çok yönlü bir şekilde yürütüyoruz. Milletimizin göz bebeği ordumuzun her daim yanındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir." demişti.Bahçeli: Yeminin gayesi nedir?Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti'ye yakın bazı isim ve hesaplar teğmenleri hedef alan açıklamalar yaptı. Bahçeli yemin için "Dış bağlantılı operasyon mekaniği' nitelemesinde bulundu. Bahçeli, "300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. Yemin gayesi nedir?" ifadelerini kullandı.MSB inceleme başlatmıştıMSB, tartışmaları üzerine yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama şöyle denilmişti:30 Ağustos'taki kılıçlı yemin incelemesi kapsamında Kara Harp Okulu devre birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmenin ifadesinin alındığı belirtiliyordu.

