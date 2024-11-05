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ABD’de seçimler sırasında terör eylemi planlayan bir neo-nazi yakalandı: Seçim görevlileri de tehditler alıyor
ABD’de seçimler sırasında terör eylemi planlayan bir neo-nazi yakalandı: Seçim görevlileri de tehditler alıyor
Sputnik Türkiye
ABD’de başkanlık seçimleri sırasında, Nashville kentindeki bir elektrik santralini patlatmayı planlayan 24 yaşındaki Skyler Philippi’nin FBI tarafından... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T08:19+0300
2024-11-05T08:19+0300
dünya
abd
abd başkanlık seçimleri
fbi
abd adalet bakanlığı
neo-nazi
saldırı
bomba
insansız hava aracı (iha)
drone
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ABD’nin Nashville kentindeki bir elektrik santralini patlatmayı planlayan ve FBI tarafından gözaltına alınan genç adamın neo-nazi olduğu bildirildi.ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Kendini beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisine ve kritik altyapımızın yok edilmesine adamış olan Skyler Philippi, patlayıcı cihaz taşıyan drone kullanarak Nashville'in elektrik şebekesine saldırmayı planlıyordu” açıklamasında bulundu.FBI ajanlarının Philippi'yi aylardır takip ettiği bildirilirken gizli görevdeki memurların sanıkla birlikte ev yapımı bomba yapımında kullanılan maddeleri satın almaya gittiği aktarıldı. FBI’nın, genç adamın planlarını kaynaklardan öğrendiği belirtilirken Philippi, enerji santraline saldırıyı gerçekleştirmek üzere insansız hava aracını fırlatmaya hazırlanırken yakalandığı kaydedildi.ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, neo-nazi’nin saldırıdan önce, 2 Kasım günü, “İskandinav duası okumayı ve İskandinav tanrısı Odin'i konuşmayı” içeren ritüellere katıldığı ifade edildi.‘ABD’de seçim görevlileri tehditler alıyor’ABC News televizyonu, New York polisinin dahili belgelerine dayanarak verdiği haberde, seçim görevlilerinin çok sayıda tehdit almasının, kolluk kuvvetlerini başkanlık seçimleri öncesinde kamu güvenliğini sağlamak için ekstra kaynak ayırmaya zorladığını bildirdi.Haberde, “Ülke genelindeki seçim görevlileri tehdit yağmuruna tutulurken, ülke genelindeki kolluk kuvvetleri seçimler sırasında kamu güvenliğini sağlamak için ‘büyük kaynaklar’ ayırıyor” ifadesine yer verildi.New York polisine ait belgelerde, seçim görevlilerinin yanı sıra hükümet yetkilileri, seçim merkezleri ve oy verme ile ilgili tesis, altyapı ve teknolojiler de risk grupları olarak tanımlanıyor.Belgede bahsi geçen grupların ölüm, şüpheli paket teslimi, dayak, kundaklama, mülke zarar verme, taciz, yabancı devlet kaynaklı olanlar dahil siber saldırı ve dezenformasyon tehditleri aldığı belirtildi.FBI’nın Nisan ayından bu yana seçim görevlilerine yönelik tehditlerle ilgili 2 binden fazla şikayet aldığı ve bunlarla ilgili en az 100 soruşturma başlattığı, 20'den fazla şüpheli hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
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abd, abd başkanlık seçimleri, fbi, abd adalet bakanlığı, neo-nazi, saldırı, bomba, insansız hava aracı (iha), drone, tehdit, ölüm tehdidi
abd, abd başkanlık seçimleri, fbi, abd adalet bakanlığı, neo-nazi, saldırı, bomba, insansız hava aracı (iha), drone, tehdit, ölüm tehdidi

ABD’de seçimler sırasında terör eylemi planlayan bir neo-nazi yakalandı: Seçim görevlileri de tehditler alıyor

08:19 05.11.2024
© AP PhotoABD'de ara seçimler
ABD'de ara seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AP Photo
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ABD’de başkanlık seçimleri sırasında, Nashville kentindeki bir elektrik santralini patlatmayı planlayan 24 yaşındaki Skyler Philippi’nin FBI tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca seçimde görev alan kişilerin de çok sayıda tehdit aldığı belirtildi.
ABD’nin Nashville kentindeki bir elektrik santralini patlatmayı planlayan ve FBI tarafından gözaltına alınan genç adamın neo-nazi olduğu bildirildi.
ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Kendini beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisine ve kritik altyapımızın yok edilmesine adamış olan Skyler Philippi, patlayıcı cihaz taşıyan drone kullanarak Nashville'in elektrik şebekesine saldırmayı planlıyordu” açıklamasında bulundu.
FBI ajanlarının Philippi'yi aylardır takip ettiği bildirilirken gizli görevdeki memurların sanıkla birlikte ev yapımı bomba yapımında kullanılan maddeleri satın almaya gittiği aktarıldı. FBI’nın, genç adamın planlarını kaynaklardan öğrendiği belirtilirken Philippi, enerji santraline saldırıyı gerçekleştirmek üzere insansız hava aracını fırlatmaya hazırlanırken yakalandığı kaydedildi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, neo-nazi’nin saldırıdan önce, 2 Kasım günü, “İskandinav duası okumayı ve İskandinav tanrısı Odin'i konuşmayı” içeren ritüellere katıldığı ifade edildi.

‘ABD’de seçim görevlileri tehditler alıyor’

ABC News televizyonu, New York polisinin dahili belgelerine dayanarak verdiği haberde, seçim görevlilerinin çok sayıda tehdit almasının, kolluk kuvvetlerini başkanlık seçimleri öncesinde kamu güvenliğini sağlamak için ekstra kaynak ayırmaya zorladığını bildirdi.
Haberde, “Ülke genelindeki seçim görevlileri tehdit yağmuruna tutulurken, ülke genelindeki kolluk kuvvetleri seçimler sırasında kamu güvenliğini sağlamak için ‘büyük kaynaklar’ ayırıyor” ifadesine yer verildi.
New York polisine ait belgelerde, seçim görevlilerinin yanı sıra hükümet yetkilileri, seçim merkezleri ve oy verme ile ilgili tesis, altyapı ve teknolojiler de risk grupları olarak tanımlanıyor.
Belgede bahsi geçen grupların ölüm, şüpheli paket teslimi, dayak, kundaklama, mülke zarar verme, taciz, yabancı devlet kaynaklı olanlar dahil siber saldırı ve dezenformasyon tehditleri aldığı belirtildi.
FBI’nın Nisan ayından bu yana seçim görevlilerine yönelik tehditlerle ilgili 2 binden fazla şikayet aldığı ve bunlarla ilgili en az 100 soruşturma başlattığı, 20'den fazla şüpheli hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
ABD + bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Fransa, ABD seçimlerinde manipülasyon yapılabileceğini kabul etti
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