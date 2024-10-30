https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/yunanistan-almanyadan-talep-ettigi-savas-tazminatini-hatirlatti-cumhurbaskani-steinmeier-1089860326.html

Yunanistan, Almanya'dan talep ettiği savaş tazminatını hatırlattı: Cumhurbaşkanı Steinmeier talepleri reddetti

Yunanistan, Almanya'dan talep ettiği savaş tazminatını hatırlattı: Cumhurbaşkanı Steinmeier talepleri reddetti

Sputnik Türkiye

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Atina'da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yaptığı görüşmede, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Almanya'dan... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T19:52+0300

2024-10-30T19:52+0300

2024-10-30T19:52+0300

dünya

yunanistan

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almanya

frank-walter steinmeier

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tazminat

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nazi almanyası

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Atina'yı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinde, Atina'nın İkinci Dünya Savaşı'nda uğradığı zarar karşılığında Almanya'dan talep ettiği tazminatın Yunan halkı için önemli olduğunu ve ödenmesinin ikili ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.Atina'yı ziyaret eden Steinmeier Sakelaropulu ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Yunanistan ve Almanya'nın ekonomi, ticaret, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakelaropulu, "Yunanistan Parlamentosunun 2019 tarihli kararı temelinde, ödenmemiş savaş tazminatları ve işgal kredisinin Yunan halkı için büyük önemini vurgulamak isterim" cümlesini kaydetti.Sakelaropulu, geçmişin açık yaralarının açık yüreklilikle konuşulması gerektiğini belirterek, "Bu yaraların sarılması gelecekte ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir" dedi.'Yasal olarak bu konu kapandı'Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yaptığı açıklamada ise Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı tazminatı talebini reddederek Almanya için bu konunun hukuken kapanmış olduğunu söyledi.Steinmeier açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Steinmeier bu nedenle Selanik'teki Yahudi cemaatiyle bir araya geldiğini ve kurbanları anmak için yapılabilecek anıtları görüştüğünü de sözlerine ekledi.Tazminat tartışmalarıYunanistan Meclisi'nin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, Ekim 2018'de yayımlanmıştı.Buna göre Yunanistan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ile verilen maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Nazi yönetiminin zorla aldığı faizsiz işgal kredisi karşılığında Almanya'dan yaklaşık 300 milyar euro talep ediyor. Ayrıca, işgal döneminde ülkeden götürülen tarihi eserler de geri isteniyor.Almanya ise 1960'da 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni bir tazminat ödemeyi reddediyor.Yunan Meclisi, Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi Nisan 2019'da onaylamıştı.Dönemin Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise Yunan Meclisindeki oylama öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin konuya ilişkin duruşunun değişmediğini, meselenin hukuki ve siyasi açıdan kapandığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/almanya-basbakani-scholzdan-ukraynaya-kotu-haber-ukrayna-natoya-katilamaz-1089645856.html

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yunanistan, ekaterini sakelaropulu, almanya, frank-walter steinmeier, ikinci dünya savaşı, tazminat, nazi, nazi almanyası