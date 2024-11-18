https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tskdan-tegmenlere-iliskin-yeni-aciklama-1090517466.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan teğmenlere ilişkin açıklama: 'Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan teğmenlere ilişkin açıklama: 'Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T15:07+0300
2024-11-18T15:07+0300
2024-11-18T16:01+0300
türkiye
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türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
teğmen
ebru eroğlu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. 'Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması'Bakanlığa yakın kaynaklar, "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." bilgisini verdi.Teğmenlerin yemini hakkında kim ne demişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti.Erdoğan: Her türlü girişimin karşısındayızCumhurbaşkanı Erdoğan, videonun yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz." demiş ve çok yönle bir incelemenin sürdüğünü belirtmişti. Erdoğan, ,"Gerekli tahkikati çok yönlü bir şekilde yürütüyoruz. Milletimizin göz bebeği ordumuzun her daim yanındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir." demişti.Bahçeli: Yeminin gayesi nedir?Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti'ye yakın bazı isim ve hesaplar teğmenleri hedef alan açıklamalar yaptı. Bahçeli yemin için "Dış bağlantılı operasyon mekaniği' nitelemesinde bulundu. Bahçeli, "300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. Yemin gayesi nedir?" ifadelerini kullandı.MSB inceleme başlatmıştıMSB, tartışmaları üzerine yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama şöyle denilmişti:30 Ağustos'taki kılıçlı yemin incelemesi kapsamında Kara Harp Okulu devre birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmenin ifadesinin alındığı belirtiliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/cem-kucuk-o-yemini-edip-millete-kilic-ceken-kim-varsa-bedelini-odemeli-eroglunun-yaptigi-paralel-1090508241.html
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan teğmenlere ilişkin açıklama: 'Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır'
15:07 18.11.2024 (güncellendi: 16:01 18.11.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Kaynaklar "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
'Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması'
Bakanlığa yakın kaynaklar, "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." bilgisini verdi.
Teğmenlerin yemini hakkında kim ne demişti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etmişti.
Erdoğan: Her türlü girişimin karşısındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, videonun yayınlanmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz." demiş ve çok yönle bir incelemenin sürdüğünü belirtmişti. Erdoğan, ,"Gerekli tahkikati çok yönlü bir şekilde yürütüyoruz. Milletimizin göz bebeği ordumuzun her daim yanındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir." demişti.
Bahçeli: Yeminin gayesi nedir?
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti'ye yakın bazı isim ve hesaplar teğmenleri hedef alan açıklamalar yaptı. Bahçeli yemin için "Dış bağlantılı operasyon mekaniği' nitelemesinde bulundu. Bahçeli, "300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. Yemin gayesi nedir?" ifadelerini kullandı.
MSB, tartışmaları üzerine yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama şöyle denilmişti:
" Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır."
30 Ağustos'taki kılıçlı yemin incelemesi kapsamında Kara Harp Okulu devre birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmenin ifadesinin alındığı belirtiliyordu.