https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tarim-ve-orman-bakanligi-son-listesini-acikladi-kiymanin-yani-sira-pide-ve-borek-harcinda-da-1089920005.html

Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı son listesini açıkladı: Kıymanın yanı sıra pide ve börek harcında da bulundu

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, ifşa... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T11:45+0300

2024-11-01T11:45+0300

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türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

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gıda

adana kebap

kalp

pul biber

pide

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle:

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