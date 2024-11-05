Medvedev: ABD seçimleri, Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Jose Mourinho kelebek etkisi
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
21:00
17 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
22:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de dikkat çeken ‘hata’: Cumhuriyetçi bölgelerde oy makinesi krizi
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan Kongresi’nde panik: Benzin kokan şüpheli şahıs yakalandı
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Başkan adaylarının geceyi nerede geçireceği belli oldu
22:50
1 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/medvedev-abd-secimleri-rusya-icin-hicbir-seyi-degistirmeyecek-1090067530.html
Medvedev: ABD seçimleri, Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek
Medvedev: ABD seçimleri, Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin büyük beklentilere karşı uyarıda bulunarak söz konusu... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T22:58+0300
2024-11-05T22:58+0300
dünya
rusya
dmitriy medvedev
abd
ukrayna
kamala harris
donald trump
abd seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a828a9ca50d2ecd865361e77b2aeeb.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev açıklamasında, “Şişirilmiş beklentiler için hiçbir nedenimiz yok. Adayların pozisyonları ülkemizin yenilmesi gerektiği yönündeki iki partili fikir birliğini tam olarak yansıttığı için seçim Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu nedenle 5 Kasım'ı Amerika'nın en yüksek makamına aday olanlar için keyifli hale getirmenin en iyi yolu Kiev Nazi rejimini parçalamaya devam etmektir” diye vurguladı.'Trump ABD 'derin devletine' karşı çıkamaz'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, ‘’Donald Trump ABD'deki sistemli politikacılar arasında en sistem dışı olanıdır ve Beyaz Saray'a dönmesi halinde Amerikan 'derin devletine' karşı çıkmayacaktır" dedi.Medvedev yaptığı açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verdi:Harris'in zaferi durumunda yönetim, Obama ailesi ele geçirecekRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kamala Harris'in ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde bağımsız bir yönetici olamayacağını vurguladı.Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kamala ahmak, deneyimsiz, kontrol edilebilir ve etrafındaki herkesten korkacak biri. Kazanması halinde yönetimi en önemli bakanlar ve yardımcıların yanı sıra dolaylı olarak Obama ailesinden oluşan bir grup yönetecek" diye yazdı.'Trump çatışmayı durdurmaya çalışırken Kennedy ile aynı kaderi yaşayabilir'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, 5 Kasım'da yapılacak ABD liderlik seçimleri öncesinde Telegram kanalında, ‘’Trump'ın 'ben bir anlaşma öneririm' ve 'benim ... ile harika ilişkilerim var" gibi sıradan sözler sarf eden yorgun bir profil çizeceğini ve sistemin kurallarına uymak zorunda kalacağını belirterek, "Savaşı durduramaz. Ne bir günde, ne üç günde, ne de üç ayda. Eğer gerçekten bunu denemeye kalkarsa, 1963 yılında suikasta uğrayan 35. ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy ile aynı kaderi paylaşabilir" diye yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/eski-abd-disisleri-bakanligi-yetkilisi-haas-zelenskiyin-zafer-plani-gerceklestirilemeyecek-bir-1090065464.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569448_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a70086c6932460709b954664a1e9801.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, dmitriy medvedev, abd, ukrayna, kamala harris, donald trump, abd seçimleri
rusya, dmitriy medvedev, abd, ukrayna, kamala harris, donald trump, abd seçimleri

Medvedev: ABD seçimleri, Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek

22:58 05.11.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin büyük beklentilere karşı uyarıda bulunarak söz konusu seçimlerin Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin altını çizdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev açıklamasında, “Şişirilmiş beklentiler için hiçbir nedenimiz yok. Adayların pozisyonları ülkemizin yenilmesi gerektiği yönündeki iki partili fikir birliğini tam olarak yansıttığı için seçim Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu nedenle 5 Kasım'ı Amerika'nın en yüksek makamına aday olanlar için keyifli hale getirmenin en iyi yolu Kiev Nazi rejimini parçalamaya devam etmektir” diye vurguladı.

'Trump ABD 'derin devletine' karşı çıkamaz'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, ‘’Donald Trump ABD'deki sistemli politikacılar arasında en sistem dışı olanıdır ve Beyaz Saray'a dönmesi halinde Amerikan 'derin devletine' karşı çıkmayacaktır" dedi.
Medvedev yaptığı açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Sistem dışı bir oyuncu Amerika'nın başkanı olamaz. Trump sistemin, en sistem dışı oyuncusu, çünkü kamu hizmetinde hiç bulunmadı. Ama sonuçta o da sistemin bir parçası. Bu nedenle “derin devlet” olarak adlandırılan yapının olumsuz bir tutum sergilemesine neden olacak eylemlerde bulunmayacaktır,.

Harris'in zaferi durumunda yönetim, Obama ailesi ele geçirecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kamala Harris'in ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde bağımsız bir yönetici olamayacağını vurguladı.
Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kamala ahmak, deneyimsiz, kontrol edilebilir ve etrafındaki herkesten korkacak biri. Kazanması halinde yönetimi en önemli bakanlar ve yardımcıların yanı sıra dolaylı olarak Obama ailesinden oluşan bir grup yönetecek" diye yazdı.

'Trump çatışmayı durdurmaya çalışırken Kennedy ile aynı kaderi yaşayabilir'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, 5 Kasım'da yapılacak ABD liderlik seçimleri öncesinde Telegram kanalında, ‘’Trump'ın 'ben bir anlaşma öneririm' ve 'benim ... ile harika ilişkilerim var" gibi sıradan sözler sarf eden yorgun bir profil çizeceğini ve sistemin kurallarına uymak zorunda kalacağını belirterek, "Savaşı durduramaz. Ne bir günde, ne üç günde, ne de üç ayda. Eğer gerçekten bunu denemeye kalkarsa, 1963 yılında suikasta uğrayan 35. ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy ile aynı kaderi paylaşabilir" diye yazmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
Ukrayna krizi
Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Haas: Zelenskiy'in 'zafer planı' gerçekleştirilemeyecek bir hedef
21:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала