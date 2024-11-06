https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-secim-sisteminin-moderniteye-uygun-degil-1090072788.html
2024 ABD başkanlık seçimleri: 'Amerika'nın seçim sistemi moderniteye uygun değil'
2024 ABD başkanlık seçimleri: 'Amerika'nın seçim sistemi moderniteye uygun değil'
Sputnik Türkiye
Rus işadamı ve Ulyanovsk Bölgesi Yasama Meclisi üyesi But, ABD seçim sisteminin moderniteye uygun olmadığını belirterek daha çok 18'inci yüzyıla uygun olduğunu... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T03:41+0300
2024-11-06T03:41+0300
2024-11-06T03:46+0300
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Asılsız suçlamalarla yaklaşık 15 yıl hapis yattıktan sonra 2022 yılında ABD ile yapılan esir takası sonucunda ülkesine dönen Rus işadamı ve Ulyanovsk Bölgesi Yasama Meclisi üyesi, Rusya Liberal Demokrat Partisi Yüksek Konseyi üyesi Viktor But verdiği röportajda, ABD'de başkanın seçilmesinde seçmenler yerine seçilmişlerin esas rolü oynadığı karmaşık dolaylı seçim sisteminin modern dünyadan çok 18'inci yüzyıla uygun olduğunu söyledi.But açıklamasında “Seçmenlerin seçmenleri seçtiği ve seçmenlerin de başkanı seçtiği bu sistemin küçük ve seyrek nüfuslu eyaletlerin çıkarlarını koruduğu düşünülüyor. Bu muhtemelen on sekizinci yüzyılın sonlarında, herhangi bir bilginin, herhangi bir haberin bir at hızıyla seyahat ettiği ve böylesine büyük bir ülke için böyle bir seçim sisteminin kendini haklı çıkardığı zamanlarda doğruydu. Bugünlerde ise giderek daha fazla soruna yol açıyor” cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/medvedev-abd-secimleri-rusya-icin-hicbir-seyi-degistirmeyecek-1090067530.html
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viktor but, abd, seçim, abd seçimleri, modernite
viktor but, abd, seçim, abd seçimleri, modernite
2024 ABD başkanlık seçimleri: 'Amerika'nın seçim sistemi moderniteye uygun değil'
03:41 06.11.2024 (güncellendi: 03:46 06.11.2024)
Rus işadamı ve Ulyanovsk Bölgesi Yasama Meclisi üyesi But, ABD seçim sisteminin moderniteye uygun olmadığını belirterek daha çok 18'inci yüzyıla uygun olduğunu vurguladı.
Asılsız suçlamalarla yaklaşık 15 yıl hapis yattıktan sonra 2022 yılında ABD ile yapılan esir takası sonucunda ülkesine dönen Rus işadamı ve Ulyanovsk Bölgesi Yasama Meclisi üyesi, Rusya Liberal Demokrat Partisi Yüksek Konseyi üyesi Viktor But verdiği röportajda, ABD'de başkanın seçilmesinde seçmenler yerine seçilmişlerin esas rolü oynadığı karmaşık dolaylı seçim sisteminin modern dünyadan çok 18'inci yüzyıla uygun olduğunu söyledi.
But açıklamasında “Seçmenlerin seçmenleri seçtiği ve seçmenlerin de başkanı seçtiği bu sistemin küçük ve seyrek nüfuslu eyaletlerin çıkarlarını koruduğu düşünülüyor. Bu muhtemelen on sekizinci yüzyılın sonlarında, herhangi bir bilginin, herhangi bir haberin bir at hızıyla seyahat ettiği ve böylesine büyük bir ülke için böyle bir seçim sisteminin kendini haklı çıkardığı zamanlarda doğruydu. Bugünlerde ise giderek daha fazla soruna yol açıyor” cümlelerini kaydetti.