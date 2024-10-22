https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/iskocyadaki-balik-ciftliklerinde-toplu-olum-1-milyondan-fazla-somon-oldu-1089517462.html
İskoçya'daki balık çiftliklerinde toplu ölüm: 1 milyondan fazla somon öldü
İskoçya'daki balık çiftliklerinde toplu ölüm: 1 milyondan fazla somon öldü
Sputnik Türkiye
İskoçya'da son on yılın en büyük toplu somon ölümü olayında çiftliklerdeki 1 milyondan fazla balığın öldüğü kaydedildi. Çiftlik somonlarının toplu ölümü, dünya... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:09+0300
2024-10-22T13:09+0300
2024-10-22T13:09+0300
yaşam
somon
somon balığı
toplu balık ölümleri
somon çiftlikleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089523883_50:0:1166:628_1920x0_80_0_0_0e900b438544e6d7b40a95affdeee488.jpg
İskoçya Kıyı Toplulukları Ağı (CCN) ve Özgür Somon adlı sivil toplum kuruluşunun hükümet istatistiklerinden analiz edilen veriler doğrultusunda İskoçya'daki iki ayrı somon çiftliğinde 1.05 milyon somon toplu halde öldü. CCN'nin 30 üye grubu adına basına konuşan John Aitchison, verilerin “son derece endişe verici” olduğunu belirterek çiftlik somonlarındaki toplu ölümlerinin giderek büyüyen bir sorun olduğunu vurguladı.Verilere göre geçen yıl İskoçya'daki çiftliklerde toplu ölümler, rekor seviyelere ulaştığı ve somon yetiştiriciliği endüstrisinin genişlemesinin durdurulması çağrıları basına yansımıştı. Ancak halihazırda İngiltere genelinde ilk 6 ayda 1.3 milyar sterlinlik somon balığı satıldığı verilere yansıdı. Çiftlikleri yöneten şirket ise toplu ölümlerin somonların kötü şartlarından kaynaklandığı iddialarını reddetti ve ölümlerin, denizanası artışına neden olan deniz sıcaklıklarındaki benzeri görülmemiş bir yükselişten kaynaklandığını açıkladı. Denizanaları, çiftliklerdeki somonların göz, ağız ve derisi gibi çeşitli organlarına hasar veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dunyaya-milyonlarca-yil-once-carpti-okyanuslari-kaynatan-ve-yasami-yok-eden-asteroit-1089513253.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089523883_189:0:1026:628_1920x0_80_0_0_256f7e553119aa49f291ee26a7c28179.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
somon, somon balığı, toplu balık ölümleri, somon çiftlikleri
somon, somon balığı, toplu balık ölümleri, somon çiftlikleri
İskoçya'daki balık çiftliklerinde toplu ölüm: 1 milyondan fazla somon öldü
İskoçya'da son on yılın en büyük toplu somon ölümü olayında çiftliklerdeki 1 milyondan fazla balığın öldüğü kaydedildi. Çiftlik somonlarının toplu ölümü, dünya genelinde giderek büyüyen bir sorun haline gelmeye başladı ancak üreticiler bunu ısınan deniz suyuna bağlıyor.
İskoçya Kıyı Toplulukları Ağı (CCN) ve Özgür Somon adlı sivil toplum kuruluşunun hükümet istatistiklerinden analiz edilen veriler doğrultusunda İskoçya'daki iki ayrı somon çiftliğinde 1.05 milyon somon toplu halde öldü. CCN'nin 30 üye grubu adına basına konuşan John Aitchison, verilerin “son derece endişe verici” olduğunu belirterek çiftlik somonlarındaki toplu ölümlerinin giderek büyüyen bir sorun olduğunu vurguladı.
Verilere göre geçen yıl İskoçya'daki çiftliklerde toplu ölümler, rekor seviyelere ulaştığı ve somon yetiştiriciliği endüstrisinin genişlemesinin durdurulması çağrıları basına yansımıştı. Ancak halihazırda İngiltere genelinde ilk 6 ayda 1.3 milyar sterlinlik somon balığı satıldığı verilere yansıdı.
Çiftlikleri yöneten şirket ise toplu ölümlerin somonların kötü şartlarından kaynaklandığı iddialarını reddetti ve ölümlerin, denizanası artışına neden olan deniz sıcaklıklarındaki benzeri görülmemiş bir yükselişten kaynaklandığını açıkladı. Denizanaları, çiftliklerdeki somonların göz, ağız ve derisi gibi çeşitli organlarına hasar veriyor.