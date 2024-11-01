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İran: Varoluşsal bir tehdit nükleer doktrinimizde değişikliğe yol açabilir
İran: Varoluşsal bir tehdit nükleer doktrinimizde değişikliğe yol açabilir
Sputnik Türkiye
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harazi verdiği demeçte, İran'ın nükleer doktrininde olası değişikliklerin, özellikle de 'varoluşsal bir tehditle'... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T19:46+0300
2024-11-01T19:46+0300
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İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Dr. Kemal Harazi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin ülkenin stratejik bakış açısını ifade ettiği açıklamasında, İran'ın savaşın genişlemesini istememekle birlikte buna tamamen hazırlıklı olduğunu vurguladı.Harazi, İran'ın bölgesel gerginliklere ilişkin tutumunu dile getirerek Tahran'ın herhangi bir tırmanmaya yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.Şu anda her şeyin İsrail'e bağlı olduğunu, düşmanca eylemlerine devam etmeyi seçmeleri halinde İran'ın da buna uygun şekilde karşılık vereceğini aktaran Harazi, İran'ın İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı operasyon ile caydırıcılık kabiliyetlerini sergilediğinin altını çizdi.'Rusya ve Çin yeni bir uluslararası sistem inşa etmeye çalışıyor'Konuşmasında ayrıca İran-Rusya ilişkilerini ve daha geniş bölgesel dinamikleri de ele alan Harazi, Rusya ve Çin'in 'Batı egemenliğinden kurtulmak için yeni bir uluslararası sistem inşa etmeye çalıştıklarını' ve İran'ın da bu hedefi desteklediğini söyledi.Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve Yeni Kalkınma Bankası çerçevesinde bugüne kadar atılan adımların bu vizyonla uyumlu olduğunu dile getiren Harazi, İran'ın bu örgütlerin bir üyesi olduğunu ve yeni bir dünya düzeni kurmak için aktif olarak çalıştığını belirtti.İran ve Rusya Federasyonu arasındaki anlaşmanın hazır olduğunu ve ikili ilişkiler ile işbirliğinin tüm yönlerini kapsadığını vurgulayan Harazi, anlaşmanın aslında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen son BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını ancak Rusya'nın anlaşmanın önemini vurgulamak için ikili bir ziyaret sırasında imzalanmasını tercih ettiklerini ve bunun da yakında gerçekleşeceğini kaydetti.Harazi verdiği demeçte tüm komşu ülkelerin İran'ın stratejik politikasının farkında olduğunu ve şu anda bu yönde hareket ettiklerini dile getirdi.'Ateşkes görüşmelerine müdahale etmiyoruz'Ateşkes müzakereleri bağlamında İran'ın herhangi bir müdahalede bulunmadığını vurgulayan Harazi, müzakere etmenin ve ateşkes anlaşmasına varmanın Lübnanlıların ve Filistinlilerin hakkı olduğunun altını çizerek ülkesinin iki ülkenin alacağı her türlü kararı destekleyeceğini teyit etti.Karşı tarafın da taahhütlerini yerine getirmesi koşuluyla İran'ın daha önce yaptığı anlaşmalara bağlı kalmaya devam edeceğini sözlerine ekleyeren Harazi, Karşı tarafın yükümlülüklerine bağlı kalmaması ve müzakerelere girişmek yerine İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptırım uygulamaya devam etmesinden duyduğu 'hayal kırıklığını' da dile getirdi.'Varoluşsalk bir tehdit ie karşılaşmamız halinde nükleer doktrini değiştirmemiz mümkün'İran'ın nükleer doktrininde olası değişikliklere ilişkin sorulara verdiği yanıtta Harazi, özellikle İran'ın 'varoluşsal bir tehditle' karşılaşması halinde bu tür değişikliklerin mümkün olduğunu belirtti. İran'ın nükleer silah üretebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu ve bu konuda önemli bir engelle karşılaşmadığını vurgulayan Harazi, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından yayımlanan fetvanın İran'ın nükleer silahlanmaya gitmesini engelleyen tek kısıtlama olduğunu dile getirdi.Politika değişikliklerinin füzeler için de geçerli olacağını belirten Harazi, İran'ın füze kabiliyetlerinin iyi bilindiğini ve çeşitli operasyonlarda gösterildiğini kaydederek şimdiye kadar kullanılan füzelerin menzilleri olduğunu ve İran'ın Batılı ülkelerin endişelerini dikkate aldıklarını belirtti.Konuşmasına devam eden Harazi, Batılı ülkelerin İran'ın bilhassa egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin kaygılarını kabul etmemesi halinde İran'ın da Batılı ülkelerin kaygılarını göz ardı edeceğini vurgulayarak İran'ın füzelerini geliştirmesinin ve menzilini uzatmasının olasılıklar arasında yer aldığının altını çizdi.
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iran, kemal harazi, nükleer, nükleer silah, brics, brics zirvesi, rusya-iran ilişkileri, çin, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, lübnan, ayetullah ali hamaney
iran, kemal harazi, nükleer, nükleer silah, brics, brics zirvesi, rusya-iran ilişkileri, çin, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, lübnan, ayetullah ali hamaney

İran: Varoluşsal bir tehdit nükleer doktrinimizde değişikliğe yol açabilir

19:46 01.11.2024
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA
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İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harazi verdiği demeçte, İran'ın nükleer doktrininde olası değişikliklerin, özellikle de 'varoluşsal bir tehditle' karşılaşması halinde ihtimaller arasında olduğunu söyledi.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Dr. Kemal Harazi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin ülkenin stratejik bakış açısını ifade ettiği açıklamasında, İran'ın savaşın genişlemesini istememekle birlikte buna tamamen hazırlıklı olduğunu vurguladı.
Harazi, İran'ın bölgesel gerginliklere ilişkin tutumunu dile getirerek Tahran'ın herhangi bir tırmanmaya yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.
Şu anda her şeyin İsrail'e bağlı olduğunu, düşmanca eylemlerine devam etmeyi seçmeleri halinde İran'ın da buna uygun şekilde karşılık vereceğini aktaran Harazi, İran'ın İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı operasyon ile caydırıcılık kabiliyetlerini sergilediğinin altını çizdi.

'Rusya ve Çin yeni bir uluslararası sistem inşa etmeye çalışıyor'

Konuşmasında ayrıca İran-Rusya ilişkilerini ve daha geniş bölgesel dinamikleri de ele alan Harazi, Rusya ve Çin'in 'Batı egemenliğinden kurtulmak için yeni bir uluslararası sistem inşa etmeye çalıştıklarını' ve İran'ın da bu hedefi desteklediğini söyledi.
Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve Yeni Kalkınma Bankası çerçevesinde bugüne kadar atılan adımların bu vizyonla uyumlu olduğunu dile getiren Harazi, İran'ın bu örgütlerin bir üyesi olduğunu ve yeni bir dünya düzeni kurmak için aktif olarak çalıştığını belirtti.
İran ve Rusya Federasyonu arasındaki anlaşmanın hazır olduğunu ve ikili ilişkiler ile işbirliğinin tüm yönlerini kapsadığını vurgulayan Harazi, anlaşmanın aslında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen son BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını ancak Rusya'nın anlaşmanın önemini vurgulamak için ikili bir ziyaret sırasında imzalanmasını tercih ettiklerini ve bunun da yakında gerçekleşeceğini kaydetti.
Harazi verdiği demeçte tüm komşu ülkelerin İran'ın stratejik politikasının farkında olduğunu ve şu anda bu yönde hareket ettiklerini dile getirdi.

'Ateşkes görüşmelerine müdahale etmiyoruz'

Ateşkes müzakereleri bağlamında İran'ın herhangi bir müdahalede bulunmadığını vurgulayan Harazi, müzakere etmenin ve ateşkes anlaşmasına varmanın Lübnanlıların ve Filistinlilerin hakkı olduğunun altını çizerek ülkesinin iki ülkenin alacağı her türlü kararı destekleyeceğini teyit etti.
Karşı tarafın da taahhütlerini yerine getirmesi koşuluyla İran'ın daha önce yaptığı anlaşmalara bağlı kalmaya devam edeceğini sözlerine ekleyeren Harazi, Karşı tarafın yükümlülüklerine bağlı kalmaması ve müzakerelere girişmek yerine İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptırım uygulamaya devam etmesinden duyduğu 'hayal kırıklığını' da dile getirdi.

'Varoluşsalk bir tehdit ie karşılaşmamız halinde nükleer doktrini değiştirmemiz mümkün'

İran'ın nükleer doktrininde olası değişikliklere ilişkin sorulara verdiği yanıtta Harazi, özellikle İran'ın 'varoluşsal bir tehditle' karşılaşması halinde bu tür değişikliklerin mümkün olduğunu belirtti. İran'ın nükleer silah üretebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu ve bu konuda önemli bir engelle karşılaşmadığını vurgulayan Harazi, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından yayımlanan fetvanın İran'ın nükleer silahlanmaya gitmesini engelleyen tek kısıtlama olduğunu dile getirdi.
Politika değişikliklerinin füzeler için de geçerli olacağını belirten Harazi, İran'ın füze kabiliyetlerinin iyi bilindiğini ve çeşitli operasyonlarda gösterildiğini kaydederek şimdiye kadar kullanılan füzelerin menzilleri olduğunu ve İran'ın Batılı ülkelerin endişelerini dikkate aldıklarını belirtti.
Konuşmasına devam eden Harazi, Batılı ülkelerin İran'ın bilhassa egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin kaygılarını kabul etmemesi halinde İran'ın da Batılı ülkelerin kaygılarını göz ardı edeceğini vurgulayarak İran'ın füzelerini geliştirmesinin ve menzilini uzatmasının olasılıklar arasında yer aldığının altını çizdi.
İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyyuddin için İran'ın başkenti Tahran'da üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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İran: Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz
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