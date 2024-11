https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-secim-sisteminin-moderniteye-uygun-degil-1090072788.html

2024 ABD başkanlık seçimleri: 'Amerika'nın seçim sistemi moderniteye uygun değil'

2024 ABD başkanlık seçimleri: 'Amerika'nın seçim sistemi moderniteye uygun değil'

Sputnik Türkiye

Rus işadamı ve Ulyanovsk Bölgesi Yasama Meclisi üyesi But, ABD seçim sisteminin moderniteye uygun olmadığını belirterek daha çok 18'inci yüzyıla uygun olduğunu... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T03:41+0300

2024-11-06T03:41+0300

2024-11-06T03:46+0300

dünya

viktor but

abd

seçim

abd seçimleri

modernite

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090060402_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a461b54fbf727f3ce6dacbb0266cedd5.jpg

Asılsız suçlamalarla yaklaşık 15 yıl hapis yattıktan sonra 2022 yılında ABD ile yapılan esir takası sonucunda ülkesine dönen Rus işadamı ve Ulyanovsk Bölgesi Yasama Meclisi üyesi, Rusya Liberal Demokrat Partisi Yüksek Konseyi üyesi Viktor But verdiği röportajda, ABD'de başkanın seçilmesinde seçmenler yerine seçilmişlerin esas rolü oynadığı karmaşık dolaylı seçim sisteminin modern dünyadan çok 18'inci yüzyıla uygun olduğunu söyledi.But açıklamasında “Seçmenlerin seçmenleri seçtiği ve seçmenlerin de başkanı seçtiği bu sistemin küçük ve seyrek nüfuslu eyaletlerin çıkarlarını koruduğu düşünülüyor. Bu muhtemelen on sekizinci yüzyılın sonlarında, herhangi bir bilginin, herhangi bir haberin bir at hızıyla seyahat ettiği ve böylesine büyük bir ülke için böyle bir seçim sisteminin kendini haklı çıkardığı zamanlarda doğruydu. Bugünlerde ise giderek daha fazla soruna yol açıyor” cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/medvedev-abd-secimleri-rusya-icin-hicbir-seyi-degistirmeyecek-1090067530.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor but, abd, seçim, abd seçimleri, modernite