https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/medvedev-abd-secimleri-rusya-icin-hicbir-seyi-degistirmeyecek-1090067530.html

Medvedev: ABD seçimleri, Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Medvedev: ABD seçimleri, Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin büyük beklentilere karşı uyarıda bulunarak söz konusu... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T22:58+0300

2024-11-05T22:58+0300

2024-11-05T22:58+0300

dünya

rusya

dmitriy medvedev

abd

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kamala harris

donald trump

abd seçimleri

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev açıklamasında, “Şişirilmiş beklentiler için hiçbir nedenimiz yok. Adayların pozisyonları ülkemizin yenilmesi gerektiği yönündeki iki partili fikir birliğini tam olarak yansıttığı için seçim Rusya için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu nedenle 5 Kasım'ı Amerika'nın en yüksek makamına aday olanlar için keyifli hale getirmenin en iyi yolu Kiev Nazi rejimini parçalamaya devam etmektir” diye vurguladı.'Trump ABD 'derin devletine' karşı çıkamaz'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, ‘’Donald Trump ABD'deki sistemli politikacılar arasında en sistem dışı olanıdır ve Beyaz Saray'a dönmesi halinde Amerikan 'derin devletine' karşı çıkmayacaktır" dedi.Medvedev yaptığı açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verdi:Harris'in zaferi durumunda yönetim, Obama ailesi ele geçirecekRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kamala Harris'in ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde bağımsız bir yönetici olamayacağını vurguladı.Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kamala ahmak, deneyimsiz, kontrol edilebilir ve etrafındaki herkesten korkacak biri. Kazanması halinde yönetimi en önemli bakanlar ve yardımcıların yanı sıra dolaylı olarak Obama ailesinden oluşan bir grup yönetecek" diye yazdı.'Trump çatışmayı durdurmaya çalışırken Kennedy ile aynı kaderi yaşayabilir'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, 5 Kasım'da yapılacak ABD liderlik seçimleri öncesinde Telegram kanalında, ‘’Trump'ın 'ben bir anlaşma öneririm' ve 'benim ... ile harika ilişkilerim var" gibi sıradan sözler sarf eden yorgun bir profil çizeceğini ve sistemin kurallarına uymak zorunda kalacağını belirterek, "Savaşı durduramaz. Ne bir günde, ne üç günde, ne de üç ayda. Eğer gerçekten bunu denemeye kalkarsa, 1963 yılında suikasta uğrayan 35. ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy ile aynı kaderi paylaşabilir" diye yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/eski-abd-disisleri-bakanligi-yetkilisi-haas-zelenskiyin-zafer-plani-gerceklestirilemeyecek-bir-1090065464.html

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rusya, dmitriy medvedev, abd, ukrayna, kamala harris, donald trump, abd seçimleri