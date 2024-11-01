https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tarim-ve-orman-bakanligi-son-listesini-acikladi-kiymanin-yani-sira-pide-ve-borek-harcinda-da-1089920005.html
Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, ifşa... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T11:45+0300
2024-11-01T11:45+0300
2024-11-01T12:11+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
gıda
adana kebap
kalp
pul biber
pide
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle:
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Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu
11:45 01.11.2024 (güncellendi: 12:11 01.11.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, ifşa listesine yeni eklemeler yaptı. Pul biberde gıda boyası, çiğ Adana kebabı ve kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında taşlık, pide harcında kalp tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.
Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle: