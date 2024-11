https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/abdnin-guney-koredeki-askeri-varligi-abd-ordusu-seulde-hangi-skandallara-karisti-1089939181.html

ABD'nin Güney Kore'deki askeri varlığı: ABD ordusu Seul'de hangi skandallara karıştı?

ABD Savunma Bakanı Austin ve Güney Koreli mevkidaşı bu hafta nükleer ve stratejik planlama çabalarının derinleştirildiğini duyurmuşlardı. Tüm bu işbirliği... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bu hafta Washington'da Güney Koreli mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Güney Kore'nin 'nükleer ve stratejik planlama çabalarını derinleştirdiğini' ve 'ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki stratejik varlıklarının düzenli konuşlanmasını artırdığını' duyurmuştu.Pentagon, Güney Kore'yi 1945'ten itibaren kendi üssü haline getirmeye başlamıştı. Ve an itibarıyla ABD'nin Güney Kore'de konuşlu bulunan yaklaşık 25 bin 400 ABD askeri bulunduğu ifade ediliyor. Su sayı Japonya ve Almanya'dan sonra ABD'nin yurtdışındaki en büyük üçüncü daimi askeri gücünü oluşturuyor.ABD ordusu tek başına dağlık Kaesong-Munsan Koridoru boyunca yaklaşık iki düzine üs ve 140'a yakın komuta merkezine sahip. Bu üsler arasında Seul'ün yaklaşık 65 km güneyinde bulunan ve Amerika'nın en büyük denizaşırı üssü olan Camp Humphreys de yer alıyor.ABD Donanması, Kore'nin stratejik kıyı şehirleri Busan, Chinhae ve Pyeongtaek'te üsler işlettiği gibi Busan Üssü, Nimitz sınıfı süper gemiler ve nükleer füze denizaltıları da dahil olmak üzere aynı anda 30 gemiye hizmet verebiliyor. ABD'nin bölgedeki konuşlanmaları Kuzey Kore için sürekli bir endişe kaynağı olurken Pyongyang Pentagon'a tetikte olduğunu ifade etmek için ABD savaş gemileri varken sık sık büyük ölçekli topçu tatbikatları düzenlemiş ve füze denemeleri yaptı.ABD Hava Kuvvetleri ise görevlerini ağırlıklı olarak Güney Kore'nin güneybatısındaki Osan ve Kunsan hava üslerinden ifa ediyor. 1950-1953 Kore Savaşı sırasında ABD Hava Kuvvetleri Kore'yi taş devrine çevirmeye yetecek seviyede bombalamış ve ülkeye İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik operasyonlarının tamamında kullanılandan daha fazla patlayıcı madde atmıştı.ABD'nin Kore'deki nükleer faaliyetleriSoğuk Savaş sırasında ABD Güney Kore'ye Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı 950 kadar nükleer başlık konuşlandırmıştı. SSCB ve Çin ise Soğuk Savaş sırasında Kore Yarımadası'na nükleer silah yerleştirmemişti. Seul'ün ABD'ye maaliyetiPentagon'un Güney Kore'deki askeri faaliyetleri oldukça pahalıya mal oluyor. Kongre'nin 2021 tarihli bir raporunda ABD yalnızca 2016-2019 yılları arasında maaşlar, üs inşası ve bakımı için ülkede 13.4 milyar dolar harcadı. Seul ise aynı dönemde ABD varlığını desteklemek için 5.8 milyar dolar harcamıştı.ABD askerlerinin Güney Kore'de karıştığı skandallarABD'nin güney Kore'deki varlığının sonuçları itibar açısından da pek çok olumsuzluk barındırdı. ABD askerleri hem geçmişte hem de günümüzde düzenli olarak fuhuş ve insan kaçakçılığından tecavüze, çocuk istismarından uyuşturucuyla ilgili suçlara kadar Güney Kore'de muhtelif birçok suça karıştı.ABD ordusunun 'eve' dönme zamanı geldi mi?ABD'de Güney Kore'den askerleri geri çekmeyi savunan politikacılar var.76 yaşındaki Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Ron Paul “Kore'de daha ne kadar kalmamız gerekiyor? Ben lisedeyken oradaydık" cümlesini kaydederek söz konusu durum ile alay etmişti.2022 yılında eski Savunma Bakanı Mark Esper de Donald Trump'ın 'ABD güçlerinin Güney Kore'den tamamen çekilmesini' önerdiğini söylemiş bunun üzerine Trump'ı bu fikirden vazgeçmesi için pasifize ettiğini açıklamıştı.Bu yılın başlarında da Trump verdiği bir röportajda, savunma için payına düşeni ödememesi halinde ABD'nin 'zengin' Güney Kore'den askerlerini çekebileceğini söylemişti. “Güney Kore'nin bize düzgün davranmasını istiyorum” diyen Trump, ABD'nin ülkeye yönelik mevcut taahhüdünün ‘hiçbir anlam ifade etmediğini’ de sözlerine eklemişti.Kuzey Kore ise artan güvenlik politikalarının ve nükleer silah geliştirmesinin nedenlerinden biri olarak ABD askerlerinin varlığını ve Amerikan kuvvetlerinin 'Askerden Arındırılmış Bölge' sınırı yakınlarında Güney Koreli mevkidaşlarıyla birlikte yaptığı 'provokatif' tatbikatları gösteriyor. Trump yönetimi ve Güney Kore lideri Moon Jae-in'in başkanlığı sırasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Koreli ve ABD'li mevkidaşları arasında yapılan bir dizi tarihi ve yüksek profilli toplantı da dahil olmak üzere, bölgesel gerilimleri yatıştırmaya yönelik önemli adımlar atılmıştı.Ancak Başkan Joe Biden döneminde gerilim yeniden tırmandı. ABD lideri Biden, Kim ile görüşmemeyi tercih ettiği gibi ayrıca Japonya'daki güçleri içeren tatbikatlar da dahil olmak üzere bölgedeki askeri tatbikatları yeniden başlattı ve hatta genişletti. Ek olarak da 2023'te Seul ve Tokyo ile üçlü bir güvenlik anlaşması imzaladı. Bu önlem Kuzey Kore'nin Rusya ile tarihi Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamasına yol açmıştı.'Kore Yarımadası'ndaki durum her an patlayabilir'Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede şu cümleleri kaydetmişti:Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise söz konusu görüşmede, “İki ülkenin askeri ve güvenlik servisleri arasında çok yakın bir işbirliği tesis edildi. Bu da bizim ve sizin vatandaşlarınızın güvenliğiyle ilgili önemli konuları etkin bir şekilde ele almamızı sağlıyor” cümlesinin altını çizmişti.

