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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/iran-dini-lideri-hamaney-abd-ve-israil-her-eylemlerinin-sert-bir-sekilde-karsilik-bulacagini-1089962915.html
İran dini lideri Hamaney: ABD ve İsrail, her eylemlerinin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmeli
İran dini lideri Hamaney: ABD ve İsrail, her eylemlerinin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmeli
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Hamaney Tahran'da öğrenci gruplarına hitaben yaptığı konuşmada ABD ve İsrail de dahil olmak üzere düşmanların İran ve Direniş Cephesi'ne karşı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T16:19+0300
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ayetullah ali hamaney
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İran dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da ABD Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesinin yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Hamaney 1979 yılında İran'daki eski ABD Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesinin yıl dönümü olan Ulusal Öğrenci Günü arifesinde öğrenciler ile bir araya geldi. İran takvimine göre Aban ayının 13'üne denk gelen etkinlik, aynı zamanda İran'da Küresel Kibirle Mücadele Ulusal Günü olarak da kabul ediliyor.Hamaney konuşmasında, ABD'nin İran'daki eski büyükelçiliğinin sadece diplomatik bir misyon olmadığını, İslam Devrimi'ne karşı iç provokasyonların planlandığı ve hatta İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin hayatının tehdit edildiği bir yer olarak hizmet verdiğini söyledi.Hamaney açıklamasında, milletleri aşağılayan ve onlar üzerinde ekonomik, askeri ve kültürel hakimiyet peşinde koşan küresel kibirle yüzleşmenin dini bir görev olduğunu belirterek yıllarca Batı'nın İran'ı halkını aşağıladığını ve İran'ın da buna mukabil emperyalizmle savaşarak mücadelesini kesinlikle sürdüreceğini sözlerine ekledi.Hamaney konuşmasında, "Mesele sadece intikam değil, aynı zamanda mantıklı hareket etmektir. Bu mücadele din, ahlak, şeriat ve uluslararası yasalara uygun şekilde yürütülecek ve İran milleti ile yetkililer bu konuda asla tereddüt etmeyecektir. Bundan emin olun” dedi.'ABD'liler İran milletine karşı her türlü girişimde bulundular'Hamaney, “İran milletinin ABD emperyalizmine karşı mücadelesi, ABD'nin milletimize ve ülkemize karşı kurduğu zalimce ve alçakça baskıdan kaynaklanmaktadır. Tarihi çarpıtanlar, İran ile ABD arasındaki çatışmanın 4 Kasım 1979'da başladığını öne sürüyor, ancak bu bir yalan. ABD'liler hem devrim öncesinde hem de devrim sırasında İran milletine karşı her türlü girişimde bulundular” ifadelerini kullandı.Hamaney konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'İran’a karşı her eylem sert bir şekilde karşılık bulacak'Emperyal güçlere karşı mücadelenin bir görev olduğunu söyleyen Hamaney, “Bu güçler, milletleri ekonomik, askeri ve kültürel olarak baskı altına alır. İran milletini de yıllarca aşağıladılar ve hor gördüler. İran milleti, bu baskılara karşı mücadele etti ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu yüzden İran milletinin emperyal güçlere karşı akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket etmeye devam etmesi gerekiyor. ABD ve Siyonist İsrail rejimi, İran ve direniş cephesine karşı yaptıkları her eylemin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmelidir” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/iran-varolussal-bir-tehdit-nukleer-doktrinimizde-degisiklige-yol-acabilir-1089942309.html
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iran, ayetullah ali hamaney, ayetullah humeyni, abd, israil, direniş cephesi
iran, ayetullah ali hamaney, ayetullah humeyni, abd, israil, direniş cephesi

İran dini lideri Hamaney: ABD ve İsrail, her eylemlerinin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmeli

16:19 02.11.2024
© İHA / HANDOUT HANDOUTİran dini lideri Ali Hamaney
İran dini lideri Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© İHA / HANDOUT HANDOUT
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İran dini lideri Hamaney Tahran'da öğrenci gruplarına hitaben yaptığı konuşmada ABD ve İsrail de dahil olmak üzere düşmanların İran ve Direniş Cephesi'ne karşı yaptıklarına karşı kesinlikle yanıt alacaklarını bilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İran dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da ABD Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesinin yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Hamaney 1979 yılında İran'daki eski ABD Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesinin yıl dönümü olan Ulusal Öğrenci Günü arifesinde öğrenciler ile bir araya geldi. İran takvimine göre Aban ayının 13'üne denk gelen etkinlik, aynı zamanda İran'da Küresel Kibirle Mücadele Ulusal Günü olarak da kabul ediliyor.
Hamaney konuşmasında, ABD'nin İran'daki eski büyükelçiliğinin sadece diplomatik bir misyon olmadığını, İslam Devrimi'ne karşı iç provokasyonların planlandığı ve hatta İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin hayatının tehdit edildiği bir yer olarak hizmet verdiğini söyledi.
Hamaney açıklamasında, milletleri aşağılayan ve onlar üzerinde ekonomik, askeri ve kültürel hakimiyet peşinde koşan küresel kibirle yüzleşmenin dini bir görev olduğunu belirterek yıllarca Batı'nın İran'ı halkını aşağıladığını ve İran'ın da buna mukabil emperyalizmle savaşarak mücadelesini kesinlikle sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Hamaney konuşmasında, "Mesele sadece intikam değil, aynı zamanda mantıklı hareket etmektir. Bu mücadele din, ahlak, şeriat ve uluslararası yasalara uygun şekilde yürütülecek ve İran milleti ile yetkililer bu konuda asla tereddüt etmeyecektir. Bundan emin olun” dedi.

'ABD'liler İran milletine karşı her türlü girişimde bulundular'

Hamaney, “İran milletinin ABD emperyalizmine karşı mücadelesi, ABD'nin milletimize ve ülkemize karşı kurduğu zalimce ve alçakça baskıdan kaynaklanmaktadır. Tarihi çarpıtanlar, İran ile ABD arasındaki çatışmanın 4 Kasım 1979'da başladığını öne sürüyor, ancak bu bir yalan. ABD'liler hem devrim öncesinde hem de devrim sırasında İran milletine karşı her türlü girişimde bulundular” ifadelerini kullandı.
Hamaney konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
ABD elçiliği sadece diplomatik ve istihbarat merkezi değil, aynı zamanda devrime karşı içeriden kışkırtmalar yapmak ve devrimi yok etmek için bir karargahtı. Bu, uluslararası zulme karşı bir mücadeledir ve İslam öğretilerinden ilham alan İran milleti için ise zulme karşı durmak bir görevdir.

'İran’a karşı her eylem sert bir şekilde karşılık bulacak'

Emperyal güçlere karşı mücadelenin bir görev olduğunu söyleyen Hamaney, “Bu güçler, milletleri ekonomik, askeri ve kültürel olarak baskı altına alır. İran milletini de yıllarca aşağıladılar ve hor gördüler. İran milleti, bu baskılara karşı mücadele etti ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu yüzden İran milletinin emperyal güçlere karşı akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket etmeye devam etmesi gerekiyor. ABD ve Siyonist İsrail rejimi, İran ve direniş cephesine karşı yaptıkları her eylemin sert bir şekilde karşılık bulacağını bilmelidir” şeklinde konuştu.
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