ABD Başkanlık Seçimleri'nin son gününde bilinmesi gerekenler

ABD Başkanlık Seçimleri 2024'te 18 yaş ve üzeri en az 186 milyon ABD'li 47'nci ABD Başkanı'nı seçmek için oy kullanması bekleniyor.Seçmenlere 3 ana oy kullanma seçeneği sunuluyorABD başkanlık seçimlerinde seçim günü şahsen oylama, seçim gününden önce erken oylama (hem şahsen hem de posta yoluyla) ve şahsen oy kullanamayanlar için posta yoluyla/uzaktan oylama olmak üzere genel olarak 3 ana seçenekte oy kullanılabiliniyor. Her eyalet bu yöntemler için kendi kurallarını belirliyor.77 milyon erken oy kullandıSeçim günü 5 Kasım olarak belirlendi, ancak yaklaşık 77 milyon kişi seçim sürecinin önemli bir bölümü olan erken oy kullanma seçeneğinden yararlanarak oy kullandı. Seçmen katılımını artırmayı amaçlayan erken oy kullanma, 2000'li yıllardan beri ABD eyaletleri tarafından sunulmaktadır. Her eyalet, posta yoluyla veya şahsen oy kullanma gibi en yaygın seçeneklerle birlikte bir tür erken oy kullanmaya izin veriyor. 50 eyaletin 47'sinde, Mississippi, New Hampshire ve Alabama hariç, tüm kayıtlı seçmenler erken oy kullanabiliyor. Bu 3 eyalette ise erken oy kullanmak için engelli olmak gibi sınırlı sayıda onaylı gerekçeye sahip olunması gerekiyor. Trump ve Harris dışında üç aday daha varABD Başkanlık Seçimleri 2024 Adayları arasında eski Başkanı Donald Trump (Cumhuriyetçi) ve görevdeki Başkan Yardımcısı Kamala Harris (Demokrat) haricinde, yarışta üç aday daha var. Chase Oliver (Liberteryen Parti), Jill Stein (Yeşil Parti) ve bağımsız aday Cornel West.Anketler burun buruna bir yarışı işaret ediyorAnketler, Trump ve Harris'in özellikle 7 önemli eyalette birbirine çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu yarışı belirleyecek eyaletler arasında Michigan, Wisconsin, Arizona, Kuzey Carolina, Georgia, Nevada ve Pennsylvania bulunuyor. Seçim Kurulu (Electoral College) sistemi nedir?ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanan, halk oyu tarafından değil Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Seçim Kurulu, her eyaleti temsil eden 538 seçmenden, çoğunlukla parti aktivistlerinden, eski askerlerden ve medya figürlerinden oluşur.48 eyalette, çoğunluğu kazanan başkan adayı eyaletin tüm seçim (electoral) oylarını alır. Maine ve Nebraska farklıdır ve eyalet çapında kazanan adaya iki oy ve her kongre bölgesinin kazananına bir oy tahsis eder.Seçim Kurulu seçmenleri oylarını Aralık ortasında kullanırlar ve bu yıl bu tarih 17 Aralık'a denk gelir. Bir aday kazanmak için 538 seçim oyundan en az 270'ini almalıdır. Hiçbir aday bu eşiği geçemezse karar Temsilciler Meclisi'ne gider.Sonuçlar ne zaman açıklanır?Kısmi sonuçlar genellikle seçim gecesi ilan edilir ve kazanan genellikle birkaç gün sonra açıklanır, ancak resmi sayım 6 Ocak'ta Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda gerçekleşir. Görevdeki Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı sıfatıyla nihai sonucu açıklar.

