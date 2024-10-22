https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/iskocyadaki-balik-ciftliklerinde-toplu-olum-1-milyondan-fazla-somon-oldu-1089517462.html

İskoçya'daki balık çiftliklerinde toplu ölüm: 1 milyondan fazla somon öldü

İskoçya'daki balık çiftliklerinde toplu ölüm: 1 milyondan fazla somon öldü

Sputnik Türkiye

İskoçya'da son on yılın en büyük toplu somon ölümü olayında çiftliklerdeki 1 milyondan fazla balığın öldüğü kaydedildi. Çiftlik somonlarının toplu ölümü, dünya... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T13:09+0300

2024-10-22T13:09+0300

2024-10-22T13:09+0300

yaşam

somon

somon balığı

toplu balık ölümleri

somon çiftlikleri

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İskoçya Kıyı Toplulukları Ağı (CCN) ve Özgür Somon adlı sivil toplum kuruluşunun hükümet istatistiklerinden analiz edilen veriler doğrultusunda İskoçya'daki iki ayrı somon çiftliğinde 1.05 milyon somon toplu halde öldü. CCN'nin 30 üye grubu adına basına konuşan John Aitchison, verilerin “son derece endişe verici” olduğunu belirterek çiftlik somonlarındaki toplu ölümlerinin giderek büyüyen bir sorun olduğunu vurguladı.Verilere göre geçen yıl İskoçya'daki çiftliklerde toplu ölümler, rekor seviyelere ulaştığı ve somon yetiştiriciliği endüstrisinin genişlemesinin durdurulması çağrıları basına yansımıştı. Ancak halihazırda İngiltere genelinde ilk 6 ayda 1.3 milyar sterlinlik somon balığı satıldığı verilere yansıdı. Çiftlikleri yöneten şirket ise toplu ölümlerin somonların kötü şartlarından kaynaklandığı iddialarını reddetti ve ölümlerin, denizanası artışına neden olan deniz sıcaklıklarındaki benzeri görülmemiş bir yükselişten kaynaklandığını açıkladı. Denizanaları, çiftliklerdeki somonların göz, ağız ve derisi gibi çeşitli organlarına hasar veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dunyaya-milyonlarca-yil-once-carpti-okyanuslari-kaynatan-ve-yasami-yok-eden-asteroit-1089513253.html

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somon, somon balığı, toplu balık ölümleri, somon çiftlikleri