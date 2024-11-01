https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/istanbulun-enflasyonu-belli-oldu-fiyatlar-artti-1089922227.html

İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Fiyatlar arttı

İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Fiyatlar arttı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ekim ayında perakende fiyatlar, aylık yüzde 3,64; yıllık bazda ise yüzde 59,10 oranında arttı. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 0,15 yükselirken... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T12:26+0300

2024-11-01T12:26+0300

2024-11-01T12:26+0300

ekonomi

enflasyon

istanbul

ekonomi

fiyat

fahiş fiyat

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İstanbul'un enflasyonu açıklandı. Ekim ayında perakende fiyatlar, aylık yüzde 3,64; yıllık bazda ise yüzde 59,10 oranında arttı.İstanbul’da ekim ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 oranında arttı.İstanbul enflasyonu ne oldu?İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 43,07 olarak gerçekleşti.İTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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