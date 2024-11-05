Somon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD’de başkanlık seçimleri
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/somon-baliginin-yuzde-70i-ciftlikte-uretiliyor-deniz-ile-ciftlik-somonu-arasindaki-farklar-1090004386.html
Somon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar
Somon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar
Sputnik Türkiye
Somon balığı, 1990'larda lüks tüketim sayılırken somon çiftlikleri ile beraber en hızlı büyüyen pazarlardan biri oldu. Sayısız faydasının yanı sıra lezzetli... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:20+0300
2024-11-05T12:29+0300
yaşam
somon
somon balığı
somon çiftlikleri
somon yetiştiriciliği
deniz somonu
doğal somon
omega 3
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090004196_71:0:1207:639_1920x0_80_0_0_0d1a48ca4927d0c9c6735f570ec2716a.jpg
Balık, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçası ancak somon, mükemmel bir omega-3 yağ asidi kaynağı olarak sağlıklı beslemenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Omega-3 yağ asitleri, her tür balıkta bulunur ancak kaslarında çok fazla yağ depolayan somon gibi balıklarda özellikle yüksek. Omega-3 yağ asitleri yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık riskini azaltır, sinir sistemi düzenlemesi yapar ve bebeklerde sağlıklı görme ve beyin gelişimini destekler. Bunlar somonun faydalarından sadece bazıları.Yararları saymakla bitmeyen somon balığının son yıllarda tezgahlarda bulunur olması, somon yetiştiriciliğinin geldiği noktayı ortaya koyuyor: Tüm somonlar aynı değil. Bugün, satın alınan somonların çoğu doğada yakalanmıyor, balık çiftliklerinde yetiştiriliyor.Somon: Az kaynakla daha fazla insanı ‘daha iyi’ besliyorSomon yetiştiriciliği ya da somon çiftlikleri, dünya genelinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri ve somon yetiştiriciliği ise dünyada en hızlı genişleyen gıda üretim sistemi arasında yer alıyor. Pazarın yüzde 70'ini (2.5 milyon metrik ton) çiftlik somonu oluşturuyor. Diğer protein kaynakları için gerekenden daha az kaynakla daha fazla insanı beslemek için muazzam bir potansiyele sahip olan çiftlik somonları, hem karşı olan hem de destek veren sivil toplum kuruluşlarını ikiye böldü.Çiftlik somonu nedir? Nasıl yetiştiriliyor?Çiftlik somonu ya da somon yetiştiriciliği, yaklaşık üç yıl süren yaşam döngüsü boyunca somon yetiştirmeyi içerir. Üretimin ilk yılı, kontrollü tatlı su ortamlarında gerçekleşir ve daha sonra çiftlik somonları hasada kadar kalacakları deniz suyundaki kafeslere, bazen de karadaki tanklara nakledilir. Deniz suyunda hazırlanmış büyük kafeslerde somonlar gelişmeye bırakılır.Somonlar hasat edilebilir bir boyuta ulaştığında, satışa hazırlanmak üzere işleme tesislerine nakledilirler. Tüketiciler için çiftlik somonlarının çoğu, somon filetosu olarak satılmaktadır.Somon, Salmonidae familyasındaki (Atlantik somonu, Pasifik somonu) çeşitli balık türlerinin ortak adıdır ve ticari olarak en çok Atlantik somonu, Şili, Kanada, İskoçya ve Norveç gibi ülkelerde çiftlikte yetiştirilir.Milyonlarca somon toplu ölünce beraberinde soru işaretleri geldiSon yıllarda milyonlarca ton çiftlik somonunun topluca ölmesi haberleri, birçok soru işaretlerini beraberinde getirdi. Toplu ölümlerle beraber harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları, çiftlik somonlarının zararlarını ortaya koyarken üreticiler ise ana problemin iklim değişikliğine bağlı deniz sularının ısınması olduğunu söylüyor.Çiftlik balıkları yağlı, yüksek proteinli, genellikle sentetik yemlerden oluşan işlenmiş yemle beslenmektedir. Kafeslerdeki aşırı kalabalık, çiftlik balıkları için daha düşük bir yaşam kalitesinin yanı sıra, yabani balıklar için nadir görülen hastalıkların daha yaygın olmasına da yol açabilir. 'Deniz somonlarının sağlığı ve lezzeti, 3 yıllık okyanus yolculuğundan kaynaklanıyor'Wild for Salmon adlı sivil toplum kuruluşu, deniz somonlarının yaşam döngülerinin sonunda yumurtalarından ilk çıktıkları bölgeye geri döndüklerini belirtiyor. Okyanusta iki ila üç yıl geçirdikten sonra eve dönüş için uzun bir yolculuğa hazırlanan deniz somonlarının bu yolculuğu, onları bu kadar lezzetli ve sağlıklı yapan şeyin bir parçası olduğunu ileri sürülüyor. Yolculuk sırasında somonlar, hem protein hem de yağ oluşturarak güçlü bir şekilde beslenirler.Son on yılda 865 milyon çiftlik somonu toplu halde öldüSon yıllarda somon çiftliklerinde balıklar, toplu halde milyonlarcası aynı anda ölmeye başladı. En son Ekim ayında İskoçya'da son on yılın en büyük toplu somon ölümü olayında çiftliklerdeki 1 milyondan fazla balığın toplu halde öldüğü kaydedildi.Mart 2024’te yapılan çalışmaya göre son on yılda 865 milyon çiftlik somonunun toplu halde öldüğü belirlendi. İklim değişikliğinin yol açtığı okyanus suyu ısınmasından su ürünleri endüstrisinin aşırı antibiyotik ve böcek ilacı kullanımına ve üretimi arttırmaya yönelik agresif girişimlerine kadar pek çok faktör, bu ölümlerin sorumlusu olduğu ifade ediliyor. Çiftlik somonuna karşı görüşler ne diyor?Özgür Somon gibi sivil toplum kuruluşlarının karşı argümanlarının arasında, birçok problem göze çarpıyor. Örneğin yeni yapılan bir çalışmada, balık çiftliği kafeslerinde kullanılan yeni bir çevresel toksin olan tralopyril, çiftlik somon filetolarında tespit edildi ve bilim insanları arasında alarma neden oldu. Başlangıçta balık kafeslerinde bakırın yerine kullanılmak üzere tanıtılan bu sentetik kimyasal, doğada mevcut değil ve şu anda gıda ürünlerinde varlığına ilişkin belirlenmiş bir güvenlik sınırı standardı yok. Dolayısıyla insan sağlığı için 'iyi mi değil mi' henüz belirlenmiş değil.Çiftliklerdeki somonların sağlığını korumak için verilen maddeler ise ayrı bir problem. Somonla birlikte gelen maddelerin insanlarda antibiyotik direnci yarattığını söyleyen STK’lar, bunun yanı sıra mikroplastik, civa ve pestisitler gibi maddeleri de somon filetosuyla birlikte tükettiğimizi söylüyor. Çiftlik somonları, daha yağlı olduğu için yağında tutulan her madde tüketildiği zaman insan vücuduna geçtiği ifade ediliyor. Çiftlik somonlarıyla deniz somonlarının kıyaslamasıSadece insan sağlığı değil, balıkların da refahı önemliBalıklar için büyük yıkama makinelerine benzeyen termoliserler ve hidroliserler, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürekli bir sorun olan deniz biti istilasıyla mücadele etmek için kullanılan araçlar. Ancak, bunların kullanımı somon refahı konusunda ciddi endişelere yol açtı. İskoç Hükümeti verilerine göre, 2016-2019 yılları arasında toplam 177 bin 601 somonun termoliserlerde öldü. Örnek olarak termoliser tedavilerini uygulamak için balıklar dar bir alana sıkıştırılır, termoliserin içine pompalanır ve sonra tekrar dışarı çıkarılır. Deniz bitlerine karşı orta derecede etkili olsa da, bazı STK’lar bu işlemin somon için bir işkence olduğunu belirtiyor. Ani sıcaklık değişimi, göz ve doku hasarı da dahil strese ve yaralanmaya neden oluyor.Çiftlikten kaçan somon, denizde baskın tür haline geliyorÇiftlikten kaçan besili somonlar doğal yaşamdaki somon balıklarının da korkulu rüyası. Özel besili bu balıklar karşısında zayıf kalan doğal, deniz somonlarının sayının zamanla azalacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220712/karadenizden-turk-somonu-ihracati-yilin-ilk-yarisinda-yuzde-77-artti-ilk-sirada-rusya-var-1058622059.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1090004196_213:0:1065:639_1920x0_80_0_0_2acb926546405d1d311708cbfd316c36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
somon balığı, somon, norveç somon, norveç somon fiyat, somon nasıl yapılır, somon balığı fiyatı, somon fileto, somon balığı faydaları, çiftlik somonu, çiftlik somonu zararları, çiftlik somonu nasıl anlaşılır, çiftlik somon balığı, çiftlik somonu zararlı mı, çiftlik somonu ve deniz somonu, çiftlik somon balığının zararları, somon yetiştiriciliği,
somon balığı, somon, norveç somon, norveç somon fiyat, somon nasıl yapılır, somon balığı fiyatı, somon fileto, somon balığı faydaları, çiftlik somonu, çiftlik somonu zararları, çiftlik somonu nasıl anlaşılır, çiftlik somon balığı, çiftlik somonu zararlı mı, çiftlik somonu ve deniz somonu, çiftlik somon balığının zararları, somon yetiştiriciliği,

Somon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar

12:20 05.11.2024 (güncellendi: 12:29 05.11.2024)
© FotoğrafSomon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar
Somon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Somon balığı, 1990'larda lüks tüketim sayılırken somon çiftlikleri ile beraber en hızlı büyüyen pazarlardan biri oldu. Sayısız faydasının yanı sıra lezzetli bir balık eti olan somon balığının, çiftlik üretimi ile denizden gelen doğalı arasında ne gibi farklar var? Neden çiftliklerdeki milyonlarca somon toplu halde ölüyor?
Balık, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçası ancak somon, mükemmel bir omega-3 yağ asidi kaynağı olarak sağlıklı beslemenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Omega-3 yağ asitleri, her tür balıkta bulunur ancak kaslarında çok fazla yağ depolayan somon gibi balıklarda özellikle yüksek. Omega-3 yağ asitleri yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık riskini azaltır, sinir sistemi düzenlemesi yapar ve bebeklerde sağlıklı görme ve beyin gelişimini destekler. Bunlar somonun faydalarından sadece bazıları.
Yararları saymakla bitmeyen somon balığının son yıllarda tezgahlarda bulunur olması, somon yetiştiriciliğinin geldiği noktayı ortaya koyuyor: Tüm somonlar aynı değil. Bugün, satın alınan somonların çoğu doğada yakalanmıyor, balık çiftliklerinde yetiştiriliyor.

Somon: Az kaynakla daha fazla insanı ‘daha iyi’ besliyor

Somon yetiştiriciliği ya da somon çiftlikleri, dünya genelinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri ve somon yetiştiriciliği ise dünyada en hızlı genişleyen gıda üretim sistemi arasında yer alıyor. Pazarın yüzde 70'ini (2.5 milyon metrik ton) çiftlik somonu oluşturuyor. Diğer protein kaynakları için gerekenden daha az kaynakla daha fazla insanı beslemek için muazzam bir potansiyele sahip olan çiftlik somonları, hem karşı olan hem de destek veren sivil toplum kuruluşlarını ikiye böldü.

Çiftlik somonu nedir? Nasıl yetiştiriliyor?

Çiftlik somonu ya da somon yetiştiriciliği, yaklaşık üç yıl süren yaşam döngüsü boyunca somon yetiştirmeyi içerir. Üretimin ilk yılı, kontrollü tatlı su ortamlarında gerçekleşir ve daha sonra çiftlik somonları hasada kadar kalacakları deniz suyundaki kafeslere, bazen de karadaki tanklara nakledilir. Deniz suyunda hazırlanmış büyük kafeslerde somonlar gelişmeye bırakılır.
Somonlar hasat edilebilir bir boyuta ulaştığında, satışa hazırlanmak üzere işleme tesislerine nakledilirler. Tüketiciler için çiftlik somonlarının çoğu, somon filetosu olarak satılmaktadır.
Somon, Salmonidae familyasındaki (Atlantik somonu, Pasifik somonu) çeşitli balık türlerinin ortak adıdır ve ticari olarak en çok Atlantik somonu, Şili, Kanada, İskoçya ve Norveç gibi ülkelerde çiftlikte yetiştirilir.
© FotoğrafSomon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar
Somon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© Fotoğraf

Milyonlarca somon toplu ölünce beraberinde soru işaretleri geldi

Son yıllarda milyonlarca ton çiftlik somonunun topluca ölmesi haberleri, birçok soru işaretlerini beraberinde getirdi. Toplu ölümlerle beraber harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları, çiftlik somonlarının zararlarını ortaya koyarken üreticiler ise ana problemin iklim değişikliğine bağlı deniz sularının ısınması olduğunu söylüyor.
Çiftlik balıkları yağlı, yüksek proteinli, genellikle sentetik yemlerden oluşan işlenmiş yemle beslenmektedir. Kafeslerdeki aşırı kalabalık, çiftlik balıkları için daha düşük bir yaşam kalitesinin yanı sıra, yabani balıklar için nadir görülen hastalıkların daha yaygın olmasına da yol açabilir.

'Deniz somonlarının sağlığı ve lezzeti, 3 yıllık okyanus yolculuğundan kaynaklanıyor'

Wild for Salmon adlı sivil toplum kuruluşu, deniz somonlarının yaşam döngülerinin sonunda yumurtalarından ilk çıktıkları bölgeye geri döndüklerini belirtiyor. Okyanusta iki ila üç yıl geçirdikten sonra eve dönüş için uzun bir yolculuğa hazırlanan deniz somonlarının bu yolculuğu, onları bu kadar lezzetli ve sağlıklı yapan şeyin bir parçası olduğunu ileri sürülüyor. Yolculuk sırasında somonlar, hem protein hem de yağ oluşturarak güçlü bir şekilde beslenirler.

Son on yılda 865 milyon çiftlik somonu toplu halde öldü

Son yıllarda somon çiftliklerinde balıklar, toplu halde milyonlarcası aynı anda ölmeye başladı. En son Ekim ayında İskoçya'da son on yılın en büyük toplu somon ölümü olayında çiftliklerdeki 1 milyondan fazla balığın toplu halde öldüğü kaydedildi.
Mart 2024’te yapılan çalışmaya göre son on yılda 865 milyon çiftlik somonunun toplu halde öldüğü belirlendi. İklim değişikliğinin yol açtığı okyanus suyu ısınmasından su ürünleri endüstrisinin aşırı antibiyotik ve böcek ilacı kullanımına ve üretimi arttırmaya yönelik agresif girişimlerine kadar pek çok faktör, bu ölümlerin sorumlusu olduğu ifade ediliyor.

Çiftlik somonuna karşı görüşler ne diyor?

Özgür Somon gibi sivil toplum kuruluşlarının karşı argümanlarının arasında, birçok problem göze çarpıyor. Örneğin yeni yapılan bir çalışmada, balık çiftliği kafeslerinde kullanılan yeni bir çevresel toksin olan tralopyril, çiftlik somon filetolarında tespit edildi ve bilim insanları arasında alarma neden oldu. Başlangıçta balık kafeslerinde bakırın yerine kullanılmak üzere tanıtılan bu sentetik kimyasal, doğada mevcut değil ve şu anda gıda ürünlerinde varlığına ilişkin belirlenmiş bir güvenlik sınırı standardı yok. Dolayısıyla insan sağlığı için 'iyi mi değil mi' henüz belirlenmiş değil.
Çiftliklerdeki somonların sağlığını korumak için verilen maddeler ise ayrı bir problem. Somonla birlikte gelen maddelerin insanlarda antibiyotik direnci yarattığını söyleyen STK’lar, bunun yanı sıra mikroplastik, civa ve pestisitler gibi maddeleri de somon filetosuyla birlikte tükettiğimizi söylüyor. Çiftlik somonları, daha yağlı olduğu için yağında tutulan her madde tüketildiği zaman insan vücuduna geçtiği ifade ediliyor.

Çiftlik somonlarıyla deniz somonlarının kıyaslaması

Çiftlik somonları işlenmiş balık yemiyle beslenirken, yabani somonlar çeşitli omurgasızlarla beslenir.

Deniz somonu 113 gr.

Çiftlik somonu 113 gr.

5 gr. yağ

15 gr. yağ

39 mg. kalsiyum

10 mg. kalsiyum

1 mg. demir

0.4 mg. demir

© FotoğrafSomon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar
Somon balığının yüzde 70’i çiftlikte üretiliyor: Deniz ile çiftlik somonu arasındaki farklar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© Fotoğraf

Sadece insan sağlığı değil, balıkların da refahı önemli

Balıklar için büyük yıkama makinelerine benzeyen termoliserler ve hidroliserler, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürekli bir sorun olan deniz biti istilasıyla mücadele etmek için kullanılan araçlar. Ancak, bunların kullanımı somon refahı konusunda ciddi endişelere yol açtı. İskoç Hükümeti verilerine göre, 2016-2019 yılları arasında toplam 177 bin 601 somonun termoliserlerde öldü.
Örnek olarak termoliser tedavilerini uygulamak için balıklar dar bir alana sıkıştırılır, termoliserin içine pompalanır ve sonra tekrar dışarı çıkarılır. Deniz bitlerine karşı orta derecede etkili olsa da, bazı STK’lar bu işlemin somon için bir işkence olduğunu belirtiyor. Ani sıcaklık değişimi, göz ve doku hasarı da dahil strese ve yaralanmaya neden oluyor.

Çiftlikten kaçan somon, denizde baskın tür haline geliyor

Çiftlikten kaçan besili somonlar doğal yaşamdaki somon balıklarının da korkulu rüyası. Özel besili bu balıklar karşısında zayıf kalan doğal, deniz somonlarının sayının zamanla azalacağı belirtiliyor.
Türk somonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
EKONOMİ
Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 77 arttı: İlk sırada Rusya var
12 Temmuz 2022, 12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала