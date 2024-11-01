https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ekmege-zam-yapilacak-mi-firincilardan-aciklama-geldi-1089921119.html
Ekmeğe zam yapılacak mı? Fırıncılardan açıklama geldi
Ekmeğe zam yapılacak mı? Fırıncılardan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. Balcı, aralık sonuna kadar... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T12:07+0300
2024-11-01T12:07+0300
2024-11-01T12:07+0300
ekonomi
ekmek
ekmek fiyatları
zam
un
türkiye fırıncılar federasyonu
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Ekmek fiyatına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Fırıncılar, ekmek fiyatına ilişkin beklentilerini açıkladı.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik" dedi.Balcı, aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi.Un fiyatlarında yükselişin ardından bakanlık devreye girmiş ve sektör yetkilileriyle bir araya gelmişti.820 liraya kada yükselen un fiyatları 720-760 lira bandına indirilmişti.Balcı, bu fiyatlar dışında uygulamanın fahiş fiyata girdiğini belirterek, bu konuda cezaların çok ağır olduğu uyarısında bulundu.
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ekmek, ekmek fiyatları, zam, un, türkiye fırıncılar federasyonu
ekmek, ekmek fiyatları, zam, un, türkiye fırıncılar federasyonu
Ekmeğe zam yapılacak mı? Fırıncılardan açıklama geldi
Ekmeğe zam gelecek mi? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. Balcı, aralık sonuna kadar, asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu olmadığını söyledi.
Ekmek fiyatına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Fırıncılar, ekmek fiyatına ilişkin beklentilerini açıkladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik" dedi.
Balcı, aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi.
Un fiyatlarında yükselişin ardından bakanlık devreye girmiş ve sektör yetkilileriyle bir araya gelmişti.
820 liraya kada yükselen un fiyatları 720-760 lira bandına indirilmişti.
Balcı, bu fiyatlar dışında uygulamanın fahiş fiyata girdiğini belirterek, bu konuda cezaların çok ağır olduğu uyarısında bulundu.