https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdde-secimler-sirasinda-teror-eylemi-planlayan-bir-neo-nazi-yakalandi-secim-gorevlileri-de-1090032306.html

ABD’de seçimler sırasında terör eylemi planlayan bir neo-nazi yakalandı: Seçim görevlileri de tehditler alıyor

ABD’de seçimler sırasında terör eylemi planlayan bir neo-nazi yakalandı: Seçim görevlileri de tehditler alıyor

Sputnik Türkiye

ABD’de başkanlık seçimleri sırasında, Nashville kentindeki bir elektrik santralini patlatmayı planlayan 24 yaşındaki Skyler Philippi’nin FBI tarafından... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T08:19+0300

2024-11-05T08:19+0300

2024-11-05T08:19+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

fbi

abd adalet bakanlığı

neo-nazi

saldırı

bomba

insansız hava aracı (iha)

drone

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/09/1063262713_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d84e1d15c79a7833d9182b7270c5d8a3.jpg

ABD’nin Nashville kentindeki bir elektrik santralini patlatmayı planlayan ve FBI tarafından gözaltına alınan genç adamın neo-nazi olduğu bildirildi.ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Kendini beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisine ve kritik altyapımızın yok edilmesine adamış olan Skyler Philippi, patlayıcı cihaz taşıyan drone kullanarak Nashville'in elektrik şebekesine saldırmayı planlıyordu” açıklamasında bulundu.FBI ajanlarının Philippi'yi aylardır takip ettiği bildirilirken gizli görevdeki memurların sanıkla birlikte ev yapımı bomba yapımında kullanılan maddeleri satın almaya gittiği aktarıldı. FBI’nın, genç adamın planlarını kaynaklardan öğrendiği belirtilirken Philippi, enerji santraline saldırıyı gerçekleştirmek üzere insansız hava aracını fırlatmaya hazırlanırken yakalandığı kaydedildi.ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, neo-nazi’nin saldırıdan önce, 2 Kasım günü, “İskandinav duası okumayı ve İskandinav tanrısı Odin'i konuşmayı” içeren ritüellere katıldığı ifade edildi.‘ABD’de seçim görevlileri tehditler alıyor’ABC News televizyonu, New York polisinin dahili belgelerine dayanarak verdiği haberde, seçim görevlilerinin çok sayıda tehdit almasının, kolluk kuvvetlerini başkanlık seçimleri öncesinde kamu güvenliğini sağlamak için ekstra kaynak ayırmaya zorladığını bildirdi.Haberde, “Ülke genelindeki seçim görevlileri tehdit yağmuruna tutulurken, ülke genelindeki kolluk kuvvetleri seçimler sırasında kamu güvenliğini sağlamak için ‘büyük kaynaklar’ ayırıyor” ifadesine yer verildi.New York polisine ait belgelerde, seçim görevlilerinin yanı sıra hükümet yetkilileri, seçim merkezleri ve oy verme ile ilgili tesis, altyapı ve teknolojiler de risk grupları olarak tanımlanıyor.Belgede bahsi geçen grupların ölüm, şüpheli paket teslimi, dayak, kundaklama, mülke zarar verme, taciz, yabancı devlet kaynaklı olanlar dahil siber saldırı ve dezenformasyon tehditleri aldığı belirtildi.FBI’nın Nisan ayından bu yana seçim görevlilerine yönelik tehditlerle ilgili 2 binden fazla şikayet aldığı ve bunlarla ilgili en az 100 soruşturma başlattığı, 20'den fazla şüpheli hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/fransa-abd-secimlerinde-manipulasyon-yapilabilecegini-kabul-etti-1090029613.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, fbi, abd adalet bakanlığı, neo-nazi, saldırı, bomba, insansız hava aracı (iha), drone, tehdit, ölüm tehdidi