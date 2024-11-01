Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gürcistan’a Avrupa Birliği havucunu göstererek oradan yeni bir Ukrayna devşirme hevesine kapıldılar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
20:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa'da depresyon görülme sıklığı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten kayyum uygulamasına ortak tepki
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
19:10
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tarim-ve-orman-bakanligi-son-listesini-acikladi-kiymanin-yani-sira-pide-ve-borek-harcinda-da-1089920005.html
Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, ifşa... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T11:45+0300
2024-11-01T12:11+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
gıda
adana kebap
kalp
pul biber
pide
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070529842_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_ba41c5a8be45bcaab7e059e057c634bc.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070529842_109:0:756:485_1920x0_80_0_0_42452c4a109c38c8e3c5560c9e215899.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım bakanlığı ifşa listesi, tarım bakanlığı taklit ürünler, tarım bakanlığı ifşa, tarım bakanlığı tağşiş listesi, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar, taklit veya tağşiş yapılan ürünler, taklit ürünler, taklit zeytinyağı markaları, sahte zeytinyağı markaları, taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024, gıdada taklit ve tağşiş nedir, tağşiş listesi ne demek, tağşiş nedir, kıymada kanatlı eti, kanatlı eti nedir, baharatlar taklit, tarım ve orman bakanlığı liste
tarım bakanlığı ifşa listesi, tarım bakanlığı taklit ürünler, tarım bakanlığı ifşa, tarım bakanlığı tağşiş listesi, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar, taklit veya tağşiş yapılan ürünler, taklit ürünler, taklit zeytinyağı markaları, sahte zeytinyağı markaları, taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024, gıdada taklit ve tağşiş nedir, tağşiş listesi ne demek, tağşiş nedir, kıymada kanatlı eti, kanatlı eti nedir, baharatlar taklit, tarım ve orman bakanlığı liste

Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu

11:45 01.11.2024 (güncellendi: 12:11 01.11.2024)
© AAKıyma, kırmızı et
Kıyma, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, ifşa listesine yeni eklemeler yaptı. Pul biberde gıda boyası, çiğ Adana kebabı ve kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında taşlık, pide harcında kalp tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.
Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle:
Tarım ve Orman Bakanlığı liste
Tarım ve Orman Bakanlığı liste - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı liste
© FotoğrafTarım ve Orman Bakanlığı liste
Tarım ve Orman Bakanlığı liste - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı liste
© Fotoğraf
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала