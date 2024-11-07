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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fidan-ziyareti-oncesinde-yunan-basinina-konustu-neden-atinaya-geliyorum-1090133311.html
Fidan, ziyareti öncesinde Yunan basınına konuştu: Neden Atina'ya geliyorum?
Fidan, ziyareti öncesinde Yunan basınına konuştu: Neden Atina'ya geliyorum?
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanstan ziyareti öncesi Yunanistan'ın Ta Nea adlı gaztesine özel röportaj verdi. Bakan Fidan, gazetenin manşetinden "Neden... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T13:22+0300
2024-11-07T13:22+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, röportajında iki ülkenin diyaloğuna değinerek “Karşı tarafın da hakları ve öncelikleri olduğunu' düşünerek konuşmaya başlarsak ikili ilişkilerde daha başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Yunanistan'ın olumlu bir ivme yakalandığını belirten Fidan "Bunun başlıca nedeni iki ülke liderlerinin kararlılığı ve seçmenden aldıkları güç. Malum, Türkiye'de ve Yunanistan'da son seçimlerde iki iktidar partisi de halkın önemli desteğini aldı. Her iki lider, bu güçle birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerini geliştirme konusunda kararlılıklarını ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı.'Bu coğrafyanın geleceğini karşılıklı iyi niyete dayalı ortak bir vizyonla şekillendirmek' Bakan Fidan, röportajında "Ticari ilişkilerimizi geliştirmekteyiz. Halklarımız arasındaki mevcut dostluğu daha da sağlamlaştırmaktayız. Bizim amacımız, paylaştığımız bu coğrafyanın geleceğini karşılıklı iyi niyete dayalı ortak bir vizyonla şekillendirmektir. Türkiye ve Yunanistan gibi iki komşu ve müttefik açısından zaten mantıklı olan da budur. Böylelikle her devletin asli görevi olan, halklarımızın huzur içinde, güvenli ve müreffeh bir ortamda yaşayabilmelerini temin ediyoruz" dedi. Bakan Fidan, deniz parkları konusunda ise "Zaten uluslararası deniz hukuku da Ege gibi yarı kapalı denizlerde çevre konularında kıyıdaşlar arasında işbirliğini teşvik etmektedir. Bu konudaki hassasiyetlerimizi de tekrar etmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Çevre gibi evrensel değerlerin siyasi amaçlarla istismar edilmesine karşıyız. Ege'nin diğer kıyısında biz yokmuşuz gibi davranılması doğru değil. Zira korunması gereken çevre bizi de etkiliyor. Biz her türlü işbirliğine açığız" diye konuştu.Fidan: Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet varSorunlara çözüm yöntemleri için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı takip etmenin yeterli olduğunu ifade eden Fidan, "Sonuç itibariyle siyasi meseleler fizik kuralları gibi değildir. Bir yoldan sonuca varılması imkansız ise başka yoldan gidilir. Türk tarafı olarak biz de bunu yapıyoruz. Bu durumda çözüm için Ada'daki gerçekleri temel almamız gerekiyor. Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet var. Bunlar komşu olarak, işbirliği içinde yan yana yaşayabilir. Bunu nasıl başaracaklarına iki halk birlikte karar verir. Adada hem Rumların hem Türklerin zenginliğini, güvenliğini, özgürlüğünü, barışını, egemenliğini mümkün kılacak bir yeni ruha ihtiyaç var" dedi.
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hakan fidan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs
hakan fidan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs

Fidan, ziyareti öncesinde Yunan basınına konuştu: Neden Atina'ya geliyorum?

13:22 07.11.2024
© FotoğrafFidan: Neden Atina'ya geliyorum?
Fidan: Neden Atina'ya geliyorum? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Fotoğraf
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanstan ziyareti öncesi Yunanistan'ın Ta Nea adlı gaztesine özel röportaj verdi. Bakan Fidan, gazetenin manşetinden "Neden Atina'ya geliyorum?" başlığıyla verilen röportajında iki ülkenin ilişkilerinden Kıbrıs ve Ege Denizi'ne kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, röportajında iki ülkenin diyaloğuna değinerek “Karşı tarafın da hakları ve öncelikleri olduğunu' düşünerek konuşmaya başlarsak ikili ilişkilerde daha başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Yunanistan'ın olumlu bir ivme yakalandığını belirten Fidan "Bunun başlıca nedeni iki ülke liderlerinin kararlılığı ve seçmenden aldıkları güç. Malum, Türkiye'de ve Yunanistan'da son seçimlerde iki iktidar partisi de halkın önemli desteğini aldı. Her iki lider, bu güçle birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerini geliştirme konusunda kararlılıklarını ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı.

'Bu coğrafyanın geleceğini karşılıklı iyi niyete dayalı ortak bir vizyonla şekillendirmek'

Bakan Fidan, röportajında "Ticari ilişkilerimizi geliştirmekteyiz. Halklarımız arasındaki mevcut dostluğu daha da sağlamlaştırmaktayız. Bizim amacımız, paylaştığımız bu coğrafyanın geleceğini karşılıklı iyi niyete dayalı ortak bir vizyonla şekillendirmektir. Türkiye ve Yunanistan gibi iki komşu ve müttefik açısından zaten mantıklı olan da budur. Böylelikle her devletin asli görevi olan, halklarımızın huzur içinde, güvenli ve müreffeh bir ortamda yaşayabilmelerini temin ediyoruz" dedi.
Bakan Fidan, deniz parkları konusunda ise "Zaten uluslararası deniz hukuku da Ege gibi yarı kapalı denizlerde çevre konularında kıyıdaşlar arasında işbirliğini teşvik etmektedir. Bu konudaki hassasiyetlerimizi de tekrar etmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Çevre gibi evrensel değerlerin siyasi amaçlarla istismar edilmesine karşıyız. Ege'nin diğer kıyısında biz yokmuşuz gibi davranılması doğru değil. Zira korunması gereken çevre bizi de etkiliyor. Biz her türlü işbirliğine açığız" diye konuştu.

Fidan: Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet var

Sorunlara çözüm yöntemleri için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı takip etmenin yeterli olduğunu ifade eden Fidan, "Sonuç itibariyle siyasi meseleler fizik kuralları gibi değildir. Bir yoldan sonuca varılması imkansız ise başka yoldan gidilir. Türk tarafı olarak biz de bunu yapıyoruz. Bu durumda çözüm için Ada'daki gerçekleri temel almamız gerekiyor. Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet var. Bunlar komşu olarak, işbirliği içinde yan yana yaşayabilir. Bunu nasıl başaracaklarına iki halk birlikte karar verir. Adada hem Rumların hem Türklerin zenginliğini, güvenliğini, özgürlüğünü, barışını, egemenliğini mümkün kılacak bir yeni ruha ihtiyaç var" dedi.
Resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından resmi törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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