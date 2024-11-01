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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Moskova'da: 'Ukrayna'da zafer kazanılana dek Rusya'nın yanında duracağız'
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Moskova'da: 'Ukrayna'da zafer kazanılana dek Rusya'nın yanında duracağız'
Sputnik Türkiye
Batı'nın Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğuna dair iddiaları yüksek sesle gündeme getirdiği bir dönede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Kuzey... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T13:04+0300
2024-11-01T13:17+0300
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Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Yaroslavskiy Garı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından çiçekle karşılandı.Yaroslavskiy Garı'nda, eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 1949'da Moskova'ya yaptığı ziyaretin anısına bir anıt levhanın açılışını gerçekleştiren Lavrov ve Choe, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda ikili görüşmeye geçti.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Rusya-Kuzey Kore Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın pratikte uygulamaya koyulduğunu vurguladı.Taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören anlaşma hakkında konuşan Lavrov, 18 Haziran 2024'te Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmadaki mutabakatların iki ülke halklarının refahı, Kore Yarımadası, Kuzeydoğu Asya ve Avrasya kıtasında istikrarın tesisi için uygulanmaya başladığını belirtti.Lavrov, ikili ilişkilerin eşi görülmemiş bir seviyeye çıktığının altını çizerek bunun Putin ve mevkidaşı Kim Jong-un'un ikili ilişkilere verdiği özel önem sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.'Rusya'nın zaferinden şüphemiz yok'Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe de, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta zafere ulaşacağından şüphe duymadıklarını ve zafere dek Rus dostların yanında duracaklarını söyledi.Choe, "Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in bilge liderliği altında, Rus ordusunun ve halkının egemenlik haklarını ve güvenlik çıkarlarını korumak için vereceği tavizsiz mücadelede kesinlikle büyük bir zafer elde edeceğinden hiçbir şekilde şüphemiz yok. Zafer gününe kadar her zaman Rus yoldaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha temin ederiz" vurgusu yaptı.Kuzey Kore lideri Kim'in özel askeri harekatın en başından itibaren Rus ordusu ve halkının bu kutsal savaşlarında kesintisiz ve güçlü bir şekilde desteklenmesi talimatı verdiğini belirten Choe, kendilerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini anlattı.Son günlerde Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine dair iddialar Batılı siyasetçiler tarafından sıkça gündeme getiriliyor.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında iddialara verdiği cevabında, ABD’nin Rusya'nın müttefiklerinin Moskova’ya yardımının kabul edilemez olduğu şeklindeki ‘çürük bir mantığı’ dünyaya dayatmaya çalıştığını söylemişti.Nebenzya, “Çok basit bir soru sormak istiyorum: Batılı meslektaşlarımızın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği konusunda iddia ettikleri her şeyin bir an için doğru olduğunu varsaysak bile, neden ABD ve müttefikleri, NATO'nun tüm askeri ve istihbarat potansiyelini seferber ederek Zelenskiy rejimine yardım etme hakkına sahip oldukları şeklindeki çürük bir mantığı tüm dünyaya dayatmaya çalışırken, Rusya’nın müttefikleri bunu yapma hakkına sahip olamasın?” ifadelerini kullanmıştı.'Kore Yarımadası'ndaki durum çok tehlikeli'Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında konuşan Choe, şu anda çok tehlikeli ve istikrarsız bir durumun söz konusu olduğunu, bunun ABD ve müttefiklerinin eylemlerinden kaynaklandığını ifade etti.Choe, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer saldırıya verilecek yanıt için kendisini en hazır şekilde tutmaya devam edeceği de sözlerine ekledi.
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Moskova'da: 'Ukrayna'da zafer kazanılana dek Rusya'nın yanında duracağız'

13:04 01.11.2024 (güncellendi: 13:17 01.11.2024)
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Batı'nın Rusya'da Kuzey Kore askerleri bulunduğuna dair iddiaları yüksek sesle gündeme getirdiği bir dönede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Kuzey Koreli mevkidaşıyla bir araya geldi.
Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Yaroslavskiy Garı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından çiçekle karşılandı.

Yaroslavskiy Garı'nda, eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 1949'da Moskova'ya yaptığı ziyaretin anısına bir anıt levhanın açılışını gerçekleştiren Lavrov ve Choe, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda ikili görüşmeye geçti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Rusya-Kuzey Kore Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın pratikte uygulamaya koyulduğunu vurguladı.

Taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören anlaşma hakkında konuşan Lavrov, 18 Haziran 2024'te Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmadaki mutabakatların iki ülke halklarının refahı, Kore Yarımadası, Kuzeydoğu Asya ve Avrasya kıtasında istikrarın tesisi için uygulanmaya başladığını belirtti.

Lavrov, ikili ilişkilerin eşi görülmemiş bir seviyeye çıktığının altını çizerek bunun Putin ve mevkidaşı Kim Jong-un'un ikili ilişkilere verdiği özel önem sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

'Rusya'nın zaferinden şüphemiz yok'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe de, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta zafere ulaşacağından şüphe duymadıklarını ve zafere dek Rus dostların yanında duracaklarını söyledi.

Choe, "Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in bilge liderliği altında, Rus ordusunun ve halkının egemenlik haklarını ve güvenlik çıkarlarını korumak için vereceği tavizsiz mücadelede kesinlikle büyük bir zafer elde edeceğinden hiçbir şekilde şüphemiz yok. Zafer gününe kadar her zaman Rus yoldaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha temin ederiz" vurgusu yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim'in özel askeri harekatın en başından itibaren Rus ordusu ve halkının bu kutsal savaşlarında kesintisiz ve güçlü bir şekilde desteklenmesi talimatı verdiğini belirten Choe, kendilerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini anlattı.

Son günlerde Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine dair iddialar Batılı siyasetçiler tarafından sıkça gündeme getiriliyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında iddialara verdiği cevabında, ABD’nin Rusya'nın müttefiklerinin Moskova’ya yardımının kabul edilemez olduğu şeklindeki ‘çürük bir mantığı’ dünyaya dayatmaya çalıştığını söylemişti.

Nebenzya, “Çok basit bir soru sormak istiyorum: Batılı meslektaşlarımızın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği konusunda iddia ettikleri her şeyin bir an için doğru olduğunu varsaysak bile, neden ABD ve müttefikleri, NATO'nun tüm askeri ve istihbarat potansiyelini seferber ederek Zelenskiy rejimine yardım etme hakkına sahip oldukları şeklindeki çürük bir mantığı tüm dünyaya dayatmaya çalışırken, Rusya’nın müttefikleri bunu yapma hakkına sahip olamasın?” ifadelerini kullanmıştı.

'Kore Yarımadası'ndaki durum çok tehlikeli'

Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında konuşan Choe, şu anda çok tehlikeli ve istikrarsız bir durumun söz konusu olduğunu, bunun ABD ve müttefiklerinin eylemlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Choe, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer saldırıya verilecek yanıt için kendisini en hazır şekilde tutmaya devam edeceği de sözlerine ekledi.
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